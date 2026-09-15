Shavkat Mirziyoyev va Janubiy Koreya Bosh vaziri 300 nafar gigant biznes vakillarini to‘pladi

·0·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev va Janubiy Koreya Bosh vaziri 300 nafar gigant biznes vakillarini to‘pladi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Koreya Respublikasiga amalga oshirayotgan davlat tashrifi doirasida ikki mamlakat iqtisodiy munosabatlari tarixidagi eng yirik va nufuzli tadbirlardan biri — O‘zbekiston–Koreya biznes forumi bo‘lib o‘tdi. Davlatimiz rahbari hamda Koreya Respublikasi Bosh vaziri Xan Son Suk boshchiligida ochilgan mazkur sammitda ikki tomondan 300 nafardan ziyod davlat arboblari, yirik moliya institutlari rahbarlari hamda jahonga mashhur sanoat gigantlari ishtirok etdi. Forum zalida dunyo brendiga aylangan «Samsung C&T», «Hyundai Motor Group», «Lotte Chemical», «CJ Group», «Kia Corporation», «Hyundai Rotem» va «Shinhan Financial Group» kabi transmilliy korporatsiyalarning yuqori darajali yetakchilari jam bo‘ldi.

Shavkat Mirziyoyev va Janubiy Koreya Bosh vaziri 300 nafar gigant biznes vakillarini to‘pladi

Prezident Shavkat Mirziyoyev o‘z nutqida Koreya O‘zbekistonning vaqt sinovidan o‘tgan strategik sherigi ekanini ta’kidlab, mamlakatimizning ulkan tabiiy resurs salohiyati, Janubiy Koreyaning ilg‘or texnologiyalari va investitsiya imkoniyatlarini birlashtiruvchi yangi milliy taklif — «O‘zbekiston – Koreya sanoat-texnologik alyansi»ni tuzish tashabbusini ilgari surdi. Endilikda koreys kompaniyalari nafaqat an’anaviy loyihalar, balki misni chuqur qayta ishlash, yarimo‘tkazgichlar, robototexnika, mikroelektronika va sun’iy intellekt tarmoqlariga taklif qilinmoqda. Xo‘sh, 300 nafar milliarder va korporatsiyalar rahbarlari bilan kechgan muzokaralarda qanday qarorlar qabul qilindi, «Sanoat alyansi» mamlakatimizga nima beradi va Toshkent koreys investorlari uchun qanday sharoitlarni kafolatladi?

Shavkat Mirziyoyev va Janubiy Koreya Bosh vaziri 300 nafar gigant biznes vakillarini to‘pladi

«Jahon gigantlari bir zalda»: 300 nafar yetakchi biznes namoyandalari

Seulda kechgan qo‘shma biznes forumning ko‘lami va asosiy qatnashchilari:

  • Ikki davlat rahbariyati boshchiligida: Biznes forum O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Koreya Respublikasi Bosh vaziri Xan Son Sukning bevosita ishtirokida start oldi;

  • 300 dan ortiq biznes rahbarlari: Tadbirda davlat tuzilmalari, yirik savdo korxonalari, xususiy sektor va nufuzli xalqaro moliya institutlaridan iborat keng qamrovli delegatsiya jam bo‘ldi;

  • Top-brendlar ishtiroki: Forumda bevosita qatnashgan koreys korporatsiyalari ro‘yxatidan «Lotte Chemical», «Hyundai Motor Group», «Samsung C&T», «CJ Group», «Shinhan Financial Group», «Hyundai Rotem», «KIND», «BOMI», «Kia Corporation», «Sampyo Group» va «Hansae Mobility» kabi dunyo sanoati flagmanlari joy oldi.

Shavkat Mirziyoyev va Janubiy Koreya Bosh vaziri 300 nafar gigant biznes vakillarini to‘pladi

Resurslar va texnologiyalar birlashmasi: «Sanoat-texnologik alyansi»

Prezident ilgari surgan yangi geoiqtisodiy strategiya:

  • Uchlik formulasi: Davlatimiz rahbari O‘zbekistonning boy xomashyo va resurs zahiralarini Koreyaning noyob ilg‘or texnologiyalari hamda ulkan sarmoya imkoniyatlari bilan uyg‘unlashtirish orqali ikki tomonlama o‘sish nuqtalarini yaratishni taklif etdi;

  • To‘liq qiymat zanjiri: Sanoat kooperatsiyasini kuchaytirish va xomashyoni tayyor mahsulotgacha yetkazib beruvchi to‘liq ishlab chiqarish tizimini shakllantirish ustuvor vazifa sifatida belgilandi;

  • Yangi Sanoat alyansi tuziladi: Ikki mamlakat texnologik hamkorligini yangi institutsional darajaga olib chiqish maqsadida rasman «O‘zbekiston – Koreya sanoat-texnologik alyansi»ni tuzish tashabbusi bildirildi.

Shavkat Mirziyoyev va Janubiy Koreya Bosh vaziri 300 nafar gigant biznes vakillarini to‘pladi

Mikrochiplardan tortib robotlargacha: Sarmoyadorlar taklif etilgan 8 ta asosiy soha

O‘zbekistonning industrial taraqqiyotida Koreya bilan rejalashtirilayotgan asosiy loyihalar:

  • Mis va elektrotexnika sanoati: Mahalliy mis xomashyosini chuqur qayta ishlash va yuqori aniqlikdagi elektrotexnika uskunalari ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish;

  • Avtomobil va elektromobillar: Hyundai va Kia ishtirokida avtomobillar va yangi avlod elektromobillari uchun ehtiyot qismlar va butlovchi detallarni mahalliylashtirish;

  • Kelajak texnologiyalari: Sun’iy intellekt (AI), raqamlashtirish, yarimo‘tkazgichlar va mikroelektronika tarmoqlarida to‘g‘ridan to‘g‘ri hamkorlikni yo‘lga qo‘yish;

  • Innovatsion tibbiyot va farmatsevtika: Biotexnologiya klasterlarini ochish va qo‘shma ilmiy-amaliy tadqiqotlarni yo‘lga qo‘yish;

  • «Yashil energetika» va tarmoqlar modernizatsiyasi: Gidroenergetika, energiya saqlash tizimlari (ESS) va shahar infratuzilmasini modernizatsiya qilish;

  • Investorlarga to‘liq kafolat: Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston hukumati koreys investorlari va biznes vakillari uchun eng qulay sharoitlar, imtiyozlar va loyihalarni amalga oshirishda har tomonlama davlat ko‘magini ko‘rsatishga tayyorligini qat’iy ta’kidladi.

Shavkat Mirziyoyev va Janubiy Koreya Bosh vaziri 300 nafar gigant biznes vakillarini to‘pladi

O‘zbekiston Prezidentining Seuldagi ushbu tarixiy uchrashuvi mamlakatimiz sanoatini xomashyo eksport qiluvchi davlatdan yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqaruvchi mintaqaviy innovatsion markazga aylantirishda ulkan burilish yasashi shubhasizdir.

Sizningcha, Samsung, Hyundai va Lotte kabi Janubiy Koreya gigantlarining O‘zbekistonga yangi sarmoya to‘lqini bilan kirib kelishi mahalliy sanoat va ish o‘rinlari rivojiga qanday turtki beradi? «O‘zbekiston – Koreya sanoat-texnologik alyansi» orqali mamlakatimizda o‘z mikroelektronika va elektromobil komponentlarimizni ishlab chiqarish imkoniyatini qanday baholaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va iqtisodiy kelajagimizga daxldor ushbu muhim maqolani barcha hamkasblaringiz hamda tadbirkor do‘stlaringizga ulashing!

O‘zbekiston–Koreya biznes forumiShavkat MirziyoyevKoreya Respublikasi Bosh vaziri Xan Son SukO‘zbekiston–Koreya sanoat-texnologik alyansi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Koreya Milliy Assambleyasi Spikeri bilan muzokara o‘tkazdi (video)Shavkat Mirziyoyev Koreya Milliy Assambleyasi Spikeri bilan muzokara o‘tkazdi (video)Bugun, 21:51Pensiya yoshi oshiriladimi? Pensiya tizimi bo‘yicha katta o‘zgarishlar loyihasi e’lon qilindiPensiya yoshi oshiriladimi? Pensiya tizimi bo‘yicha katta o‘zgarishlar loyihasi e’lon qilindiBugun, 21:13O‘zbekistonda pensiya yoshi 2028 yildan oshirilishi mumkinO‘zbekistonda pensiya yoshi 2028 yildan oshirilishi mumkinBugun, 20:42O‘zbekistonga eng ko‘p sayyohlar qaysi davlatlardan kelmoqda?O‘zbekistonga eng ko‘p sayyohlar qaysi davlatlardan kelmoqda?Bugun, 16:32Toshkent metrosida bir kunda rekord darajada yo‘lovchi tashildiToshkent metrosida bir kunda rekord darajada yo‘lovchi tashildiBugun, 15:49Buxoroda neft saqlash omborida yong‘in sodir bo‘ldiBuxoroda neft saqlash omborida yong‘in sodir bo‘ldiBugun, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi