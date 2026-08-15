Husanov ortidan yangi sensasiya: Rahmonaliev transferi bo'yicha ilk tafsilotlar
O'zbekistonlik yosh himoyachi Abduqodir Husanovni katta Evropa futboliga olib chiqqan Fransiyaning «Lans» klubi yana o'zbek futboli iqtidorlariga ko'z tikdi. Fransiya matbuoti va nufuzli insayderlar fransiyaliklar yarimhimoyachi Umarali Rahmonalievni o'z safiga qo'shib olishni jiddiy rejalashtirayotganini ma'lum qildi.
Evropa Chempionlar Ligasida ishtirok etishga hozirlanayotgan «Lans» rahbariyati yozgi transfer oynasining so'nggi pallasida yarimhimoya chizig'ini kuchaytirish uchun o'zbekistonlik yarimhimoyachi nomzodini ustuvor variant sifatida ko'rib chiqmoqda.
Fransiya ekspertlari nima demoqda?
Evropaning etakchi sport nashrlari fransiyaliklarning mazkur transfer siyosatini qizg'in tahlil qilmoqda.
Kevin Karrer (topmercato.com eksperti):
«Umarali Rahmonaliev «Lans»ning transfer nishonlari short-listiga kiritildi. O'tgan mavsumda asosiy tarkibda o'ynagan Adrien Tomasson, Mamadu Sangare hamda «Brest»ga ketgan Mamadi Diambuning yo'qotilishi klubni yarimhimoyani zudlik bilan kuchaytirishga majbur qilmoqda.
Kelasi mavsumda jamoani Liga 1 va Fransiya kubogidan tashqari, Evropa Chempionlar Ligasining shiddatli bahslari kutib turibdi. Shu bois Rahmonaliev kabi iqtidorli futbolchilarni jalb etish to'liq mantiqiy va o'zini oqlaydigan qadamdir».
Yoxan Boden (les-transferts.com jurnalisti):
«"Rasing Klub de Lans" tayanch yarimhimoyachi xarid qilishga alohida qiziqish bildirmoqda. Rahmonaliev yangi mavsumda «Sabax» safida Chempionlar Ligasi saralashida 6 ta uchrashuvda maydonga tushib, allaqachon bitta golli uzatmani amalga oshirdi.
Uning ulkan salohiyati va maydondagi ish hajmi "Lans" skautlarida katta qiziqish uyg'otgan. Raqobatchi klublar harakat boshlamasidan avval "Lans" tashabbusni qo'lga olish uchun tez orada rasmiy muzokaralarga kirishishi mumkin».
«Lans» — o'zbek futbolchilari uchun Evropaga eng ishonchli ko'prik
Abduqodir Husanovning «Lans» safidagi muvaffaqiyatli o'yinlari va top-klublar e'tiboriga tushishi Fransiya klubining O'zbekiston bozoriga bo'lgan ishonchini keskin oshirdi.
Hozircha tomonlar o'rtasida rasmiy taklif yo'llanmagan bo'lsa-da, moliyaviy shartlar va transfer narxi kelishilsa, Umarali Rahmonaliev faoliyatida ulkan burilish yasab, Fransiyaning yuqori divizioniga yo'l olishi mumkin.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…