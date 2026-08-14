Murat Gassiyev Bahodir Jalolovni jangga chorladi: Ushbu katta to‘qnashuv bo‘ladimi?

·0·Sport
Murat Gassiyev Bahodir Jalolovni jangga chorladi: Ushbu katta to‘qnashuv bo‘ladimi?

Professional boksning super og‘ir vazn toifasida qiziqarli va shov-shuvli qarama-qarshilik yuzaga kelishi mumkin. Rossiyalik taniqli bokschi, ayni damda WBA Regular chempionlik kamari sohibi bo‘lib turgan Murat Gassiyev navbatdagi jangi uchun o‘zbekistonlik nokautchi Bahodir Jalolov nomzodini ko‘rib chiqayotganini ochiqladi.

Tajribali bokschi o‘zining so‘nggi intervyusida yaqin kelajakdagi rejalari va ringda to‘qnash kelishni istayotgan asosiy da’vogarlar ro‘yxati bilan o‘rtoqlashdi.

4 ta nomzod: Jalolov yulduzlar qatorida

Murat Gassiyev super og‘ir vazn divizionidagi chempionlik kamarini himoya qilish yoki katta jang tashkil etish uchun o‘ziga to‘rt nafar kuchli raqibni nishon qilib olganini bildirdi:

  • Jarrell Miller (AQSH);

  • Derek Chisora (Buyuk Britaniya);

  • Agit Kabayel (Germaniya);

  • Bahodir Jalolov (O‘zbekiston).

Rossiyalik chempionning ehtimoliy raqiblari qatoriga hamyurtimizning nomini qo‘shishi professional boks olamida Jalolovning obro‘si va xavflilik darajasi yuqori baholanayotganidan dalolat beradi.

Reyting masalasi va istiqbol

Garchi Murat Gassiyev o‘zbek «Katta mashinasi»ga qarshi ringga ko‘tarilish istagini bildirgan bo‘lsa-da, hozircha Bahodir Jalolov WBA (Butunjahon boks assotsiatsiyasi) reytingining kuchli 15 taligidan rasman joy olmagan.

Shunga qaramay, ikki karra Olimpiya va jahon chempioni hisoblangan Bahodir Jalolovning professional ringdagi mag‘lubiyatsiz seriyasi va nokautchilik salohiyati ushbu to‘qnashuvga bo‘lgan qiziqishni keskin oshirishi mumkin. Agar promouterlar kelishuvga erisha olishsa, bu jang yilning eng yorqin boks oqshomlaridan biriga aylanishi shubhasiz.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Islam Xabibdan ko‘prog‘iga erishdi»: Dana Uayt ikki buyuk chempionni taqqosladi«Islam Xabibdan ko‘prog‘iga erishdi»: Dana Uayt ikki buyuk chempionni taqqosladiKecha, 23:43Konor Makgregor Maxachev – Gerri jangiga qanday prognoz berdi?Konor Makgregor Maxachev – Gerri jangiga qanday prognoz berdi?Kecha, 23:38Liverpul Parij isteʼdodiga qiziqmoqda, ammo ustuvor maqsad boshqaLiverpul Parij isteʼdodiga qiziqmoqda, ammo ustuvor maqsad boshqaKecha, 23:12Stiven Jerrardning Aston Villadagi muvaffaqiyatsizlik sabablari oshkor boʻldiStiven Jerrardning Aston Villadagi muvaffaqiyatsizlik sabablari oshkor boʻldiKecha, 21:33Milan himoyachisi Zaxari Atekame faoliyatini Fransiyada davom ettiradiMilan himoyachisi Zaxari Atekame faoliyatini Fransiyada davom ettiradiKecha, 21:32Namanganda 7 golli shou: «Navbahor» 89-daqiqada g‘alabani ilib ketdi...Namanganda 7 golli shou: «Navbahor» 89-daqiqada g‘alabani ilib ketdi...Kecha, 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?