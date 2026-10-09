Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast O‘zbekiston mehr-muhabbatidan "lol qoldi" (video)

·1·O‘zbekiston
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast O‘zbekiston mehr-muhabbatidan "lol qoldi" (video)

Sayyoramizning eng mashhur va eng ko‘p kuzatuvchiga ega YouTube-bloger va filantropi MrBeast (Jimmi Donaldson) Toshkentga amalga oshirgan tarixiy tashrifi davomida kutilmagan katta his-hayajonni boshdan kechirmoqda. Bloger o‘zining yuz millionlab auditoriyaga ega rasmiy Instagram sahifasida O‘zbekistonga bag‘ishlangan ketma-ket «stories»larni e’lon qila boshladi.

Uning sahifasida e’lon qilingan har bir video orqali hozirda butun dunyo ahli O‘zbekiston poytaxtidagi qaynoq muhit, o‘zbek yoshlarining samimiy mehr-muhabbati va misli ko‘rilmagan ajiotajni to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatmoqda.

«Bizni bunchalik ko‘p odam tomosha qilishini tasavvur ham qilmagandim»

MrBeast Toshkent ko‘chalari va tadbir maydonida o‘zini kutib olgan o‘n minglab yoshlarning jo‘shqinligidan nihoyatda ta’sirlanganini yashirmadi:

  • Yurakdan chiqqan e’tirof: Bloger olomon orasidan olgan videosiga ingliz tilida: «I didn't realize so many people in Uzbekistan watched our videos»O‘zbekistonda bizning videolarimizni bunchalik ko‘p odam tomosha qilishini tasavvur ham qilmagan ekanman») deya ko‘z yoshi va yurakcha emojilari bilan izoh qoldirdi;

  • O‘zbekiston bayrog‘iga hurmat: MrBeast o‘z storiyeslariga O‘zbekiston davlat bayrog‘i va qizil yurak belgisini qo‘yib, poytaxt ahlining ochiq ko‘ngilligiga minnatdorlik bildirdi;

  • Ochiq muloqot va quchoqlar: Videolarda Donaldson xavfsizlik to‘siqlari yoniga kelib, muxlislar bilan qo‘l berib ko‘rishayotgani, selfiga tushayotgani va baxtiyor jilmayib turgani aks etgan.

Toshkentda qizil superkar va ko‘cha shousi

Tasvirga olish jarayonlari faqatgina yopiq pavilonlarda emas, balki shaharning diqqatga sazovor manzillarida ham davom etmoqda:

  • Shov-shuvli kadrlar: MrBeast va uning ijodiy jamoasi Toshkent ko‘chalarida qizil rangli hashamatli sport avtomobili (kabriolet) hamrohligida ko‘rinish berdi;

  • Muxlislar oqimi: Tarixiy va zamonaviy binolar fonida yuzlab yoshlar, maktab o‘quvchilari va talabalar jahon yulduzini o‘z ko‘zlari bilan ko‘rish uchun yo‘llar bo‘yida to‘plandi;

  • Yuqori xavfsizlik va tartib: Minglab tomoshabinlar oqimiga qaramay, poytaxt xavfsizlik kuchlari va ichki ishlar xodimlari tomonidan jarayon qat’iy va tinch tartibda nazorat qilib borilmoqda.

O‘zbekiston uchun bebaho global reklama

Dunyoning 1-raqamli kreatori sanalgan MrBeast'ning O‘zbekistondan turib kontent ulashishi mamlakat uchun misli ko‘rilmagan PR va turistik turtkidir:

  • Millionlab ko‘rishlar: Blogerning Instagram tarmog‘idagi qisqa storiyeslarini bir necha soat ichida sayyoramizning barcha qit’alaridan yuz millionlab foydalanuvchilar tomosha qilmoqda;

  • Ijobiy imidj: Bu lavhalar orqali xorijiy auditoriya O‘zbekistonni xavfsiz, zamonaviy, mehmondo‘st va yoshlari dunyo tendensiyalari bilan hamnafas mamlakat sifatida kashf etmoqda;

  • Katta rolik kutilmoqda: Ayni damda olinayotgan ushbu eksklyuziv lavhalar yaqin orada MrBeast'ning asosiy sahifasida e’lon qilinadigan yirik videorolikdan joy oladi.

Jimmi Donaldsonning Toshkentdagi sarguzashtlari davom etmoqda va bu tashrif O‘zbekiston zamonaviy media maydoni tarixidagi eng shov-shuvli hodisalardan biri sifatida yodda qolishi shubhasiz.

MrBistToshkentYouTubeInstagram
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoning 1-raqamli blogeri ilk bor O‘zbekistonda, u nimalarni tasvirga olmoqda?Dunyoning 1-raqamli blogeri ilk bor O‘zbekistonda, u nimalarni tasvirga olmoqda?Bugun 12:38MrBeast O‘zbekistonga keladi: Toshkentda muxlislari bilan uchrashuv o‘tkazadiMrBeast O‘zbekistonga keladi: Toshkentda muxlislari bilan uchrashuv o‘tkazadi6 oktabr 16:09MrBeast 24 soatlik ko‘rishlar bo‘yicha o‘z rekordini yangiladiMrBeast 24 soatlik ko‘rishlar bo‘yicha o‘z rekordini yangiladi6 oktabr 17:38Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)Bugun 09:07Yutub qiroli MrBeast yarim milliardlik marrani birinchi bo‘lib zabt etdiYutub qiroli MrBeast yarim milliardlik marrani birinchi bo‘lib zabt etdi14 iyun 16:56Toshkentda taksichini urib shifoxonaga yotqizgan bloger qamoqqa olindiToshkentda taksichini urib shifoxonaga yotqizgan bloger qamoqqa olindi19 avgust 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari