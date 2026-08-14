Konor Makgregor Maxachev – Gerri jangiga qanday prognoz berdi?
Ikki vazn toifasida sobiq UFC chempioni, oktagon yulduzi Konor Makgregor Islam Maxachev hamda Yen Machado Gerri o‘rtasidagi bo‘lajak chempionlik bahsi bo‘yicha shov-shuvli bayonot bilan chiqdi.
Irlandiyalik yulduz hamyurti bo‘lgan da’vogar Yen Gerrini ochiq qo‘llab-quvvatlab, uning raqib ustidan qozonishi mumkin bo‘lgan aniq ssenariysini ochiqladi.
«Gerrida g‘alaba uchun hamma narsa yetarli»
Makgregorning ta’kidlashicha, Gerrining antropometrik ko‘rsatkichlari va jangda masofani ushlash mahorati amaldagi chempion uchun jiddiy muammo tug‘diradi:
«Olg‘a, Gerri! Unda g‘alaba qozonish uchun zarur bo‘lgan barcha jihatlar bor: bo‘yi baland, oktagonda masofani a’lo darajada his qiladi va o‘zi uchun xavfsiz harakatlanishni biladi», — dedi Konor.
«Maxachev yarim o‘rta vaznda hali o‘zini isbotlashi kerak»
Shuningdek, sobiq chempion rossiyalik sportchining yangi diviziondagi holatiga shubha bilan qarashini yashirmadi va jang qay tarzda yakunlanishini taxmin qildi:
«Maxachev yarim o‘rta vaznda hali haqiqiy kuchini ko‘rsatib berishi kerak. Men jang natijasini qanday ko‘ryapman? O‘ng oyoq bilan boshga aniq va kuchli xay-kik zarbasi — va irland-braziliyalik jangchining g‘alabasi!» — deya o‘z prognozini bildirdi Makgregor.
Bu fikrlar chempionlik to‘qnashuvi oldidan muxlislar va ekspertlar o‘rtasidagi bahs-munozaralarni yanada avj oldirmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…