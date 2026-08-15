Romelu Lukaku «Fenerbahche» muxlislarini qanday hayratda qoldirdi?

·0·Sport
Romelu Lukaku «Fenerbahche» muxlislarini qanday hayratda qoldirdi?

Yevropa futboli yulduzi, belgiyalik tajribali hujumchi Romelu Lukaku Italiyaning «Napoli» klubini tark etib, Istanbulning «Fenerbahche» jamoasi safiga rasman ko'chib o'tdi.

33 yoshli hujumchi yangi klubiga kelib qo'shilganidan so'ng klub rasmiy YouTube kanaliga bergan ilk keng qamrovli intervyusida faqat gol urish bilan cheklanmay, turk madaniyati va muxlislari bilan yaqinlashish niyatida ekanini ma'lum qildi.

«Dushanbadan turk tili darslarini boshlayman»

Lukaku jamoaga tezroq moslashish va mahalliy muxlislar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish uchun til o'rganishni maqsad qilgan:

«Menimcha, dushanba kunidanoq darslarga kirishaman. Turk tilini o'rganmoqchiman. Faoliyatim davomida to'p surgan har bir klubda odamlar bilan ularning o'z tilida muloqot qilishni xohlaganman.

Umid qilamanki, 3–4 oy ichida turkchada bemalol gaplasha olaman. Bu oson bo'lmaydi, ammo maqsadimga erishish uchun qo'limdan kelgan barchasini qilaman».

«Bu transferni bir oy kutdim»: Bolalik orzusi va oilaviy tarix

Belgiyalik hujumchi Istanbulga ko'chib o'tish qarori nafaqat sport ambitsiyalari, balki oilaviy rishtalar bilan ham chambarchas bog'liqligini ta'kidladi:

  • Ikkinchi uy: Lukakuning otasi 1996 yilda Turkiya chempionatida to'p surgan. Hujumchi bolalik yillarini eslab: «Otam shu yerda o'ynagani sabab bu go'zal mamlakat men uchun ikkinchi uydek. O'sha kunlarni juda yaxshi eslayman, aynan o'sha paytda professional futbolchi bo'lishga qat'iy qaror qilgandim», — deya ta'kidladi.

  • Oilaviy an'ana: Uning ukasi Jordan Lukaku ham o'z vaqtida Turkiyada faoliyat yuritgan. Romeluning o'zi esa bundan avval Turkiyadagi yagona rasmiy bahsini aynan «Fenerbahche»ning uy stadioni — «Shyukryu Saradjog'lu»da o'tkazgan edi;

  • Uzoq kutilgan qadam: Futbolchi bir oydan buyon davom etgan muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanganidan va buyuk tarixga ega klub libosini kiyishdan faxrlanishini bildirdi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ferran Torres Barselona tarixidagi eng qimmat sotuvlar beshtaligiga kirdiFerran Torres Barselona tarixidagi eng qimmat sotuvlar beshtaligiga kirdiBugun, 16:35Ferran Torres Parij klubiga oʻtdi: Barselona futbolchini sotdiFerran Torres Parij klubiga oʻtdi: Barselona futbolchini sotdiBugun, 15:39Alan Smit Angliya Premer-ligasida ikki jamoali poygani taxmin qildiAlan Smit Angliya Premer-ligasida ikki jamoali poygani taxmin qildiBugun, 15:12Katta oktagon jangi: UFC 330 superturniri haqida barcha tafsilotlar...Katta oktagon jangi: UFC 330 superturniri haqida barcha tafsilotlar...Bugun, 14:26Dunyoning eng kuchlilari: Sindarov superturnirda qanday natija qayd etmoqda?Dunyoning eng kuchlilari: Sindarov superturnirda qanday natija qayd etmoqda?Bugun, 14:213 jang 3 g'alaba: O'zbek bokschilari «IBA.PRO 20» turnirini larzaga soldi3 jang 3 g'alaba: O'zbek bokschilari «IBA.PRO 20» turnirini larzaga soldiBugun, 14:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?