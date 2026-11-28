Xamdam Sobirov «Chupa chupsim» qo‘shig‘ini taqdim etdi (video)
Madaniyat1 daqiqa o'qish22
Xonanda Xamdam Sobirov yangi taronasini taqdim etdi. San’atkor 1 noyabr kuni «Chupa chupsim» nomli qo‘shig‘ini YouTube kanaliga joylashtirdi.
Yangi tarona qisqa vaqt ichida muxlislar e’tiborini tortib, ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda. Qo‘shiqni tinglagan tomoshabinlar izohlarda ijobiy fikrlar bildirib, xonandaning yangi ijodiy ishini iliq kutib olishmoqda.
Xamdam Sobirovning navbatdagi taronasi muxlislarga manzur bo‘ldi. Siz ham «Chupa chupsim» qo‘shig‘ini tinglab, klipini tomosha qildingizmi? Tarona haqidagi fikringizni izohlarda yozib qoldiring.
Keyingi yangilik
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…