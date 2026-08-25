Milan Jek Grilish transferi boʻyicha muzokaralarga kirishdi
Yozgi transfer oynasi oʻz nihoyasiga yetib borayotgan bir paytda, Yevropaning grand klublari oʻz tarkibini kuchaytirish harakatlarini yakuniy bosqichga olib chiqmoqda. GOAL.com xabar berishicha, Italiyaning Milan klubi Manchester Siti yarim himoyachisi Jek Grilishni oʻz safiga qoʻshib olish variantini jiddiy oʻylamoqda. 1995-yilda tugʻilgan ingliz futbolchisi uchun milanliklar 15 million yevro atrofida mablagʻ taklif qilishga tayyor ekanligi aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Avvalroq futbolchining faoliyatini Everton safida davom ettirishi deyarli hal boʻlgandek koʻringandi. Oʻtgan mavsumni Liverpul klubida ijara asosida oʻtkazgan Grilish mavsum avvalida yorqin oʻyinlari bilan ajralib turgandi. U dastlabki 22 ta uchrashuvda 2 ta gol urib, 6 ta golli uzatma amalga oshirgan va Angliya Premer-ligasining oy futbolchisi sovrinini qoʻlga kiritgan edi. Biroq keyinchalik olgan oyogʻidagi jarohati uning faoliyatiga biroz taʼsir koʻrsatdi.
Transfer bozori va klublarning qiziqishiFutbolchining transfer narxi soʻnggi haftalarda keskin tushib ketganiga qaramay, Everton bosh murabbiyi Devid Moyes futbolchining maydondan tashqaridagi xatti-harakatlaridan toʻliq qoniqish hosil qilmagan. Shu sababli Mersisayd klubi futbolchini doimiy asosda sotib olish fikridan qaytdi. Shuningdek, Liverpul ham tajribali yarim himoyachining xizmatlariga toʻliq ishonch bildirmayapti va transfer oynasi yopilishiga sanoqli kunlar qolgan bir paytda bu boradagi qiziqish soʻndi.
Milan esa chap qanotda oʻynay oladigan hujumkor yarim himoyachi izlamoqda. Xususan, Rafael Leau jamoani tark etishi mumkinligi ehtimoli ham milanliklarni faollikka undamoqda. Maʼlumotlarga koʻra, futbolchining amaldagi shartnomasi kelasi mavsum yakuniga yetishini hisobga olib, Italiya klubi transfer narxini 10 million funt sterlingdan pastroq qilishni maqsad qilgan.
Jek Grilishning kelgusidagi taqdiriHozirgi vaqtda ingliz futbolchisi Manchester Siti safidagi barcha rasmiy oʻyinlarda maydonga tushishga ulgurdi. Jumladan, u oxirgi turda Bornmut ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi gʻalaba oʻyinida ham zaxiradan maydonga tushib, 14 daqiqa harakat qildi. Shunga qaramay, uning APLda qolib, raqobatda oʻz oʻrnini saqlab qolish uchun kurashishi yoki A Seriyaga yoʻl olishi hozircha nomaʼlum boʻlib qolmoqda.
Transfer oynasi yopilishidan avval tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar yakuniy natijaga kelishi kutilmoqda. Agar Milan rahbariyati talab qilingan moliyaviy shartlarda kelishuvga erisha olsa, Jek Grilish oʻz faoliyatini Italiya chempionatida davom ettirishi ehtimoli yuqori.
…