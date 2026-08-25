Milan Jek Grilish transferi boʻyicha muzokaralarga kirishdi

·1·Sport
Milan Jek Grilish transferi boʻyicha muzokaralarga kirishdi

Yozgi transfer oynasi oʻz nihoyasiga yetib borayotgan bir paytda, Yevropaning grand klublari oʻz tarkibini kuchaytirish harakatlarini yakuniy bosqichga olib chiqmoqda. GOAL.com xabar berishicha, Italiyaning Milan klubi Manchester Siti yarim himoyachisi Jek Grilishni oʻz safiga qoʻshib olish variantini jiddiy oʻylamoqda. 1995-yilda tugʻilgan ingliz futbolchisi uchun milanliklar 15 million yevro atrofida mablagʻ taklif qilishga tayyor ekanligi aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Avvalroq futbolchining faoliyatini Everton safida davom ettirishi deyarli hal boʻlgandek koʻringandi. Oʻtgan mavsumni Liverpul klubida ijara asosida oʻtkazgan Grilish mavsum avvalida yorqin oʻyinlari bilan ajralib turgandi. U dastlabki 22 ta uchrashuvda 2 ta gol urib, 6 ta golli uzatma amalga oshirgan va Angliya Premer-ligasining oy futbolchisi sovrinini qoʻlga kiritgan edi. Biroq keyinchalik olgan oyogʻidagi jarohati uning faoliyatiga biroz taʼsir koʻrsatdi.

Transfer bozori va klublarning qiziqishi

Futbolchining transfer narxi soʻnggi haftalarda keskin tushib ketganiga qaramay, Everton bosh murabbiyi Devid Moyes futbolchining maydondan tashqaridagi xatti-harakatlaridan toʻliq qoniqish hosil qilmagan. Shu sababli Mersisayd klubi futbolchini doimiy asosda sotib olish fikridan qaytdi. Shuningdek, Liverpul ham tajribali yarim himoyachining xizmatlariga toʻliq ishonch bildirmayapti va transfer oynasi yopilishiga sanoqli kunlar qolgan bir paytda bu boradagi qiziqish soʻndi.

Milan esa chap qanotda oʻynay oladigan hujumkor yarim himoyachi izlamoqda. Xususan, Rafael Leau jamoani tark etishi mumkinligi ehtimoli ham milanliklarni faollikka undamoqda. Maʼlumotlarga koʻra, futbolchining amaldagi shartnomasi kelasi mavsum yakuniga yetishini hisobga olib, Italiya klubi transfer narxini 10 million funt sterlingdan pastroq qilishni maqsad qilgan.

Jek Grilishning kelgusidagi taqdiri

Hozirgi vaqtda ingliz futbolchisi Manchester Siti safidagi barcha rasmiy oʻyinlarda maydonga tushishga ulgurdi. Jumladan, u oxirgi turda Bornmut ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi gʻalaba oʻyinida ham zaxiradan maydonga tushib, 14 daqiqa harakat qildi. Shunga qaramay, uning APLda qolib, raqobatda oʻz oʻrnini saqlab qolish uchun kurashishi yoki A Seriyaga yoʻl olishi hozircha nomaʼlum boʻlib qolmoqda.

Transfer oynasi yopilishidan avval tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar yakuniy natijaga kelishi kutilmoqda. Agar Milan rahbariyati talab qilingan moliyaviy shartlarda kelishuvga erisha olsa, Jek Grilish oʻz faoliyatini Italiya chempionatida davom ettirishi ehtimoli yuqori.

AC MilanManchester CityJack GrealishTransferlarSerie A
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan Jek Grilish transferi uchun Manchester Siti bilan bogʻlandiMilan Jek Grilish transferi uchun Manchester Siti bilan bogʻlandiBugun, 17:15Milan Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti ga murojaat qildiMilan Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti ga murojaat qildiBugun, 16:55Erling Xolandning Manchester Sitidan ketishi muqarrarErling Xolandning Manchester Sitidan ketishi muqarrarBugun, 16:50«Manchester Siti»dan «Tottenxem»ga: Savino uchun 85 million funt to‘lov!«Manchester Siti»dan «Tottenxem»ga: Savino uchun 85 million funt to‘lov!Bugun, 16:01«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!Bugun, 14:30Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Bugun, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi