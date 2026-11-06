Xavfsizlik masalalari bo‘yicha SHHT plyus birinchi ekspertlar muloqoti ishtirokchilariga murojaat

·0·O‘zbekiston
Xavfsizlik masalalari bo‘yicha SHHT plyus birinchi ekspertlar muloqoti ishtirokchilariga murojaat

Hurmatli forum ishtirokchilari!

Sizlarni Xavfsizlik masalalari bo‘yicha SHHT plyus birinchi ekspertlar muloqotining ochilishi bilan samimiy qutlayman.

Avvalo, O‘zbekistonning tashabbusini qo‘llab-quvvatlaganingiz va mamlakatlarimiz o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga qaratayotgan e’tiboringiz uchun minnatdorlik bildiraman.

Bugungi tadbirda SHHTga a’zo davlatlar, kuzatuvchi va muloqot bo‘yicha sherik mamlakatlarning maxsus xizmatlari rahbarlari va vakillari ishtirok etayotgani zamonaviy tahdid va xavf-xatarlarga qarshi kurashishda sa’y-harakatlarni birlashtirish borasidagi umumiy manfaatdorlikdan dalolat beradi.

Bu yil Shanxay hamkorlik tashkiloti tashkil etilganining 25 yilligini nishonlamoqda. Chorak asrlik shakllanish va rivojlanish jarayonida tashkilot xalqaro va mintaqaviy xavfsizlikni ta’minlash bo‘yicha qo‘shma yondashuvlarni ishlab chiqishda samarali maydonga aylandi.

O‘zbekiston Shanxay hamkorlik tashkilotining hammuassisi bo‘lgan davlat sifatida uning barqarorlikni saqlash va inklyuziv taraqqiyotni ta’minlash maqsadida a’zo davlatlarni birlashtiruvchi ko‘ptomonlama noyob platforma sifatidagi rolini yanada kuchaytirish va faoliyatini kengaytirishga alohida ahamiyat beradi.

Aziz mehmonlar!

Hozirgi kunda geosiyosiy keskinlikning kuchayishi, qarama-qarshiliklarning chuqurlashishi va qurolli mojarolarning avj olishi, afsuski, dunyodagi vaziyatning asosiy xususiyatlari bo‘lib qolmoqda.

Axborot xavfsizligini ta’minlash, muhim infratuzilmalarni himoya qilish va davlatning buzg‘unchi ta’sirlarning yangicha shakllariga nisbatan barqarorligi masalalari yanada dolzarb bo‘lib bormoqda.

Bugun biz transmilliy tahdidlarning tabiati chuqur o‘zgarib borayotganiga guvoh bo‘lmoqdamiz.

Raqamli texnologiyalar, sun’iy intellekt va global kommunikatsiya vositalarining shiddat bilan rivojlanishi nafaqat taraqqiyot uchun keng imkoniyatlar ochmoqda, balki mutlaqo yangi muammolarni ham keltirib chiqarmoqda.

Hech bir mubolag‘asiz aytish mumkinki, kibermakon an’anaviy usullar bilan birga tarmoq orqali hujumlar uyushtirilayotgan, jamoatchilik ongini boshqarish va yolg‘on axborot tarqatish kabi vositalar tobora faol qo‘llanayotgan asosiy to‘qnashuvlar maydoniga aylandi.

Terrorchi tashkilotlar raqamli muhitdan foydalanayotgani jiddiy tashvish uyg‘otadi. Internet platformalari radikal g‘oyalarni targ‘ib qilish, yangi tarafdorlarni o‘z tomoniga og‘dirish, moliyaviy mablag‘lar to‘plash hamda davlat chegaralarini tan olmaydigan ekstremistik birlashmalarni shakllantirish vositasiga aylanib bormoqda.

Bunday sharoitda ayniqsa yoshlar aholining eng zaif toifasi bo‘lib qolmoqda. Buzg‘unchi kuchlar yoshlar ongiga maqsadli ravishda ta’sir ko‘rsatib, ularni o‘z jamoalariga jalb etmoqda, ijtimoiy ziddiyatlardan foydalanmoqda va toqatsizlik g‘oyalarini tarqatmoqda.

Bunday jarayonlar millatlararo va dinlararo totuvlikka putur yetkazishi, ijtimoiy-siyosiy vaziyatni beqarorlashtirishga olib kelishi mumkin.

Shu bois yuzaga kelayotgan mojarolarga nafaqat tezkor munosabat bildirish, balki xavf-xatarlarning oldini olish – ularni aniqlash, o‘zaro axborot almashish, xavfsizlikni ta’minlash borasida milliy salohiyatni mustahkamlash va o‘zaro kelishilgan yondashuvlarni ishlab chiqish lozim.

Ishonchimiz komil, hech bir davlat chegara bilmaydigan tahdidlarga yakka o‘zi to‘liq qarshi tura olmaydi. Bu esa, tabiiy ravishda, xalqaro hamkorlik, o‘zaro ishonch va birgalikda ish olib borishning amaliy mexanizmlariga bo‘lgan talabni kuchaytiradi.

Qadrli do‘stlar!

Tashkilot uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan ushbu yilda sizlarga murojaat qilib, ta’kidlamoqchimanki, SHHTning yangi tahdidlarga o‘z vaqtida javob berish va yanada barqaror dunyoni shakllantirishda samarali ishtirok etishga qodir bo‘lishi ko‘p jihatdan maxsus xizmatlarning yaqin hamkorlikda ish olib borishiga bog‘liq.

Bugungi muloqot sizlarga nafaqat dolzarb tahdid va xavf-xatarlarni har tomonlama muhokama qilish, balki xalqlarimizning xavfsizligi va davlatlarimizning barqaror taraqqiyotini ta’minlashga qaratilgan hamkorlikning amaliy yo‘nalishlarini belgilab olish imkonini beradi, deb ishonaman.

Forumning barcha ishtirokchilariga samarali faoliyat olib borishlari va O‘zbekistondagi uchrashuvlari mazmunli o‘tishini tilayman.

Shavkat Mirziyoyev,

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

SHHTShavkat MirziyoyevXavfsizlikKiberxavfsizlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqand shahrida 24 davlat maxsus xizmatlari yangi tahdidlarga qarshi to‘planadiSamarqand shahrida 24 davlat maxsus xizmatlari yangi tahdidlarga qarshi to‘planadi4 noyabr 12:32Prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqanddagi xalqaro forumda jiddiy bayonot berdiPrezident Shavkat Mirziyoyev Samarqanddagi xalqaro forumda jiddiy bayonot berdiBugun 18:51OpenAI agentlari xavfsiz maʼlumotlar bazalariga hujum qilgani aniqlandiOpenAI agentlari xavfsiz maʼlumotlar bazalariga hujum qilgani aniqlandi25 sentabr 20:53OpenAI sunʼiy intellekt agentlarining xavfsiz muhitdan qochish holatlari aniqlandiOpenAI sunʼiy intellekt agentlarining xavfsiz muhitdan qochish holatlari aniqlandi5 sentabr 04:23Klaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiKlaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandi10 avgust 19:23Google kiberxavfsizlik guruhlari nomlash tizimini oʻzgartirdiGoogle kiberxavfsizlik guruhlari nomlash tizimini oʻzgartirdi8 avgust 20:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi