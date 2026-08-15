Mareska ochiq gapirdi: Reynders nega «Manchester Siti»ni tark etmoqda?

·0·Sport
Mareska ochiq gapirdi: Reynders nega «Manchester Siti»ni tark etmoqda?

«Manchester Siti» qarorgohida asosiy tarkib futbolchilarining transferi bilan bog‘liq muhim jarayonlar davom etmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Enso Mareska matbuot anjumanida niderlandiyalik iqtidorli yarimhimoyachi Tijjani Reyndersning klubdan ketish ehtimoliga to‘xtalib, vaziyatga oydinlik kiritdi.

Avvalroq nufuzli insayderlar 28 yoshli yarimhimoyachi Saudiya Arabistoni Pro-Ligasi vakili bo‘lgan «Al Qodisiya» klubi safiga qo‘shilishga juda yaqin ekani haqida xabar bergan edi.

«Agar barcha rozi bo‘lsa, shunday bo‘lishi kerak»

Enso Mareska jamoani tark etish niyatida bo‘lgan futbolchilarni majburan saqlab qolmaslik pozitsiyasida ekanini qat’iy ta’kidladi:

«Ketishga qat’iy qaror qilgan futbolchini jamoada olib qolish hech qachon oson bo‘lmagan. Tijjanining hozirgi vaziyati Trafford va boshqa ba’zi o‘yinchilarimiznikiga juda o‘xshash.

Mening fikrimcha, agar klub, futbolchi va bosh murabbiy uning jamoadan ketishi har uchala tomon uchun eng to‘g‘ri qaror deb hisoblasa, demak, shunday bo‘lishi kerak va bu amalga oshadi», — dedi murabbiy.

Reyndersning «Siti»dagi sermahsul ko‘rsatkichi

Niderlandiyalik yarimhimoyachi o‘tgan mavsumda «shaharliklar» safida barqaror va sermahsul o‘yin namoyish etib kelayotgan edi.

U 2025/2026 yilgi mavsumda barcha rasmiy musobaqalarni inobatga olgan holda:

  • 47 ta uchrashuvda maydonga tushdi;

  • 7 ta gol kiritdi;

  • 8 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.

Shunga qaramay, Saudiya Arabistonidan kelgan moliyaviy jihatdan jozibador taklif va futbolchining yangi chorlovga tayyorligi ushbu transferning tez orada rasman e’lon qilinishiga zamin yaratmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Himoya — bosh og‘rig‘imiz»: Kapadze kechagi o‘yindan so‘ng kamchiliklar haqida«Himoya — bosh og‘rig‘imiz»: Kapadze kechagi o‘yindan so‘ng kamchiliklar haqidaBugun, 05:51Madridda «Mourinio qonunlari»: U «Real»ni qanday o‘zgartirmoqda?Madridda «Mourinio qonunlari»: U «Real»ni qanday o‘zgartirmoqda?Bugun, 05:41Yevropa Ligasida katta futbol: Pley-off bosqichining barcha juftliklari...Yevropa Ligasida katta futbol: Pley-off bosqichining barcha juftliklari...Bugun, 05:33AQShlik legionerlar: Rikardo Pepi PSVni, Yunus Musah Milanʼni muvaffaqiyatga yetaklaydiAQShlik legionerlar: Rikardo Pepi PSVni, Yunus Musah Milanʼni muvaffaqiyatga yetaklaydiBugun, 04:32Davide Frattesi Interdan Latsio safiga koʻchib oʻtdiDavide Frattesi Interdan Latsio safiga koʻchib oʻtdiBugun, 02:59Hansi Flik Barselona safida Lamin Yamalni markaziy hujumda sinab koʻrmoqdaHansi Flik Barselona safida Lamin Yamalni markaziy hujumda sinab koʻrmoqdaBugun, 02:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?