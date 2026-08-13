Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?

·0·O‘zbekiston
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?

O‘zgidromet 14 avgust kuni uchun ob-havo prognozini ma’lum qildi.

Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, kunduzi 38-40 daraja bo‘ladi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Xorazm viloyatida havo biroz bulutli, ba’zi joylarda o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 35-40 daraja bo‘ladi.

Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, cho‘l hududlarda ba’zi joylarda 27-30 darajagacha, kunduzi 37-42 daraja bo‘ladi.

Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, kunduzi 35-40 daraja bo‘ladi.

Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, kunduzi 37-42 daraja bo‘ladi.

Andijon, Namangan, Farg‘ona viloyatlarida havo biroz bulutli, ba’zi joylarda o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, kunduzi 35-40 daraja bo‘ladi.

Respublikaning tog‘li hududlarida havo biroz bulutli, ba’zi joylarda o‘zgaruvchan bo‘ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi, momaqaldiroq bo‘lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nijnekamskdagi dron hujumida halok bo‘lgan o‘zbekistonliklar jasadi Vatanga olib kelindiNijnekamskdagi dron hujumida halok bo‘lgan o‘zbekistonliklar jasadi Vatanga olib kelindiBugun, 12:32O‘zbekistonda propiska bo‘yicha katta yangilik: yangi tartib joriy etiladiO‘zbekistonda propiska bo‘yicha katta yangilik: yangi tartib joriy etiladiBugun, 00:01O‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqda (video)O‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqda (video)Kecha, 16:28O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?11.08, 22:53Berlin arxivlaridan O‘zbekiston tarixiga oid noyob hujjatlar topildiBerlin arxivlaridan O‘zbekiston tarixiga oid noyob hujjatlar topildi11.08, 05:56Markaziy Osiyo turizmi dunyoda rekord o‘rnatdi: O‘zbekiston mintaqada yetakchiMarkaziy Osiyo turizmi dunyoda rekord o‘rnatdi: O‘zbekiston mintaqada yetakchi10.08, 18:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan