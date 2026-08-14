Shok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdi
Madridning «Real» klubida katta o‘zgarishlar va temir intizom davri boshlanmoqda. Mashhur murabbiy Joze Mourino jamoa boshqaruvida hech bir futbolchining asosiy tarkibdagi o‘rni kafolatlanmasligini qat’iy belgilab qo‘ydi.
Ispaniyaning nufuzli El Debate va The Touchline nashrlari tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, portugaliyalik tajribali mutaxassis «Qirollik klubi» ichida maksimal raqobat muhitini yaratishga qaratilgan maxsus reja ishlab chiqqan.
«Har bir pozitsiyada kamida ikki nafar raqobatchi»
Mourinoning strategik qarashiga ko‘ra, zamonaviy futbolda mag‘lub etib bo‘lmaydigan jamoani faqatgina kuchli ichki raqobat va tinimsiz bosim orqali shakllantirish mumkin.
Ishlab chiqilgan yangi qoidaga muvofiq:
To‘liq dublikat tizimi: Maydondagi har bir chiziq va pozitsiya uchun kamida ikki nafar teng kuchli to‘g‘ridan to‘g‘ri raqobatchi shakllantiriladi;
Ayovsiz rotatsiya: Kimki maydonda o‘zini ko‘rsata olmasa yoki mashg‘ulotlarda bo‘shashsa, Joze Mourino hech ikkilanmasdan uni to‘g‘ridan to‘g‘ri zaxira o‘rindig‘iga o‘tqazadi.
Mbappe, Vinisius va Bellingem ham daxlsiz emas
Eng muhimi, ushbu qat’iy talab nafaqat yosh yoki zaxira o‘yinchilariga, balki jamoaning asosiy yetakchi yulduzlariga ham to‘g‘ridan to‘g‘ri taalluqlidir.
Kilian Mbappe, Vinisius Junior va Jud Bellingem kabi jahon futboli grandlari ham endilikda o‘zlarini xotirjam his qila olishmaydi. Portugaliyalik ustozning qaroriga ko‘ra, nom va maqom emas, faqatgina maydondagi foydali harakatlar hamda maksimal intizom asosiy tarkib eshigini ochib beradi.
Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.
…