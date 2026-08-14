Murat Gassiyev Bahodir Jalolovni jangga chorladi: Ushbu katta to‘qnashuv bo‘ladimi?
Professional boksning super og‘ir vazn toifasida qiziqarli va shov-shuvli qarama-qarshilik yuzaga kelishi mumkin. Rossiyalik taniqli bokschi, ayni damda WBA Regular chempionlik kamari sohibi bo‘lib turgan Murat Gassiyev navbatdagi jangi uchun o‘zbekistonlik nokautchi Bahodir Jalolov nomzodini ko‘rib chiqayotganini ochiqladi.
Tajribali bokschi o‘zining so‘nggi intervyusida yaqin kelajakdagi rejalari va ringda to‘qnash kelishni istayotgan asosiy da’vogarlar ro‘yxati bilan o‘rtoqlashdi.
4 ta nomzod: Jalolov yulduzlar qatorida
Murat Gassiyev super og‘ir vazn divizionidagi chempionlik kamarini himoya qilish yoki katta jang tashkil etish uchun o‘ziga to‘rt nafar kuchli raqibni nishon qilib olganini bildirdi:
Jarrell Miller (AQSH);
Derek Chisora (Buyuk Britaniya);
Agit Kabayel (Germaniya);
Bahodir Jalolov (O‘zbekiston).
Rossiyalik chempionning ehtimoliy raqiblari qatoriga hamyurtimizning nomini qo‘shishi professional boks olamida Jalolovning obro‘si va xavflilik darajasi yuqori baholanayotganidan dalolat beradi.
Reyting masalasi va istiqbol
Garchi Murat Gassiyev o‘zbek «Katta mashinasi»ga qarshi ringga ko‘tarilish istagini bildirgan bo‘lsa-da, hozircha Bahodir Jalolov WBA (Butunjahon boks assotsiatsiyasi) reytingining kuchli 15 taligidan rasman joy olmagan.
Shunga qaramay, ikki karra Olimpiya va jahon chempioni hisoblangan Bahodir Jalolovning professional ringdagi mag‘lubiyatsiz seriyasi va nokautchilik salohiyati ushbu to‘qnashuvga bo‘lgan qiziqishni keskin oshirishi mumkin. Agar promouterlar kelishuvga erisha olishsa, bu jang yilning eng yorqin boks oqshomlaridan biriga aylanishi shubhasiz.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…