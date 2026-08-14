Konor Makgregor Maxachev – Gerri jangiga qanday prognoz berdi?

·1·Sport
Konor Makgregor Maxachev – Gerri jangiga qanday prognoz berdi?

Ikki vazn toifasida sobiq UFC chempioni, oktagon yulduzi Konor Makgregor Islam Maxachev hamda Yen Machado Gerri o‘rtasidagi bo‘lajak chempionlik bahsi bo‘yicha shov-shuvli bayonot bilan chiqdi.

Irlandiyalik yulduz hamyurti bo‘lgan da’vogar Yen Gerrini ochiq qo‘llab-quvvatlab, uning raqib ustidan qozonishi mumkin bo‘lgan aniq ssenariysini ochiqladi.

«Gerrida g‘alaba uchun hamma narsa yetarli»

Makgregorning ta’kidlashicha, Gerrining antropometrik ko‘rsatkichlari va jangda masofani ushlash mahorati amaldagi chempion uchun jiddiy muammo tug‘diradi:

«Olg‘a, Gerri! Unda g‘alaba qozonish uchun zarur bo‘lgan barcha jihatlar bor: bo‘yi baland, oktagonda masofani a’lo darajada his qiladi va o‘zi uchun xavfsiz harakatlanishni biladi», — dedi Konor.

«Maxachev yarim o‘rta vaznda hali o‘zini isbotlashi kerak»

Shuningdek, sobiq chempion rossiyalik sportchining yangi diviziondagi holatiga shubha bilan qarashini yashirmadi va jang qay tarzda yakunlanishini taxmin qildi:

«Maxachev yarim o‘rta vaznda hali haqiqiy kuchini ko‘rsatib berishi kerak. Men jang natijasini qanday ko‘ryapman? O‘ng oyoq bilan boshga aniq va kuchli xay-kik zarbasi — va irland-braziliyalik jangchining g‘alabasi!» — deya o‘z prognozini bildirdi Makgregor.

Bu fikrlar chempionlik to‘qnashuvi oldidan muxlislar va ekspertlar o‘rtasidagi bahs-munozaralarni yanada avj oldirmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul Parij isteʼdodiga qiziqmoqda, ammo ustuvor maqsad boshqaLiverpul Parij isteʼdodiga qiziqmoqda, ammo ustuvor maqsad boshqaKecha, 23:12Stiven Jerrardning Aston Villadagi muvaffaqiyatsizlik sabablari oshkor boʻldiStiven Jerrardning Aston Villadagi muvaffaqiyatsizlik sabablari oshkor boʻldiKecha, 21:33Milan himoyachisi Zaxari Atekame faoliyatini Fransiyada davom ettiradiMilan himoyachisi Zaxari Atekame faoliyatini Fransiyada davom ettiradiKecha, 21:32Namanganda 7 golli shou: «Navbahor» 89-daqiqada g‘alabani ilib ketdi...Namanganda 7 golli shou: «Navbahor» 89-daqiqada g‘alabani ilib ketdi...Kecha, 21:24Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldiAbduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldiKecha, 20:54Stamford Bridge stadionida Chempionlar ligasi oʻyinlari oʻtkazilishi mumkinStamford Bridge stadionida Chempionlar ligasi oʻyinlari oʻtkazilishi mumkinKecha, 20:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?