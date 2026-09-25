Pekin tasdiqladi: O‘zbekiston J-10CE qiruvchilarining ikkinchi operatoriga aylandi

·0·O‘zbekiston
Pekin tasdiqladi: O‘zbekiston J-10CE qiruvchilarining ikkinchi operatoriga aylandi

O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi harbiy-texnik hamkorlik Markaziy Osiyo xavfsizlik arxitektonikasini tubdan o‘zgartiruvchi tarixiy bosqichga ko‘tarildi. 24 sentyabr kuni o‘tkazilgan matbuot anjumanida XXR Mudofaa vazirligi rasmiy vakili Szyan Bin ikki davlat armiyalari o‘rtasidagi aloqalar chuqur do‘stona xarakterga ega ekanini bildirib, Pekin va Toshkent o‘rtasidagi harbiy-savdo hamkorligi xalqaro huquq me’yorlariga to‘liq mos kelishi hamda uchinchi davlatlarga qarshi qaratilmaganini rasman ta’kidladi. Mazkur bayonot bilan O‘zbekiston rasman Pokistondan keyin Xitoyning eng zamonaviy J-10CE qiruvchi samolyotlarining dunyodagi ikkinchi xorijiy xaridori va operatoriga aylangani tasdiqlandi.

«Chengdu Aircraft Corporation» tomonidan ishlab chiqilgan 4.5 avlod ko‘p maqsadli ushbu jangovar qushlar osmonda to‘liq ustunlikka erishish bilan birga yerdagi strategik nishonlarni ham yuqori aniqlikda yo‘q qilishga qodir. Aslida ushbu samolyotlar O‘zbekistonga 2026 yil avgust oyi oxirida olib kelingan bo‘lib, milliy Harbiy havo kuchlari belgilariga ega kamida oltita J-10CE borti ilk bor Qarshi-Xonobod aviabazasida namoyish etilgan edi. Xarid qilingan samolyotlarning umumiy soni davlat siri sifatida saqlanayotgan bo‘lsa-da, ekspertlar qurol-yarog‘ va uchuvchilarni tayyorlash xarajatlarisiz har bir bortning narxi 40–50 million dollarni tashkil etishini bildirmoqda.

«4.5 avlod ustunligi, Xonobod aviabazasi va 50 mln dollar»: J-10CE xaridining 5 ta asosiy nuqtasi

O‘zbekiston Harbiy havo kuchlarining yangilanishi bo‘yicha eng muhim rasmiy faktlar:

  • Dunyoda ikkinchi xorijiy operator: O‘zbekiston Pokistondan keyin Xitoyning J-10CE samolyotlarini xarid qilgan ikkinchi davlat bo‘ldi;

  • Pekinning rasmiy tasdig‘i: XXR Mudofaa vazirligi vakili Szyan Bin ikki tomonlama harbiy savdo do‘stona va qonuniy ekanini ma’lum qildi;

  • 4.5 avlod qudrati: Chengdu korporatsiyasining mazkur qiruvchisi havoda mutlaq ustunlik o‘rnatish va yerdagi nishonlarga zarba berishga mo‘ljallangan;

  • Qarshi-Xonoboddagi ilk namoyish: 2026 yil avgust oyida O‘zbekiston belgilari tushirilgan dastlabki 6 ta bort bazada rasman ko‘rinish bergan;

  • Narx va qiymat: Samolyotlarning aniq soni maxfiy bo‘lib, har bir qiruvchining bazaviy bahosi 40–50 million dollarga baholanmoqda.

Harbiy aviatsiyadagi yuksalish: J-10CE qiruvchisining texnik va strategik tasnifi

O‘zbekiston armiyasi safiga qo‘shilgan yangi qiruvchilar ko‘rsatkichlari:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

J-10CE qiruvchi samolyoti parametrlari

Aviatsiya toifasi va avlodi

4.5 avlod ko‘p maqsadli superqiruvchi (Multi-role fighter)

Ishlab chiqaruvchi korxona

«Chengdu Aircraft Corporation» (XXR)

Asosiy jangovar vazifasi

Havoda ustunlikni egallash, yerdagi va dengizdagi nishonlarni yo‘q qilish

Joylashuv lokatsiyasi

Qarshi-Xonobod aviabazasi (O‘zbekiston HHK)

Dastlabki tasdiqlangan soni

Kamida 6 ta bort (umumiy buyurtma soni rasman oshkor etilmagan)

Bitta bortning taxminiy narxi

$40−50 million (qurol va texnik ta’minotsiz)

Xalqaro operatorlar maqomi

1-o‘rinda Pokiston, 2-o‘rinda O‘zbekiston Respublikasi

Harbiy va geosiyosiy ekspertiza: Nega J-10CE tanlovi mintaqada muvozanatni o‘zgartiradi?

Harbiy tahlilchilar, aviatsiya ekspertlari va xavfsizlik bo‘yicha mutaxassislarning xulosalari:

  • «Osmon daxlsizligining yangi poydevori»: 4.5 avlod qiruvchilari faol fazali antenna panjarasiga (AFAR) ega radari, uzoq masofaga uruvchi raketalari va elektron kurash tizimlari bilan eski sovet samolyotlaridan (MiG-29, Su-27) bir necha barobar ustundir; bu O‘zbekiston havo hujumidan mudofaa salohiyatini sifat jihatidan yangi darajaga olib chiqadi;

  • Ko‘p vektorli harbiy siyosat: Toshkentning qurollanish sohasida faqat bir tomonga (masalan, Rossiya yoki G‘arbga) qaram bo‘lib qolmasdan, Pekinning eng ilg‘or aviatsiyasini tanlashi milliy mustaqillik va muvozanatli strategiyani aks ettiradi;

  • Qarshi-Xonobod bazasining strategik o‘rni: Samolyotlarning aynan janubiy yo‘nalishdagi eng muhim strategik aerodromga joylashtirilishi janubiy sarhadlar va mintaqaviy xavfsizlikni ishonchli kafolatlashga qaratilgan.

Sizningcha, O‘zbekiston Harbiy havo kuchlari safiga Xitoyning 4.5 avlod J-10CE qiruvchilarining qo‘shilishi milliy xavfsizligimizni qanchalik mustahkamlaydi? Armiyamizning eski texnikalardan eng zamonaviy aviatsiya tizimlariga o‘tishiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikrlaringizni izohlarda qoldiring va O‘zbekiston mudofaa qudratiga oid ushbu eksklyuziv tahlilni barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!

J-10CEO‘zbekiston Harbiy havo kuchlariChengdu Aircraft CorporationQarshi-Xonobod aviabazasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston osmonida yangi qiruvchilar: Xitoydan xarid qilingan J-10CE samolyotlari (video)O‘zbekiston osmonida yangi qiruvchilar: Xitoydan xarid qilingan J-10CE samolyotlari (video)30 avgust 22:15Dam olish kunlari O‘zbekistonda yomg‘ir yog‘ishi mumkinDam olish kunlari O‘zbekistonda yomg‘ir yog‘ishi mumkinBugun 13:08Saida Mirziyoyeva JST rahbari bilan muhim masalani muhokama qildiSaida Mirziyoyeva JST rahbari bilan muhim masalani muhokama qildiBugun 10:45O‘zbekistonda plastik va shisha idishlar uchun pul to‘laydigan fandomatlar ishga tushdiO‘zbekistonda plastik va shisha idishlar uchun pul to‘laydigan fandomatlar ishga tushdiKecha 22:00O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?Kecha 20:17O‘zbekiston osmonidagi sirli nur Xitoy raketasi bilan bog‘liqmi?O‘zbekiston osmonidagi sirli nur Xitoy raketasi bilan bog‘liqmi?Kecha 19:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi