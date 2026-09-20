«Hokimning qaror o‘qishga toqati yo‘q»: Prezident rahbarlarga keskin talab qo‘ydi (video)
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida o‘tkazilgan yig‘ilishlarning birida mahalliy boshqaruv organlari, xususan, tuman va shahar hokimlarining ish uslubi, mas’uliyatsizligi va berilgan vakolatlardan foydalana olmayotgani keskin tanqid ostiga olindi. Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi tuman hokimlaridan biri bilan kechgan ochiq va jonli muloqot chog‘ida davlat rahbari amaldorlar orasida ildiz otgan og‘riqli muammoni ochiq-oydin ko‘rsatib berdi.
Prezidentning «Gaplashishingga men senga nima vakolat beray?» degan savoliga tuman hokimi so‘nggi farmon bilan barcha vakolatlar berilganini, hujjat bilan endigina tanishib chiqqanini ta’kidlagan paytda, davlat rahbari uning so‘zini kesib, achchiq haqiqatni yuziga aytdi: «Sen xafa bo‘lma, sening misolingda hammaga aytmoqchiman: qarorni hokimning o‘qishga toqati yo‘q! Eng azobi mana shu — o‘tirib qiynalib imzo chekaman, lekin ichiga kirmaydi». O‘zining hokimlik yillarini eslagan davlat rahbari hujjatlar bilan ishlash, yakuniy natijani tahlil qilish madaniyati yo‘qolganini ta’kidlab, yil yakuni bilan jiddiy tozalov bo‘lishidan qat’iy ogohlantirdi.
Xo‘sh, davlat rahbari farmonlari nega joylarda quyi bo‘g‘in rahbarlari tomonidan to‘liq tushunilmayapti, qarorlarning ichiga kirmasdan ishlash odati hududlarni qanday boshiberk ko‘chaga olib kirmoqda va yil yakunida qaysi hokimlar kursisi bilan xayrlashishi mumkin?
«Ikki soat eshikni yopib, qalam bilan o‘qirdim»: Prezidentning hokimlarga sabog‘i
Muloqot chog‘ida davlat rahbari tomonidan ta’kidlangan eng og‘riqli nuqtalar va dasturiy fikrlar:
Vakolat bor, ammo o‘qishga sabr yo‘q: Joylardagi rahbarlarga islohotlarni amalga oshirish uchun barcha huquqiy vakolatlar berilgan, biroq ularning qabul qilinayotgan qonun va qarorlarni sinchiklab o‘qib chiqishga ham toqati yetmayapti;
Formal imzo chekish illati: Hujjatlarning asl mohiyati va maqsadiga tushunmasdan, ko‘r-ko‘rona imzo qo‘yish amaliyoti islohotlarning quyi bo‘g‘inda to‘xtab qolishiga sabab bo‘lmoqda;
Shaxsiy tajriba va mas’uliyat: Shavkat Mirziyoyev o‘zining hokimlik faoliyatini eslab, qaror chiqarishdan avval xona eshigini yopib, qo‘liga qalam olgan holda ikki soatlab har bir bandni mustaqil o‘rganib chiqqanini namuna qilib ko‘rsatdi;
Yakuniy natijaga javobgarlik: Har bir hujjatdan maqsad — xalqqa yetadigan yakuniy naf va natijani oldindan ko‘ra bilishdir;
Yil yakunidagi keskin ultimatum: Prezident o‘z farmon va qarorlarining mohiyatini tushunmagan, ularni amalda ishlata olmagan rahbarlar bilan yil yakunidan keyin mutlaqo ishlamasligini keskin ma’lum qildi.
Mahalliy hokimliklardagi boshqaruv muammosi: Holatlar qiyosi
Prezident talab qilgan boshqaruv tizimi va ayrim hokimlarning amaldagi ish uslubi taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va jihatlar
Ayrim hokimlarning amaldagi odati
Davlat rahbari talab qilayotgan standart
Qaror va farmonlarga munosabat
Sayoz tanishish, o‘qishga sabr va toqatning yo‘qligi
Qo‘lga qalam olib, har bir bandning mag‘zini chaqish
Ish uslubi va vakolatlar
Doimiy vakolat so‘rash, topshiriq kutib o‘tirish
Berilgan keng vakolatlardan mustaqil va to‘liq foydalanish
Hujjat imzolash jarayoni
Sababi va maqsadini chuqur anglamay imzolash
Qarordan kutilayotgan yakuniy natijani oldindan bilish
Xalq bilan ishlash samaradorligi
Majburiyat yuzasidan, yuzaki hisobotlar berish
Tashabbuskorlik va muammolarni tubdan hal etish
Kadrlar kelajagi
Yil yakuni bilan vazifasidan ozod etilish xavfi
Yuqori natija ko‘rsatib, jamoada o‘rinni saqlab qolish
Boshqaruv va siyosiy tahlil: Ekspertlar kadrlar mas’uliyati haqida
Davlat boshqaruvi va huquqiy soha tahlilchilarining asosiy xulosalari:
«Qalam bilan ishlash» madaniyatining yo‘qolishi: Ko‘plab quyi bo‘g‘in rahbarlari tayyor ma’lumotnomalarga o‘rganib qolgan, bu esa ularning strategik fikrlash va qarorlarning oqibatini baholash qobiliyatini to‘xtatib qo‘ygan;
Islohotlarning quyidagi qarshiligi: Yuqoridan chiqarilayotgan muhim farmonlar tuman va mahalla darajasiga tushganda aynan rahbarlarning tushunmasligi va mas’uliyatsizligi sababli sustlashmoqda;
Vakolatlarning yetarliligi: Hokimlarga misli ko‘rilmagan mustaqillik va moliyaviy erkinliklar berildi, endigi muammo faqat kadrlarning salohiyati va layoqatiga borib taqalmoqda;
Yil yakunidagi katta o‘zgarishlar: Prezidentning ochiq ogohlantirishi yil so‘ngida o‘z vazifasini to‘liq anglamagan o‘nlab tuman va shahar hokimlarining ishdan ketishi muqarrar ekanini ko‘rsatmoqda.
Davlat rahbarining tuman hokimiga aytgan ushbu achchiq so‘zlari butun davlat boshqaruvi apparati uchun faoliyatni qayta ko‘rib chiqishga undovchi jiddiy ogohlantirish qo‘ng‘irog‘i bo‘ldi.
Sizning tumaningiz yoki shahringizdagi hokim chiqarilayotgan qonun va qarorlarni chuqur tushunib, xalq muammolarini hal qila olyaptimi? Sizningcha, hokimlarning qaror o‘qimasligi hududlar rivojiga qanchalik to‘siq bo‘lmoqda? O‘z shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va davlat boshqaruvidagi ushbu keskin bayonot tahlilini barcha tanishlaringiz hamda ijtimoiy tarmoqdoshlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…