Umarali Rahmonaliyevga Yevropadan xaridor chiqdi: «Lans» skautlari Ozarboyjonda!
O‘zbekiston terma jamoasining iqtidorli yarimhimoyachisi, Ozarboyjonning «Sabah» klubi a’zosi Umarali Rahmonaliyev Yevropaning «Top-5» chempionatlari vakillari e’tiboriga tushdi. Fransiyaning nomdor «Lans» klubi 22 yoshli hamyurtimizni o‘z transfer nishoniga aylantirgan.
Bu haqda sport olamiga oid nufuzli 90plus.media nashri xabar tarqatmoqda.
«Lans» skautlari doimiy kuzatuvda: Rasmiy taklif tayyorlanmoqda
Manbaning ta’kidlashicha, Fransiya Liga 1 vakili Umarali Rahmonaliyevni o‘zining transferlar ro‘yxatiga kiritgan va uning maydondagi harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda.
«Lans» skautlari yarimhimoyachining so‘nggi o‘yinlarini muntazam ravishda tahlil qilib bormoqda va yaqin kunlarda Fransiya klubi «Sabah» jamoasiga rasmiy transfer taklifi bilan murojaat qilishi kutilmoqda.
Ozarboyjon chempionligi va Rahmonaliyevning bozor qiymati
Umarali Rahmonaliyev so‘nggi mavsumda «Sabah» jamoasi safida yorqin va barqaror o‘yin ko‘rsatib, Ozarboyjon chempionligini qo‘lga kiritdi. Uning maydon markazidagi faolligi, taktik saviyasi va universalligi Yevropa klublari skautlarida katta taassurot qoldirdi.
No‘fuzli Transfermarkt portali ma’lumotlariga ko‘ra, 22 yoshli O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zosining bozor qiymati ayni damda 1,2 million yevroni tashkil etmoqda. Agar ushbu transfer amalga oshsa, Rahmonaliyev Fransiya chempionatida to‘p suradigan navbatdagi o‘zbekistonlik legionerga aylanishi mumkin.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…