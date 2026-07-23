Messisiz ham g‘alaba: Suares «Inter Mayami»ni qutqardi (video)
MLS 16-turidan o‘rin olgan uchrashuvda «Inter Mayami» o‘z maydonida «Chikago Fayr»ni 3:2 hisobida mag‘lub etdi. Lionel Messi bahsda ishtirok etmagan bo‘lsa-da, Luis Suares dubl qayd etib, jamoasi g‘alabasiga katta hissa qo‘shdi.
Mehmonlar safida harakat qilgan Robert Levandovski esa maydonda 62 daqiqa o‘ynadi, ammo samarali harakat qayd eta olmadi.
Mehmonlar avtogol evaziga oldinga chiqdi
Uchrashuvda hisob 18-daqiqada ochildi. «Inter Mayami» darvozaboni Rios Novo to‘pni o‘z darvozasiga kiritib qo‘ydi va «Chikago Fayr» 1:0 hisobida oldinga chiqdi.
Mezbonlar javobni ko‘p kuttirmadi. 27-daqiqada belgilangan penaltini Luis Suares aniq amalga oshirib, muvozanatni tikladi.
Birinchi bo‘lim 1:1 hisobida yakunlandi.
Suares dublni rasmiylashtirdi
Ikkinchi bo‘lim boshlanganidan olti daqiqa o‘tib, Suares yana bir bor raqib darvozasini ishg‘ol qildi. Uning 51-daqiqadagi goli «Inter Mayami»ni hisobda oldinga olib chiqdi.
Urugvaylik hujumchi shu tariqa uchrashuvda dubl muallifiga aylandi.
Biroq «Chikago Fayr» taslim bo‘lmadi. 67-daqiqada Ditejane gol urib, hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi.
Plembek so‘nggi daqiqalarda g‘alaba keltirdi
Uchrashuv taqdiri 87-daqiqada hal bo‘ldi. Zaxiradan maydonga tushgan Plembek «Inter Mayami»ning uchinchi golini kiritib, mezbonlarga muhim uch ochkoni taqdim etdi.
Qolgan vaqtda mehmonlar hisobni yana tenglashtira olmadi va bahs 3:2 hisobida yakunlandi.
Messi maydonga tushmadi
«Inter Mayami» yetakchisi Lionel Messi uchrashuvda ishtirok etmadi. Uning yo‘qligida jamoa hujumlarida asosiy mas’uliyatni Luis Suares o‘z zimmasiga oldi.
Suares penaltidan va o‘yin davomida bittadan gol urib, g‘alabaning asosiy qahramoni bo‘ldi.
«Chikago Fayr»ning yulduzli hujumchisi Robert Levandovski esa 62 daqiqa harakat qildi.
«Inter Mayami» ikkinchi o‘rinda
Ushbu g‘alabadan keyin «Inter Mayami» ochkolari sonini 34 taga yetkazib, umumiy turnir jadvalida ikkinchi o‘rinda qayd etildi.
«Chikago Fayr» esa 26 ochko bilan oltinchi pog‘onada qoldi.
MLS, 23 iyul
«Inter Mayami» — «Chikago Fayr» — 3:2
Gollar: Suares, 27-penalti, 51; Plembek, 87 — Rios Novo, 18-avtogol; Ditejane, 67.
«Inter Mayami»: Rios Novo, Frey (Allen, 85), Mura, Mikael, Regilon, Brayt, Segoviya, Ruis (Plembek, 69), Silvetti (Pinter, 74), Berterame, Suares.
…