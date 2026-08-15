Inter va Real Betis bahsida gollar urilmadi
Italiyaning Inter jamoasi yangi mavsum oldidan oʻzining soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvini Ispaniyaning Real Betis klubiga qarshi oʻtkazdi. Bari shahridagi San Nicola stadionida boʻlib oʻtgan bahs jamoalarning mavsumoldi tayyorgarligidagi soʻnggi sinov vazifasini oʻtadi. Uchrashuv kutilganidek shiddatli kurashlarga boy oʻtdi, biroq hisob ochilmadi va tomonlar nursiz durangga imzo chekishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va sport nashrlari maʼlumotiga koʻra, yangi mavsumning rasmiy startiga sanoqli kunlar qolgan bir paytda, Inter bosh murabbiy Chivu boshchiligida asosiy tarkibni aniqlashtirish ishlarini davom ettirmoqda. Jamoa oʻzining A Seriyadagi ilk uchrashuvini qoq bir haftadan soʻng, 23-avgust kuni oʻz maydonida Monzaga qarshi oʻtkazishi belgilangan. Shu boisdan ham ushbu sinov uchrashuvi murabbiylar shtabi uchun futbolchilarning jismoniy holatini baholab olishda muhim ahamiyat kasb etdi.
Maydondagi asosiy vaziyatlar va xavfli hujumlarUchrashuvning dastlabki daqiqalariyoq har ikki jamoa faol harakatlarni boshlab yubordi. Bahsning 4-daqiqasidayoq Real Betis himoyachisi Ector Bellerin jarohat olib, tibbiy yordamga muhtoj sezdi va 9-daqiqada majburiy ravishda almashtirildi. Bu esa ispanlar jamoasi rejalariga biroz oʻzgartirish kiritdi.
Oʻyinning 6-daqiqasida Inter uchrashuvdagi ilk real gol urish imkoniyatini qoʻldan boy berdi. Jamoaning ivuarli hujumchisi yuqori pressing uyushtirib, toʻpni raqibdan olib qoʻyishda qatnashdi. Nicolo Barella tomonidan uzatilgan toʻpni boʻsh qolganiga qaramay, bosh bilan darvozaga yoʻllay olmagan hujumchi noaniq zarba berib, qulay imkoniyatni koʻkka sovurdi.
Oradan koʻp oʻtmay, 8-daqiqada Real Betis darvozaga xavf solib javob qaytardi. Pablo Fornals jarima maydonchasi tashqarisidan oʻz omadini sinab koʻrib, pastlatib kuchli zarba yoʻlladi, biroq Inter darvozaboni Pepo Martinez toʻpni qiynalmasdan egallab oldi.
Shuningdek, 14-daqiqada mezbonlar yana bir xavfli vaziyatni yuzaga keltirdilar. Qanot yarim himoyachisi oʻng qanotdan markazga harakatlanib, oʻzining qulay chap oyogʻi bilan jarima maydonchasi chizigʻidan kuchli zarba berdi. Toʻp darvoza ustuniga juda yaqin masofadan oʻtib ketib, tashqariga chiqdi. Shundan soʻng darvozabon himoyachilarga raqibga bunchalik erkinlik bergani uchun oʻz eʼtirozini bildirib oʻtdi.
Tarkibdagi oʻzgarishlar va mavsumoldi tayyorgarlikUchrashuv davomida murabbiylar shtabi tarkibda baʼzi oʻzgarishlarni amalga oshirdi. Xususan, jamoaga yaqinda qoʻshilgan futbolchilar hamda jismoniy holati toʻliq tiklanib ulgurmagan ayrim yetakchilar zaxirada qoldirildi. Xususan, Stones va Lautaro kabi futbolchilar maydonga tushirilmadi va oʻyinni zaxiradan kuzatishdi.
Mazkur oʻrtoqlik uchrashuvidagi nursiz durangdan soʻng, Inter toʻliq eʼtiborini A Seriya doirasidagi Monzaga qarshi oʻyinga qaratadi. San Siro stadionida boʻlib oʻtadigan oʻsha bahs milanliklar uchun mavsumdagi ilk jiddiy imtihon boʻladi va jamoa muxlislari faqat gʻalaba kutmoqda.
…