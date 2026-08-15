Mikel Arteta «Arsenal»dagi kelajagi bo'yicha yakuniy qarorini aytdi

·0·Sport
Mikel Arteta «Arsenal»dagi kelajagi bo'yicha yakuniy qarorini aytdi

Londonning «Arsenal» klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta Angliya Superkubogining markaziy bahsi oldidan jamoadagi kelajagi va yangi bitim masalasiga to'liq oydinlik kiritdi.

44 yoshli ispaniyalik mutaxassisning «to'pchilar» bilan amaldagi kelishuvi 2027 yil yozigacha mo'ljallangan bo'lib, tomonlar yozgi transferlar oynasi sababli yangi shartnoma bo'yicha rasmiy muzokaralarni vaqtincha keyinga surishgan edi. Shu munosabat bilan tarqalgan turli xavotirlarga murabbiy ESPN nashriga bergan intervyusida keskin javob qaytardi.

«Imkoniyat bo'lishi bilan bu masalani hal qilamiz»

Arteta London klubidagi faoliyatidan mutlaq mamnun ekanini va ketish niyatida emasligini qat'iy ta'kidladi:

«Muxlislar va rahbariyat bu borada aslo xavotir olmasa ham bo'ladi, chunki mening yagona istagim — shu yerda qolish. Men «Arsenal»da juda baxtiyorman. Har kuni birga ishlayotgan hamkasblarim va futbolchilarim bilan faoliyat yuritayotganimdan minnatdorman.

Qulay fursat va imkoniyat paydo bo'lishi bilan shartnoma masalasini osongina hal qilamiz. Hammasi juda oddiy».

«Hozir boshqa muhimroq vazifalar bor»

Ispaniyalik murabbiy shartnomani rasmiylashtirish jarayoni klub uchun hozirda birinchi darajali masala emasligini tushuntirdi:

«Futbolda har doim kundalik va muhimroq ustuvor vazifalar yuzaga keladi. Biz klub bilan bu masalaga xotirjam qarab kelmoqdamiz va shartnoma muddati hech qanday muammo tug'dirmaydi.

Mening istagim — Londonda davom etish. Klubga va loyihaga bo'lgan munosabatim zarracha o'zgarmagan. Shu sababli barcha masalalar o'z vaqtida, tabiiy tarzda hal etiladi».

Oldinda «Manchester Siti»ga qarshi Superkubok jangi

Londonliklar yangi mavsumdagi ilk sovrin uchun jiddiy kurashga kirishmoqda:

Ushbu bellashuv Mikel Arteta jamoasi uchun yangi mavsum oldidan o'z kuchini sinab olish va chempionlik ambitsiyalarini namoyish etish uchun asosiy sinov bo'ladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Romelu Lukaku «Fenerbahche» muxlislarini qanday hayratda qoldirdi? Romelu Lukaku «Fenerbahche» muxlislarini qanday hayratda qoldirdi?Bugun, 16:41Ferran Torres Barselona tarixidagi eng qimmat sotuvlar beshtaligiga kirdiFerran Torres Barselona tarixidagi eng qimmat sotuvlar beshtaligiga kirdiBugun, 16:35Ferran Torres Parij klubiga oʻtdi: Barselona futbolchini sotdiFerran Torres Parij klubiga oʻtdi: Barselona futbolchini sotdiBugun, 15:39Alan Smit Angliya Premer-ligasida ikki jamoali poygani taxmin qildiAlan Smit Angliya Premer-ligasida ikki jamoali poygani taxmin qildiBugun, 15:12Katta oktagon jangi: UFC 330 superturniri haqida barcha tafsilotlar...Katta oktagon jangi: UFC 330 superturniri haqida barcha tafsilotlar...Bugun, 14:26Dunyoning eng kuchlilari: Sindarov superturnirda qanday natija qayd etmoqda?Dunyoning eng kuchlilari: Sindarov superturnirda qanday natija qayd etmoqda?Bugun, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?