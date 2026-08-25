«O‘tgan safar meni o‘lgudek kaltaklagandi»: Merab Dvalishvili bor haqiqatni tan oldi
UFC sobiq chempioni Merab Dvalishvili hamda sobiq chempion Pyotr Yan o‘rtasidagi trilogiya oldidan gruziyalik jangchining shov-shuvli iqrori, 24 oktyabr kuni Abu-Dabidagi UFC 333 turnirida kutilayotgan hal qiluvchi 3-jang tafsiloti asosida tayyorlangan tahliliy maqola:
«O‘tgan safar meni o‘lgudek kaltaklagandi»: Merab Dvalishvili Pyotr Yan bilan trilogiya oldidan bor haqiqatni tan oldi!
UFC oktagonidagi eng prinsipial va murosasiz qarama-qarshiliklardan biri o‘zining hal qiluvchi kulminatsion nuqtasiga yaqinlashmoqda. Sobiq chempion Merab Dvalishvili rossiyalik azaliy raqibi Pyotr Yan bilan bo‘lib o‘tadigan uchinchi jang oldidan kutilmagan va ochiq iqror bilan chiqish qildi.
Gruziyalik jangchi o‘tgan to‘qnashuvda qattiq zarbalar ostida qolganini yashirmadi va bu safar revansh olish uchun butunlay boshqacha strategiya qo‘llashini ma’lum qildi.
«Bunday xato takrorlanmaydi»: Merabning bayonoti
Dvalishvili Pyotr Yanga qarshi o‘tkazilgan so‘nggi jangdagi qiyinchiliklarni eslab, ochiq baho berdi:
«O‘tgan safar Pyotr Yan meni deyarli o‘lgudek qilib do‘pposlagandi. Shuning uchun bu safar bunday holat takrorlanmasligi uchun bor kuchim bilan harakat qilaman», — dedi Dvalishvili.
Ushbu bayonot jangchining bo‘lajak trilogiyaga qanchalik jiddiy va ehtiyotkorlik bilan tayyorgarlik ko‘rayotganidan dalolat beradi.
1-1: Abu-Dabidagi hal qiluvchi trilogiya
Ikki yulduz o‘rtasidagi hisob-kitob hozirgacha durang ko‘rinishida qolmoqda:
2023 yil (Ilk to‘qnashuv): Merab Dvalishvili rekord darajadagi teykdaunlar va to‘xtovsiz bosim evaziga hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozongan edi;
2025 yil (Ikkinchi jang): Pyotr Yan taktik jihatdan mukammal jang namoyish etib, revansh jangida ishonchli g‘alabaga erishdi va hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi;
2026 yil 24 oktyabr (Trilogiya): Uchinchi va yakuniy jang Birlashgan Arab Amirliklarining Abu-Dabi shahrida o‘tkaziladigan UFC 333 turnirining markaziy voqealaridan biri bo‘ladi.
…