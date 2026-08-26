Mareskaning yangi quroli: 95+5 mln yevro evaziga «Siti»ga o‘tgan Ayub Buaddi kim?
Yozgi transfer oynasining eng yirik va shov-shuvli bitimlaridan biri rasman amalga oshdi. Angliya Premer-ligasi grandi «Manchester Siti» Fransiyaning «Lill» klubi hamda Marokash milliy terma jamoasining 18 yoshli iqtidorli yarim himoyachisi Ayub Buaddini o‘z safiga qo‘shib oldi.
«Shaharliklar» matbuot xizmatining xabar berishicha, yosh yulduz bilan 2031 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli 5 yillik shartnoma imzolandi.
95+5 mln yevro: Fabritsio Romano insaydlari tasdiqlandi
Transferning moliyaviy tafsilotlari Yevropa futbolidagi eng qimmat xaridlardan biriga aylandi:
Transfer summasi: Mashhur insayder Fabritsio Romano ma’lum qilganidek, «Manchester Siti» fransiyalik hamkasblariga to‘g‘ridan to‘g‘ri 95 million yevro kafolatlangan to‘lovni amalga oshiradi;
Bonuslar: Shartnomada futbolchining shaxsiy va jamoaviy yutuqlariga qarab yana 5 million yevrolik qo‘shimcha bonus tizimi ko‘zda tutilgan bo‘lib, umumiy qiymat 100 million yevroga yetmoqda.
«Lill»dan «Etihad» sari: Buaddining fenomenal o‘sishi
18 yoshli markaziy yarim himoyachi zamonaviy futbolning eng tez o‘sayotgan iqtidorlari qatorida e’tirof etilmoqda:
«Lill»dagi porlash: 2023 yildan beri «Lill»ning asosiy tarkibida to‘p surib kelayotgan Buaddi Fransiya 1-ligasi va Yevropa kuboklaridagi barqaror, yetuk o‘yini bilan qit’aning top-klublari skautlarini hayratda qoldirdi;
Marokash termasidagi muvaffaqiyat: Ayub Marokash milliy jamoasi safida 8 ta uchrashuv o‘tkazishga ulgurdi. Ayniqsa, u 2026 yilgi Jahon chempionatida mundialning 5 ta muhim o‘yinida maydonga tushib, xalqaro sahnadagi asosiy kashfiyotlardan biriga aylandi.
Enso Mareska maydon markazini kuchaytirish yo‘lida uzoq yillar klub yetakchisiga aylanishi mumkin bo‘lgan top-prospektni qo‘lga kiritdi.
…