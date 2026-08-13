«Istiqlol»dan muhim qaror: Masharipov va Ashurmatov yangi mavsumni qaysi raqamlarda boshlaydi?
Eron Pro-ligasining yangi mavsumi boshlanishi arafasida Tehronning afsonaviy «Istiqlol» klubi futbolchilarning qaysi raqamlar ostida to‘p surishini rasman ma’lum qildi.
E’tiborlisi, yangi mavsumda klub sharafini himoya qilayotgan o‘zbekistonlik legionerlarning raqamlarida muhim o‘zgarish yuz berdi.
Masharipov — yangi «o‘nlik», Ashurmatov esa o‘z an’anasida
Tehronliklar safida o‘zining yorqin o‘yinlari bilan muxlislar mehrini qozonib kelayotgan hamyurtimiz Jaloliddin Masharipovga yangi mavsumdan boshlab klubning asosiy va mas’uliyatli 10-raqami topshirildi. Ma’lumot uchun, Jaloliddin shu kungacha «Istiqlol» tarkibida 77-raqam ostida to‘p surib kelayotgan edi. Klub rahbariyati va murabbiylar shtabining bu qarori Masharipovning jamoadagi yetakchilik maqomini yanada mustahkamlaydi.
Jamoaning yana bir o‘zbekistonlik himoyachisi Rustam Ashurmatov esa o‘zi uchun qadrdon va an’anaviy bo‘lgan 5-raqamda harakat qilishni davom ettiradi.
Eron chempionati start olmoqda: «Istiqlol»ning ilk o‘yini qachon?
Eron Pro-ligasining 2026/27 yilgi yangi mavsumiga 14 avgust kuni rasman start beriladi.
Ilk tur bahslarida Tehronning «Istiqlol» jamoasi o‘z maydonida «Mes Shahr» klubiga qarshi oktagon va maydondagi murosasiz kurashni boshlaydi. Muxlislar o‘zbekistonlik legionerlarning yangi raqamlardagi ilk rasmiy o‘yinini intizorlik bilan kutishmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…