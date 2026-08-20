Harri Keyn ikkinchi marta Yevropa «Oltin butsa»sini qabul qilib oldi
Myunxenning «Bavariya» klubi va Angliya milliy terma jamoasi hujumchisi Harri Keyn rasman qit’aning eng yaxshi to‘purari deb topildi. 19 avgust kuni Myunxendagi «Bavariya» muzeyida bo‘lib o‘tgan tantanali marosimda angliyalik to‘purarga Yevropa futbolining nufuzli individual mukofoti — «Oltin butsa» (Golden Boot) topshirildi. Keyn o‘z raqiblarini qay darajada ortda qoldirdi?
36 ta gol va yakkahokimlik: «Oltin butsa» reytingi
Keyn o‘tgan mavsum Bundesligada jami 36 ta gol urib, Yevropaning barcha milliy chempionatlari to‘purarlari orasida mutlaq yetakchiga aylandi. Ushbu natija evaziga u reyting tizimida 72 ochko jamg‘arib, Erling Holand va Kilian Mbappe kabi yulduzlarni katta farq bilan ortda qoldirdi.
Yevropa «Oltin butsa»si: To‘purarlar kuchli uchligi
O‘rin
Futbolchi
Klubi / Chempionat
Gollar soni
To‘plagan ochkolari
1-o‘rin
Harri Keyn
«Bavariya» (Germaniya)
36 ta gol
72 ochko
2-o‘rin
Erling Holand
«Manchester Siti» (Angliya)
27 ta gol
54 ochko
3-o‘rin
Kilian Mbappe
«Real Madrid» (Ispaniya)
25 ta gol
50 ochko
Faoliyatidagi ikkinchi tarixiy sovrin
33 yoshli to‘purar uchun bu faoliyatidagi ikkinchi «Oltin butsa» bo‘ldi. U ilk bor ushbu yutuqqa 2023/24 yilgi mavsum yakunlariga ko‘ra erishgan edi. Shu tariqa, Keyn Yevropaning eng yaxshi to‘purari unvonini yana bir bor o‘zida saqlab qolib, zamonamizning eng barqaror va xavfli markaziy hujumchilaridan biri ekanini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, Harri Keyn yangi mavsumda ham o‘z unvonini himoya qilib, «Oltin butsa»ni qatorasiga uchinchi bor qo‘lga kirita oladimi yoki Holand va Mbappe undan qasos oladimi?
O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring va futbol muxlisi bo‘lgan barcha do‘stlaringizga ushbu muhim xabarni darhol ulashing!
…