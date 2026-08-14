Islom Ismoilov «Andijon» ustidan qozonilgan yirik g‘alaba haqida gapirdi

·0·Sport
Islom Ismoilov «Andijon» ustidan qozonilgan yirik g‘alaba haqida gapirdi

O‘zbekiston Superligasi 17-turi doirasida kechgan shiddatli vodiy derbisida Farg‘onaning «Neftchi» klubi mehmonda «Andijon»ni 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi.

Uchrashuvdan so‘ng o‘tkazilgan matbuot anjumanida farg‘onaliklar bosh murabbiyi Islom Ismoilov o‘yin tafsilotlari, raqibning qizil kartochkasi, jamoadagi og‘ir jarohatlar va 18 yoshli iqtidor sohibi haqida atroflicha fikr bildirdi.

«Ikkinchi taymda raqibni xato qilishga majbur etdik»

Islom Ismoilov dastlab uchrashuvdagi taktik reja va stadiondagi muhitga to‘xtalib o‘tdi:

«Birinchi navbatda ajoyib g‘alaba bilan muxlislarimizni tabriklayman. Stadionda xuddi o‘z uyimizda o‘ynagandek bo‘ldik. Vodiy derbisi har doim og‘ir o‘tadi. Afsonaviy murabbiy Lobanovskiyning ajoyib gapi bor: natija qoladi, o‘yin unutiladi.

Birinchi bo‘limda «Andijon»ga maydonda biroz tashabbus berdik, bu oldindan ishlab chiqilgan rejamiz edi. Ikkinchi bo‘limda esa tempni ko‘tarib, o‘z o‘yinimizni ko‘rsata boshladik va raqibni xatolar qilishga majbur etdik. Raqibimiz «Andijon» ham juda yaxshi shakllangan jamoa, ularning kelajagi porloq».

«Qonun-qoida bo‘yicha bu 100 foiz qizil kartochka edi»

Mezbonlar futbolchisi Usmonali Ismonaliyevning 51-daqiqada maydondan chetlatilishi o‘yin taqdirini hal qildimi, degan savolga murabbiy shunday javob berdi:

«Bu futbol, 11 kishiga qarshi o‘ynaganimizda ham baribir o‘z golimizni ura olardik. Boisi, ikkinchi taymni juda hujumkor boshlagan edik. O‘sha fol ishlatilgan vaziyatga yaqin turgandim. Raqib atayin qo‘pol o‘ynamagan bo‘lishi mumkin, lekin qoida hamma uchun bir xil. Qonun bo‘yicha bu 100 foizlik qizil kartochka edi».

Lazaretdagi yo‘qotishlar va «yangi Abduqodir Husanov»

Farg‘onaliklar ustozi jamoada yetakchi futbolchilarning jarohat olishi sababli tarkib borasida katta muammolarga duch kelayotganini yashirmadi:

«Jarohatlar ko‘payib ketdi. Yovan Jokich, Abror Ismoilov, Anvar G‘ofurov safdan chiqqan edi, bugun Ratino ham jarohat oldi. Ikrom Aliboyev esa to‘rtinchi sariq kartochkasini olib, «Buxoro»ga qarshi o‘yinni o‘tkazib yuboradigan bo‘ldi.

Shunga qaramay, 18 yoshli himoyachimiz Nurmuhammad Abdug‘aniyevning ishonchli o‘yini quvonarli. Murabbiy sifatida tavakkal qilyapmiz, ammo u berilgan ishonchni to‘liq oqlamoqda. Agar ishlashdan to‘xtamasa, u ham Abduqodir Husanov darajasidagi yuqori saviyadagi himoyachi bo‘lib yetishadi».

OFK Elit Chempionlar ligasi oldidagi xavotirlar

Jurnalistlarning Elit Chempionlar ligasi oldidan bunday yo‘qotishlar bilan jamoa qanday ishtirok etishi haqidagi xavotirli savoliga Ismoilov quyidagicha munosabat bildirdi:

«Bu bo‘yicha murabbiylar shtabi bilan yana maslahatlashamiz. Hozir bir narsa deyish qiyin. Yozgi tanaffusdan so‘ng har bir o‘yin o‘ta og‘ir kechmoqda. Qayerdadir ochko, qayerdadir asosiy futbolchilarimizni yo‘qotyapmiz. Umid qilamanki, OFK Elit musobaqasigacha barcha o‘yinchilarimiz to‘liq sog‘ayib, safga qaytishadi».

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alamli mag‘lubiyat: Mirjalol Qosimov Buxorodagi o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Alamli mag‘lubiyat: Mirjalol Qosimov Buxorodagi o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 09:07«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdi«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdiBugun, 08:16Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasida qanday loyiha tuzmoqda?Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasida qanday loyiha tuzmoqda?Bugun, 08:04«Barselona» o‘z to‘purarini sotdi: PSJ Ferran Torres transferini hal qildi«Barselona» o‘z to‘purarini sotdi: PSJ Ferran Torres transferini hal qildiBugun, 07:59AQShda yutuqchi topildi: 1,04 milliard dollarga qaysi yulduzlarni sotib olsa boʻladi?AQShda yutuqchi topildi: 1,04 milliard dollarga qaysi yulduzlarni sotib olsa boʻladi?Bugun, 06:11Hansi Flick Barselona yetakchilik muammosini hal etishni istamoqdaHansi Flick Barselona yetakchilik muammosini hal etishni istamoqdaBugun, 04:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi