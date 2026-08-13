Nijnekamskdagi dron hujumida halok bo‘lgan o‘zbekistonliklar jasadi Vatanga olib kelindi
Rossiyaning Tatariston Respublikasidagi Nijnekamsk shahrida 10 avgust kuni yuz bergan dron hujumi oqibatida halok bo‘lgan 8 nafar O‘zbekiston fuqarosining jasadi 12 avgust kuni O‘zbekiston Harbiy havo kuchlarining maxsus reysi orqali Vatanga olib kelindi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi ma’lum qildi.
Ma’lum qilinishicha, halok bo‘lgan fuqarolar Nijnekamsk shahridagi qurilish korxonalaridan birida mehnat qilgan. Hujumda, shuningdek, 39 kishi jarohatlangan.
Hujum oqibatida yana bir necha nafar O‘zbekiston fuqarosi turli darajada jarohat olgan. Ular tibbiyot muassasalariga yetkazilib, zarur yordam ko‘rsatilmoqda.
O‘zbekiston Tashqi ishlar vazirligi jarohatlangan fuqarolarga ko‘mak berish, shuningdek, halok bo‘lganlarning jasadlarini Vatanga olib kelish bilan bog‘liq masalalarni Rossiya tomoni bilan hamkorlikda nazoratga olgan.
Hozirda voqea bilan bog‘liq holatlar yuzasidan tegishli ishlar davom ettirilmoqda.
…