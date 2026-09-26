Kichik Muhammadaliga Prezident maktubi va sovg‘alar topshirildi
Prezidentning Qoraqalpog‘istonga tashrifi chog‘ida ijtimoiy tarmoqlarda Muhammadali ismli bolaning samimiy murojaati aks etgan video tarqalib, ko‘pchilik e’tiborini tortgan edi. Unda bolaning Vatanga bo‘lgan mehri va samimiy tilaklari aks etgan.
Prezident Shavkat Mirziyoyev bolaning murojaatini ko‘rib, uning samimiy so‘zlaridan mamnun bo‘lgani va Muhammadaliga minnatdorlik maktubi yo‘llagani ma’lum qilindi. Bu haqda rasmiy xabar tarqatildi.
Maktubda Prezident bolaga kelgusida mamlakat tarixiga munosib va xalqqa foydali inson bo‘lishini tilagan.
«Katta bo‘lganingda ajdodlarimizga munosib, xalqingga, yurtingga foydasi tegadigan inson bo‘lib yetishishingni istayman,» deyiladi maktubda.
Prezidentning maktubi va sovg‘alari Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesida tantanali ravishda topshirildi. Tadbirda Jo‘qorg‘i Kenges Raisi Amanbay Orinbayev Prezidentning maktubini o‘qib eshittirdi.
Shuningdek, Muhammadaliga, uning ota-onasiga hamda tarbiyalanayotgan maktabgacha ta’lim tashkilotiga Prezident sovg‘alari berildi.
Bolaning tarbiyachisi Gulbahar Saparova esa Jo‘qorg‘i Kenges Prezidiumining qarori bilan “Vatan fidoyisi” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi.
Izohlar 0
…