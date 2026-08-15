Romelu Lukaku «Fenerbahche» muxlislarini qanday hayratda qoldirdi?
Yevropa futboli yulduzi, belgiyalik tajribali hujumchi Romelu Lukaku Italiyaning «Napoli» klubini tark etib, Istanbulning «Fenerbahche» jamoasi safiga rasman ko'chib o'tdi.
33 yoshli hujumchi yangi klubiga kelib qo'shilganidan so'ng klub rasmiy YouTube kanaliga bergan ilk keng qamrovli intervyusida faqat gol urish bilan cheklanmay, turk madaniyati va muxlislari bilan yaqinlashish niyatida ekanini ma'lum qildi.
«Dushanbadan turk tili darslarini boshlayman»
Lukaku jamoaga tezroq moslashish va mahalliy muxlislar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish uchun til o'rganishni maqsad qilgan:
«Menimcha, dushanba kunidanoq darslarga kirishaman. Turk tilini o'rganmoqchiman. Faoliyatim davomida to'p surgan har bir klubda odamlar bilan ularning o'z tilida muloqot qilishni xohlaganman.
Umid qilamanki, 3–4 oy ichida turkchada bemalol gaplasha olaman. Bu oson bo'lmaydi, ammo maqsadimga erishish uchun qo'limdan kelgan barchasini qilaman».
«Bu transferni bir oy kutdim»: Bolalik orzusi va oilaviy tarix
Belgiyalik hujumchi Istanbulga ko'chib o'tish qarori nafaqat sport ambitsiyalari, balki oilaviy rishtalar bilan ham chambarchas bog'liqligini ta'kidladi:
Ikkinchi uy: Lukakuning otasi 1996 yilda Turkiya chempionatida to'p surgan. Hujumchi bolalik yillarini eslab: «Otam shu yerda o'ynagani sabab bu go'zal mamlakat men uchun ikkinchi uydek. O'sha kunlarni juda yaxshi eslayman, aynan o'sha paytda professional futbolchi bo'lishga qat'iy qaror qilgandim», — deya ta'kidladi.
Oilaviy an'ana: Uning ukasi Jordan Lukaku ham o'z vaqtida Turkiyada faoliyat yuritgan. Romeluning o'zi esa bundan avval Turkiyadagi yagona rasmiy bahsini aynan «Fenerbahche»ning uy stadioni — «Shyukryu Saradjog'lu»da o'tkazgan edi;
Uzoq kutilgan qadam: Futbolchi bir oydan buyon davom etgan muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanganidan va buyuk tarixga ega klub libosini kiyishdan faxrlanishini bildirdi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…