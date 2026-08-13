Nijnekamskdagi dron hujumida halok bo‘lgan o‘zbekistonliklar jasadi Vatanga olib kelindi

·1·O‘zbekiston
Nijnekamskdagi dron hujumida halok bo‘lgan o‘zbekistonliklar jasadi Vatanga olib kelindi

Rossiyaning Tatariston Respublikasidagi Nijnekamsk shahrida 10 avgust kuni yuz bergan dron hujumi oqibatida halok bo‘lgan 8 nafar O‘zbekiston fuqarosining jasadi 12 avgust kuni O‘zbekiston Harbiy havo kuchlarining maxsus reysi orqali Vatanga olib kelindi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, halok bo‘lgan fuqarolar Nijnekamsk shahridagi qurilish korxonalaridan birida mehnat qilgan. Hujumda, shuningdek, 39 kishi jarohatlangan.

Hujum oqibatida yana bir necha nafar O‘zbekiston fuqarosi turli darajada jarohat olgan. Ular tibbiyot muassasalariga yetkazilib, zarur yordam ko‘rsatilmoqda.

O‘zbekiston Tashqi ishlar vazirligi jarohatlangan fuqarolarga ko‘mak berish, shuningdek, halok bo‘lganlarning jasadlarini Vatanga olib kelish bilan bog‘liq masalalarni Rossiya tomoni bilan hamkorlikda nazoratga olgan.

Hozirda voqea bilan bog‘liq holatlar yuzasidan tegishli ishlar davom ettirilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda propiska bo‘yicha katta yangilik: yangi tartib joriy etiladiO‘zbekistonda propiska bo‘yicha katta yangilik: yangi tartib joriy etiladiBugun, 00:01O‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqda (video)O‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqda (video)Kecha, 16:28O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?11.08, 22:53Berlin arxivlaridan O‘zbekiston tarixiga oid noyob hujjatlar topildiBerlin arxivlaridan O‘zbekiston tarixiga oid noyob hujjatlar topildi11.08, 05:56Markaziy Osiyo turizmi dunyoda rekord o‘rnatdi: O‘zbekiston mintaqada yetakchiMarkaziy Osiyo turizmi dunyoda rekord o‘rnatdi: O‘zbekiston mintaqada yetakchi10.08, 18:4211-sinf bitiruvchilari uchun texnikumlarga qabul boshlandi11-sinf bitiruvchilari uchun texnikumlarga qabul boshlandi10.08, 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan