Shavkat Mirziyoyev va Janubiy Koreya Bosh vaziri 300 nafar gigant biznes vakillarini to‘pladi
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Koreya Respublikasiga amalga oshirayotgan davlat tashrifi doirasida ikki mamlakat iqtisodiy munosabatlari tarixidagi eng yirik va nufuzli tadbirlardan biri — O‘zbekiston–Koreya biznes forumi bo‘lib o‘tdi. Davlatimiz rahbari hamda Koreya Respublikasi Bosh vaziri Xan Son Suk boshchiligida ochilgan mazkur sammitda ikki tomondan 300 nafardan ziyod davlat arboblari, yirik moliya institutlari rahbarlari hamda jahonga mashhur sanoat gigantlari ishtirok etdi. Forum zalida dunyo brendiga aylangan «Samsung C&T», «Hyundai Motor Group», «Lotte Chemical», «CJ Group», «Kia Corporation», «Hyundai Rotem» va «Shinhan Financial Group» kabi transmilliy korporatsiyalarning yuqori darajali yetakchilari jam bo‘ldi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev o‘z nutqida Koreya O‘zbekistonning vaqt sinovidan o‘tgan strategik sherigi ekanini ta’kidlab, mamlakatimizning ulkan tabiiy resurs salohiyati, Janubiy Koreyaning ilg‘or texnologiyalari va investitsiya imkoniyatlarini birlashtiruvchi yangi milliy taklif — «O‘zbekiston – Koreya sanoat-texnologik alyansi»ni tuzish tashabbusini ilgari surdi. Endilikda koreys kompaniyalari nafaqat an’anaviy loyihalar, balki misni chuqur qayta ishlash, yarimo‘tkazgichlar, robototexnika, mikroelektronika va sun’iy intellekt tarmoqlariga taklif qilinmoqda. Xo‘sh, 300 nafar milliarder va korporatsiyalar rahbarlari bilan kechgan muzokaralarda qanday qarorlar qabul qilindi, «Sanoat alyansi» mamlakatimizga nima beradi va Toshkent koreys investorlari uchun qanday sharoitlarni kafolatladi?
«Jahon gigantlari bir zalda»: 300 nafar yetakchi biznes namoyandalari
Seulda kechgan qo‘shma biznes forumning ko‘lami va asosiy qatnashchilari:
Ikki davlat rahbariyati boshchiligida: Biznes forum O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Koreya Respublikasi Bosh vaziri Xan Son Sukning bevosita ishtirokida start oldi;
300 dan ortiq biznes rahbarlari: Tadbirda davlat tuzilmalari, yirik savdo korxonalari, xususiy sektor va nufuzli xalqaro moliya institutlaridan iborat keng qamrovli delegatsiya jam bo‘ldi;
Top-brendlar ishtiroki: Forumda bevosita qatnashgan koreys korporatsiyalari ro‘yxatidan «Lotte Chemical», «Hyundai Motor Group», «Samsung C&T», «CJ Group», «Shinhan Financial Group», «Hyundai Rotem», «KIND», «BOMI», «Kia Corporation», «Sampyo Group» va «Hansae Mobility» kabi dunyo sanoati flagmanlari joy oldi.
Resurslar va texnologiyalar birlashmasi: «Sanoat-texnologik alyansi»
Prezident ilgari surgan yangi geoiqtisodiy strategiya:
Uchlik formulasi: Davlatimiz rahbari O‘zbekistonning boy xomashyo va resurs zahiralarini Koreyaning noyob ilg‘or texnologiyalari hamda ulkan sarmoya imkoniyatlari bilan uyg‘unlashtirish orqali ikki tomonlama o‘sish nuqtalarini yaratishni taklif etdi;
To‘liq qiymat zanjiri: Sanoat kooperatsiyasini kuchaytirish va xomashyoni tayyor mahsulotgacha yetkazib beruvchi to‘liq ishlab chiqarish tizimini shakllantirish ustuvor vazifa sifatida belgilandi;
Yangi Sanoat alyansi tuziladi: Ikki mamlakat texnologik hamkorligini yangi institutsional darajaga olib chiqish maqsadida rasman «O‘zbekiston – Koreya sanoat-texnologik alyansi»ni tuzish tashabbusi bildirildi.
Mikrochiplardan tortib robotlargacha: Sarmoyadorlar taklif etilgan 8 ta asosiy soha
O‘zbekistonning industrial taraqqiyotida Koreya bilan rejalashtirilayotgan asosiy loyihalar:
Mis va elektrotexnika sanoati: Mahalliy mis xomashyosini chuqur qayta ishlash va yuqori aniqlikdagi elektrotexnika uskunalari ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish;
Avtomobil va elektromobillar: Hyundai va Kia ishtirokida avtomobillar va yangi avlod elektromobillari uchun ehtiyot qismlar va butlovchi detallarni mahalliylashtirish;
Kelajak texnologiyalari: Sun’iy intellekt (AI), raqamlashtirish, yarimo‘tkazgichlar va mikroelektronika tarmoqlarida to‘g‘ridan to‘g‘ri hamkorlikni yo‘lga qo‘yish;
Innovatsion tibbiyot va farmatsevtika: Biotexnologiya klasterlarini ochish va qo‘shma ilmiy-amaliy tadqiqotlarni yo‘lga qo‘yish;
«Yashil energetika» va tarmoqlar modernizatsiyasi: Gidroenergetika, energiya saqlash tizimlari (ESS) va shahar infratuzilmasini modernizatsiya qilish;
Investorlarga to‘liq kafolat: Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston hukumati koreys investorlari va biznes vakillari uchun eng qulay sharoitlar, imtiyozlar va loyihalarni amalga oshirishda har tomonlama davlat ko‘magini ko‘rsatishga tayyorligini qat’iy ta’kidladi.
O‘zbekiston Prezidentining Seuldagi ushbu tarixiy uchrashuvi mamlakatimiz sanoatini xomashyo eksport qiluvchi davlatdan yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqaruvchi mintaqaviy innovatsion markazga aylantirishda ulkan burilish yasashi shubhasizdir.
Sizningcha, Samsung, Hyundai va Lotte kabi Janubiy Koreya gigantlarining O‘zbekistonga yangi sarmoya to‘lqini bilan kirib kelishi mahalliy sanoat va ish o‘rinlari rivojiga qanday turtki beradi? «O‘zbekiston – Koreya sanoat-texnologik alyansi» orqali mamlakatimizda o‘z mikroelektronika va elektromobil komponentlarimizni ishlab chiqarish imkoniyatini qanday baholaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va iqtisodiy kelajagimizga daxldor ushbu muhim maqolani barcha hamkasblaringiz hamda tadbirkor do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…