«Himoya — bosh og‘rig‘imiz»: Kapadze kechagi o‘yindan so‘ng kamchiliklar haqida

·0·Sport
«Himoya — bosh og‘rig‘imiz»: Kapadze kechagi o‘yindan so‘ng kamchiliklar haqida

O‘zbekiston Superligasi 17-turidan o‘rin olgan «Navbahor» hamda «Bunyodkor» klublari o‘rtasidagi bahs haqiqiy gollar shousiga aylandi. 7 ta gol urilgan murosasiz o‘yinda namanganliklar 4:3 hisobida irodali va muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Uchrashuv yakunlangach, «lochinlar» ustozi Temur Kapadze jurnalistlar qarshisida matbuot anjumanida qatnashib, bahsning murakkab jihatlari, himoyadagi muammolar va tarkib o‘zgarishlariga batafsil to‘xtaldi.

«2:0 dan keyin o‘yinni tashlab yubordik»

Temur Kapadze qiyin kechgan g‘alaba va himoya chizig‘idagi kamchiliklar haqida kuyunchaklik bilan fikr bildirdi:

«Avvalo, «Navbahor» muxlislarini qiyin g‘alaba bilan tabriklayman. Aslida o‘yinni bunchalik og‘irlashtirmasligimiz kerak edi. 2:0 hisobida oldinda borayotgandik, yana gollar urishimiz lozim edi.

Muhammadali G‘iyosovning jarohati ta’sir qildimi, bilmadim, ammo yigitlar o‘yinni biroz bo‘shashtirib yuborishdi. Raqibning har bir tepgan to‘pi darvozamizdan joy olgani alam qildi. Himoyadagi xatolarimiz — ayni paytda eng katta bosh og‘rig‘imiz. Kamchiliklar ustida ishlaymiz, chunki juda oson gollar o‘tkazib yubordik. Oldimizda «Nasaf» bilan jiddiy bellashuv kutib turibdi».

G‘iyosovning jarohati va tarkibdagi rotatsiya

Uchrashuv davomida majburiy o‘zgartirilgan va gol muallifi bo‘lgan Muhammadali G‘iyosovning holati haqida ustoz quvonarli yangilikni aytdi:

«Biz boshida jiddiy xavotirda edik. Shifokorlar ko‘rikdan o‘tkazishdi, xayriyatki, jarohati unchalik og‘ir emas, oyog‘ini biroz qayirib olibdi, xolos.

Tarkibdagi o‘zgarishlarga kelsak, tig‘iz taqvim tufayli futbolchilarda toliqish kuzatilmoqda. Zaxiradagi har bir o‘yinchiga to‘liq ishonaman. Jiyanov, Usmonov, Abdurahmonov kabi yigitlar maydonga tushib, o‘yin tempini yaxshi kuchaytirib berishdi».

Abdulla Abdullayev nega bitta ham o‘yinda qatnashmay jamoani tark etdi?

Matbuot anjumanida jamoaga yaqinda kelib, tezda «Neftchi»ga o‘tib ketgan tajribali yarimhimoyachi Abdulla Abdullayev masalasiga ham aniqlik kiritildi:

«Abdullayev bilan 5 oylik, ya’ni yil oxirigacha shartnoma imzolagandik. Jarohati borligini bilardik va bir oyda tuzalishi kutilgandi. Biroq bir oy o‘tib qilingan takroriy rentgen uning suyagi bitishiga hali ancha vaqt kerakligini ko‘rsatdi.

Agar 1,5–2 yillik shartnoma bo‘lganida kutish mumkin edi. Biz oldindan kelishib olgandik: jarohat cho‘zilsa, bitim bekor qilinadi. Chunki uning to‘liq tiklanishiga 2-3 oy ketib, mavsum ham tugab qolardi. «Neftchi» unga uzoq muddatli shartnoma taklif qildi va bu to‘g‘ri qaror. Rahbariyat bilan do‘stona xayrlashdik. U kuchli futbolchi va terma jamoamizga hali ko‘p kerak bo‘ladi», — deya so‘zini yakunladi Kapadze.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Madridda «Mourinio qonunlari»: U «Real»ni qanday o‘zgartirmoqda?Madridda «Mourinio qonunlari»: U «Real»ni qanday o‘zgartirmoqda?Bugun, 05:41Yevropa Ligasida katta futbol: Pley-off bosqichining barcha juftliklari...Yevropa Ligasida katta futbol: Pley-off bosqichining barcha juftliklari...Bugun, 05:33AQShlik legionerlar: Rikardo Pepi PSVni, Yunus Musah Milanʼni muvaffaqiyatga yetaklaydiAQShlik legionerlar: Rikardo Pepi PSVni, Yunus Musah Milanʼni muvaffaqiyatga yetaklaydiBugun, 04:32Davide Frattesi Interdan Latsio safiga koʻchib oʻtdiDavide Frattesi Interdan Latsio safiga koʻchib oʻtdiBugun, 02:59Hansi Flik Barselona safida Lamin Yamalni markaziy hujumda sinab koʻrmoqdaHansi Flik Barselona safida Lamin Yamalni markaziy hujumda sinab koʻrmoqdaBugun, 02:19«Ahmoqona xatolar qildik»: Vadim Abramov boy berilgan ochkolar haqida«Ahmoqona xatolar qildik»: Vadim Abramov boy berilgan ochkolar haqidaBugun, 00:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?