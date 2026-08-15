Husanov ortidan yangi sensasiya: Rahmonaliev transferi bo'yicha ilk tafsilotlar

·0·Sport
Husanov ortidan yangi sensasiya: Rahmonaliev transferi bo'yicha ilk tafsilotlar

O'zbekistonlik yosh himoyachi Abduqodir Husanovni katta Evropa futboliga olib chiqqan Fransiyaning «Lans» klubi yana o'zbek futboli iqtidorlariga ko'z tikdi. Fransiya matbuoti va nufuzli insayderlar fransiyaliklar yarimhimoyachi Umarali Rahmonalievni o'z safiga qo'shib olishni jiddiy rejalashtirayotganini ma'lum qildi.

Evropa Chempionlar Ligasida ishtirok etishga hozirlanayotgan «Lans» rahbariyati yozgi transfer oynasining so'nggi pallasida yarimhimoya chizig'ini kuchaytirish uchun o'zbekistonlik yarimhimoyachi nomzodini ustuvor variant sifatida ko'rib chiqmoqda.

Fransiya ekspertlari nima demoqda?

Evropaning etakchi sport nashrlari fransiyaliklarning mazkur transfer siyosatini qizg'in tahlil qilmoqda.

Kevin Karrer (topmercato.com eksperti):

«Umarali Rahmonaliev «Lans»ning transfer nishonlari short-listiga kiritildi. O'tgan mavsumda asosiy tarkibda o'ynagan Adrien Tomasson, Mamadu Sangare hamda «Brest»ga ketgan Mamadi Diambuning yo'qotilishi klubni yarimhimoyani zudlik bilan kuchaytirishga majbur qilmoqda.

Kelasi mavsumda jamoani Liga 1 va Fransiya kubogidan tashqari, Evropa Chempionlar Ligasining shiddatli bahslari kutib turibdi. Shu bois Rahmonaliev kabi iqtidorli futbolchilarni jalb etish to'liq mantiqiy va o'zini oqlaydigan qadamdir».

Yoxan Boden (les-transferts.com jurnalisti):

«"Rasing Klub de Lans" tayanch yarimhimoyachi xarid qilishga alohida qiziqish bildirmoqda. Rahmonaliev yangi mavsumda «Sabax» safida Chempionlar Ligasi saralashida 6 ta uchrashuvda maydonga tushib, allaqachon bitta golli uzatmani amalga oshirdi.

Uning ulkan salohiyati va maydondagi ish hajmi "Lans" skautlarida katta qiziqish uyg'otgan. Raqobatchi klublar harakat boshlamasidan avval "Lans" tashabbusni qo'lga olish uchun tez orada rasmiy muzokaralarga kirishishi mumkin».

«Lans» — o'zbek futbolchilari uchun Evropaga eng ishonchli ko'prik

Abduqodir Husanovning «Lans» safidagi muvaffaqiyatli o'yinlari va top-klublar e'tiboriga tushishi Fransiya klubining O'zbekiston bozoriga bo'lgan ishonchini keskin oshirdi.

Hozircha tomonlar o'rtasida rasmiy taklif yo'llanmagan bo'lsa-da, moliyaviy shartlar va transfer narxi kelishilsa, Umarali Rahmonaliev faoliyatida ulkan burilish yasab, Fransiyaning yuqori divizioniga yo'l olishi mumkin.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O'zbek boksi afsonasidan judo bo'ldi: «Toshkent yo'lbarsi» Rufat Risqiev vafot etdiO'zbek boksi afsonasidan judo bo'ldi: «Toshkent yo'lbarsi» Rufat Risqiev vafot etdiBugun, 09:34«U g‘alaba qozonishni biladi»: Kilian Mbappe Mourinio haqida bayonot berdi«U g‘alaba qozonishni biladi»: Kilian Mbappe Mourinio haqida bayonot berdiBugun, 06:11Mareska ochiq gapirdi: Reynders nega «Manchester Siti»ni tark etmoqda?Mareska ochiq gapirdi: Reynders nega «Manchester Siti»ni tark etmoqda?Bugun, 06:03«Himoya — bosh og‘rig‘imiz»: Kapadze kechagi o‘yindan so‘ng kamchiliklar haqida«Himoya — bosh og‘rig‘imiz»: Kapadze kechagi o‘yindan so‘ng kamchiliklar haqidaBugun, 05:51Madridda «Mourinio qonunlari»: U «Real»ni qanday o‘zgartirmoqda?Madridda «Mourinio qonunlari»: U «Real»ni qanday o‘zgartirmoqda?Bugun, 05:41Yevropa Ligasida katta futbol: Pley-off bosqichining barcha juftliklari...Yevropa Ligasida katta futbol: Pley-off bosqichining barcha juftliklari...Bugun, 05:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?