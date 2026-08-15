Mareska ochiq gapirdi: Reynders nega «Manchester Siti»ni tark etmoqda?
«Manchester Siti» qarorgohida asosiy tarkib futbolchilarining transferi bilan bog‘liq muhim jarayonlar davom etmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Enso Mareska matbuot anjumanida niderlandiyalik iqtidorli yarimhimoyachi Tijjani Reyndersning klubdan ketish ehtimoliga to‘xtalib, vaziyatga oydinlik kiritdi.
Avvalroq nufuzli insayderlar 28 yoshli yarimhimoyachi Saudiya Arabistoni Pro-Ligasi vakili bo‘lgan «Al Qodisiya» klubi safiga qo‘shilishga juda yaqin ekani haqida xabar bergan edi.
«Agar barcha rozi bo‘lsa, shunday bo‘lishi kerak»
Enso Mareska jamoani tark etish niyatida bo‘lgan futbolchilarni majburan saqlab qolmaslik pozitsiyasida ekanini qat’iy ta’kidladi:
«Ketishga qat’iy qaror qilgan futbolchini jamoada olib qolish hech qachon oson bo‘lmagan. Tijjanining hozirgi vaziyati Trafford va boshqa ba’zi o‘yinchilarimiznikiga juda o‘xshash.
Mening fikrimcha, agar klub, futbolchi va bosh murabbiy uning jamoadan ketishi har uchala tomon uchun eng to‘g‘ri qaror deb hisoblasa, demak, shunday bo‘lishi kerak va bu amalga oshadi», — dedi murabbiy.
Reyndersning «Siti»dagi sermahsul ko‘rsatkichi
Niderlandiyalik yarimhimoyachi o‘tgan mavsumda «shaharliklar» safida barqaror va sermahsul o‘yin namoyish etib kelayotgan edi.
U 2025/2026 yilgi mavsumda barcha rasmiy musobaqalarni inobatga olgan holda:
47 ta uchrashuvda maydonga tushdi;
7 ta gol kiritdi;
8 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.
Shunga qaramay, Saudiya Arabistonidan kelgan moliyaviy jihatdan jozibador taklif va futbolchining yangi chorlovga tayyorligi ushbu transferning tez orada rasman e’lon qilinishiga zamin yaratmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…