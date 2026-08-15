Mikel Arteta «Arsenal»dagi kelajagi bo'yicha yakuniy qarorini aytdi
Londonning «Arsenal» klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta Angliya Superkubogining markaziy bahsi oldidan jamoadagi kelajagi va yangi bitim masalasiga to'liq oydinlik kiritdi.
44 yoshli ispaniyalik mutaxassisning «to'pchilar» bilan amaldagi kelishuvi 2027 yil yozigacha mo'ljallangan bo'lib, tomonlar yozgi transferlar oynasi sababli yangi shartnoma bo'yicha rasmiy muzokaralarni vaqtincha keyinga surishgan edi. Shu munosabat bilan tarqalgan turli xavotirlarga murabbiy ESPN nashriga bergan intervyusida keskin javob qaytardi.
«Imkoniyat bo'lishi bilan bu masalani hal qilamiz»
Arteta London klubidagi faoliyatidan mutlaq mamnun ekanini va ketish niyatida emasligini qat'iy ta'kidladi:
«Muxlislar va rahbariyat bu borada aslo xavotir olmasa ham bo'ladi, chunki mening yagona istagim — shu yerda qolish. Men «Arsenal»da juda baxtiyorman. Har kuni birga ishlayotgan hamkasblarim va futbolchilarim bilan faoliyat yuritayotganimdan minnatdorman.
Qulay fursat va imkoniyat paydo bo'lishi bilan shartnoma masalasini osongina hal qilamiz. Hammasi juda oddiy».
«Hozir boshqa muhimroq vazifalar bor»
Ispaniyalik murabbiy shartnomani rasmiylashtirish jarayoni klub uchun hozirda birinchi darajali masala emasligini tushuntirdi:
«Futbolda har doim kundalik va muhimroq ustuvor vazifalar yuzaga keladi. Biz klub bilan bu masalaga xotirjam qarab kelmoqdamiz va shartnoma muddati hech qanday muammo tug'dirmaydi.
Mening istagim — Londonda davom etish. Klubga va loyihaga bo'lgan munosabatim zarracha o'zgarmagan. Shu sababli barcha masalalar o'z vaqtida, tabiiy tarzda hal etiladi».
Oldinda «Manchester Siti»ga qarshi Superkubok jangi
Londonliklar yangi mavsumdagi ilk sovrin uchun jiddiy kurashga kirishmoqda:
Musobaqa: Angliya Superkubogi (FA Community Shield)
To'qnashuv: «Arsenal» — «Manchester Siti»
Sana: 16 avgust (yakshanba)
Ushbu bellashuv Mikel Arteta jamoasi uchun yangi mavsum oldidan o'z kuchini sinab olish va chempionlik ambitsiyalarini namoyish etish uchun asosiy sinov bo'ladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…