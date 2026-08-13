«Istiqlol»dan muhim qaror: Masharipov va Ashurmatov yangi mavsumni qaysi raqamlarda boshlaydi?

·0·Sport
«Istiqlol»dan muhim qaror: Masharipov va Ashurmatov yangi mavsumni qaysi raqamlarda boshlaydi?

Eron Pro-ligasining yangi mavsumi boshlanishi arafasida Tehronning afsonaviy «Istiqlol» klubi futbolchilarning qaysi raqamlar ostida to‘p surishini rasman ma’lum qildi.

E’tiborlisi, yangi mavsumda klub sharafini himoya qilayotgan o‘zbekistonlik legionerlarning raqamlarida muhim o‘zgarish yuz berdi.

Masharipov — yangi «o‘nlik», Ashurmatov esa o‘z an’anasida

Tehronliklar safida o‘zining yorqin o‘yinlari bilan muxlislar mehrini qozonib kelayotgan hamyurtimiz Jaloliddin Masharipovga yangi mavsumdan boshlab klubning asosiy va mas’uliyatli 10-raqami topshirildi. Ma’lumot uchun, Jaloliddin shu kungacha «Istiqlol» tarkibida 77-raqam ostida to‘p surib kelayotgan edi. Klub rahbariyati va murabbiylar shtabining bu qarori Masharipovning jamoadagi yetakchilik maqomini yanada mustahkamlaydi.

Jamoaning yana bir o‘zbekistonlik himoyachisi Rustam Ashurmatov esa o‘zi uchun qadrdon va an’anaviy bo‘lgan 5-raqamda harakat qilishni davom ettiradi.

Eron chempionati start olmoqda: «Istiqlol»ning ilk o‘yini qachon?

Eron Pro-ligasining 2026/27 yilgi yangi mavsumiga 14 avgust kuni rasman start beriladi.

Ilk tur bahslarida Tehronning «Istiqlol» jamoasi o‘z maydonida «Mes Shahr» klubiga qarshi oktagon va maydondagi murosasiz kurashni boshlaydi. Muxlislar o‘zbekistonlik legionerlarning yangi raqamlardagi ilk rasmiy o‘yinini intizorlik bilan kutishmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zlatko Dalich BAA milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!Zlatko Dalich BAA milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!Bugun, 08:52«PSJ» «Aston Villa»ni mag‘lub etib, UYEFA Superkubogini qo‘lga kiritdi!«PSJ» «Aston Villa»ni mag‘lub etib, UYEFA Superkubogini qo‘lga kiritdi!Bugun, 08:45Leagues Cup musobaqasi: Lionel Messi qaytdi, ammo Inter Mayami turnirdan chiqib ketdiLeagues Cup musobaqasi: Lionel Messi qaytdi, ammo Inter Mayami turnirdan chiqib ketdiBugun, 07:51Mikel Arteta Maylz Lyuis-Skellining transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiMikel Arteta Maylz Lyuis-Skellining transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiBugun, 02:50Tottenxem sardori Cristian Romero Atletiko Madridga oʻtmoqdaTottenxem sardori Cristian Romero Atletiko Madridga oʻtmoqdaBugun, 02:33Roberto De Zerbi Sandro Tonali transferi tafsilotlarini ochiqladiRoberto De Zerbi Sandro Tonali transferi tafsilotlarini ochiqladiBugun, 01:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi