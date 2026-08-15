Inter va Real Betis bahsida gollar urilmadi

·0·Sport
Inter va Real Betis bahsida gollar urilmadi

Italiyaning Inter jamoasi yangi mavsum oldidan oʻzining soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvini Ispaniyaning Real Betis klubiga qarshi oʻtkazdi. Bari shahridagi San Nicola stadionida boʻlib oʻtgan bahs jamoalarning mavsumoldi tayyorgarligidagi soʻnggi sinov vazifasini oʻtadi. Uchrashuv kutilganidek shiddatli kurashlarga boy oʻtdi, biroq hisob ochilmadi va tomonlar nursiz durangga imzo chekishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va sport nashrlari maʼlumotiga koʻra, yangi mavsumning rasmiy startiga sanoqli kunlar qolgan bir paytda, Inter bosh murabbiy Chivu boshchiligida asosiy tarkibni aniqlashtirish ishlarini davom ettirmoqda. Jamoa oʻzining A Seriyadagi ilk uchrashuvini qoq bir haftadan soʻng, 23-avgust kuni oʻz maydonida Monzaga qarshi oʻtkazishi belgilangan. Shu boisdan ham ushbu sinov uchrashuvi murabbiylar shtabi uchun futbolchilarning jismoniy holatini baholab olishda muhim ahamiyat kasb etdi.

Maydondagi asosiy vaziyatlar va xavfli hujumlar

Uchrashuvning dastlabki daqiqalariyoq har ikki jamoa faol harakatlarni boshlab yubordi. Bahsning 4-daqiqasidayoq Real Betis himoyachisi Ector Bellerin jarohat olib, tibbiy yordamga muhtoj sezdi va 9-daqiqada majburiy ravishda almashtirildi. Bu esa ispanlar jamoasi rejalariga biroz oʻzgartirish kiritdi.

Oʻyinning 6-daqiqasida Inter uchrashuvdagi ilk real gol urish imkoniyatini qoʻldan boy berdi. Jamoaning ivuarli hujumchisi yuqori pressing uyushtirib, toʻpni raqibdan olib qoʻyishda qatnashdi. Nicolo Barella tomonidan uzatilgan toʻpni boʻsh qolganiga qaramay, bosh bilan darvozaga yoʻllay olmagan hujumchi noaniq zarba berib, qulay imkoniyatni koʻkka sovurdi.

Oradan koʻp oʻtmay, 8-daqiqada Real Betis darvozaga xavf solib javob qaytardi. Pablo Fornals jarima maydonchasi tashqarisidan oʻz omadini sinab koʻrib, pastlatib kuchli zarba yoʻlladi, biroq Inter darvozaboni Pepo Martinez toʻpni qiynalmasdan egallab oldi.

Shuningdek, 14-daqiqada mezbonlar yana bir xavfli vaziyatni yuzaga keltirdilar. Qanot yarim himoyachisi oʻng qanotdan markazga harakatlanib, oʻzining qulay chap oyogʻi bilan jarima maydonchasi chizigʻidan kuchli zarba berdi. Toʻp darvoza ustuniga juda yaqin masofadan oʻtib ketib, tashqariga chiqdi. Shundan soʻng darvozabon himoyachilarga raqibga bunchalik erkinlik bergani uchun oʻz eʼtirozini bildirib oʻtdi.

Tarkibdagi oʻzgarishlar va mavsumoldi tayyorgarlik

Uchrashuv davomida murabbiylar shtabi tarkibda baʼzi oʻzgarishlarni amalga oshirdi. Xususan, jamoaga yaqinda qoʻshilgan futbolchilar hamda jismoniy holati toʻliq tiklanib ulgurmagan ayrim yetakchilar zaxirada qoldirildi. Xususan, Stones va Lautaro kabi futbolchilar maydonga tushirilmadi va oʻyinni zaxiradan kuzatishdi.

Mazkur oʻrtoqlik uchrashuvidagi nursiz durangdan soʻng, Inter toʻliq eʼtiborini A Seriya doirasidagi Monzaga qarshi oʻyinga qaratadi. San Siro stadionida boʻlib oʻtadigan oʻsha bahs milanliklar uchun mavsumdagi ilk jiddiy imtihon boʻladi va jamoa muxlislari faqat gʻalaba kutmoqda.

InterReal BetisA SeriyaFutbolOʻrtoqlik uchrashuvi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter va Real Betis bahsida gollar urilmadiInter va Real Betis bahsida gollar urilmadiBugun, 22:39Markus Tyuram nima uchun Real Betisga qarshi oʻyinga bormadiMarkus Tyuram nima uchun Real Betisga qarshi oʻyinga bormadiBugun, 22:19Milan yozgi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Manchester Yunaytedni magʻlub etdiMilan yozgi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Manchester Yunaytedni magʻlub etdiBugun, 22:14Manchester Siti Rodri oʻrnini egallash uchun yangi muammolarga duch keldiManchester Siti Rodri oʻrnini egallash uchun yangi muammolarga duch keldiBugun, 21:39Inter mavsum oldidan soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvida Real Betis bilan bahslashadiInter mavsum oldidan soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvida Real Betis bilan bahslashadiBugun, 21:30Chelsi mavsumoldi oʻyinda Real Sociedad taslim etdiChelsi mavsumoldi oʻyinda Real Sociedad taslim etdiBugun, 21:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?