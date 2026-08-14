Shok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdi

·1·Sport
Shok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdi

Madridning «Real» klubida katta o‘zgarishlar va temir intizom davri boshlanmoqda. Mashhur murabbiy Joze Mourino jamoa boshqaruvida hech bir futbolchining asosiy tarkibdagi o‘rni kafolatlanmasligini qat’iy belgilab qo‘ydi.

Ispaniyaning nufuzli El Debate va The Touchline nashrlari tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, portugaliyalik tajribali mutaxassis «Qirollik klubi» ichida maksimal raqobat muhitini yaratishga qaratilgan maxsus reja ishlab chiqqan.

«Har bir pozitsiyada kamida ikki nafar raqobatchi»

Mourinoning strategik qarashiga ko‘ra, zamonaviy futbolda mag‘lub etib bo‘lmaydigan jamoani faqatgina kuchli ichki raqobat va tinimsiz bosim orqali shakllantirish mumkin.

Ishlab chiqilgan yangi qoidaga muvofiq:

  • To‘liq dublikat tizimi: Maydondagi har bir chiziq va pozitsiya uchun kamida ikki nafar teng kuchli to‘g‘ridan to‘g‘ri raqobatchi shakllantiriladi;

  • Ayovsiz rotatsiya: Kimki maydonda o‘zini ko‘rsata olmasa yoki mashg‘ulotlarda bo‘shashsa, Joze Mourino hech ikkilanmasdan uni to‘g‘ridan to‘g‘ri zaxira o‘rindig‘iga o‘tqazadi.

Mbappe, Vinisius va Bellingem ham daxlsiz emas

Eng muhimi, ushbu qat’iy talab nafaqat yosh yoki zaxira o‘yinchilariga, balki jamoaning asosiy yetakchi yulduzlariga ham to‘g‘ridan to‘g‘ri taalluqlidir.

Kilian Mbappe, Vinisius Junior va Jud Bellingem kabi jahon futboli grandlari ham endilikda o‘zlarini xotirjam his qila olishmaydi. Portugaliyalik ustozning qaroriga ko‘ra, nom va maqom emas, faqatgina maydondagi foydali harakatlar hamda maksimal intizom asosiy tarkib eshigini ochib beradi.

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maxachev yoki Gerri? O‘zbek sport yulduzlari o‘z prognozlarini bildirishdiMaxachev yoki Gerri? O‘zbek sport yulduzlari o‘z prognozlarini bildirishdiBugun, 15:40«Barselona»dan uchinchi hujum: Rodri uchun yangi taklif tayyorlanmoqda!«Barselona»dan uchinchi hujum: Rodri uchun yangi taklif tayyorlanmoqda!Bugun, 15:31Milan Kristofer Nkunku bilan xayrlashishga tayyor, Roma esa o‘yinchi uchun kurashmoqdaMilan Kristofer Nkunku bilan xayrlashishga tayyor, Roma esa o‘yinchi uchun kurashmoqdaBugun, 15:30Manchester Siti Enzo Fernandes uchun Chelsiga 120 million yevro taklif qilmoqdaManchester Siti Enzo Fernandes uchun Chelsiga 120 million yevro taklif qilmoqdaBugun, 15:17Enzo Mareska Manchester Siti bosh murabbiyi sifatidagi vazifalarni qabul qildiEnzo Mareska Manchester Siti bosh murabbiyi sifatidagi vazifalarni qabul qildiBugun, 15:13UFC 330 turnirida dahshatli kecha: Maxachev – Gerri va to‘liq janglar ro‘yxatiUFC 330 turnirida dahshatli kecha: Maxachev – Gerri va to‘liq janglar ro‘yxatiBugun, 15:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi