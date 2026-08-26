Mareskaning yangi quroli: 95+5 mln yevro evaziga «Siti»ga o‘tgan Ayub Buaddi kim?

·0·Sport
Mareskaning yangi quroli: 95+5 mln yevro evaziga «Siti»ga o‘tgan Ayub Buaddi kim?

Yozgi transfer oynasining eng yirik va shov-shuvli bitimlaridan biri rasman amalga oshdi. Angliya Premer-ligasi grandi «Manchester Siti» Fransiyaning «Lill» klubi hamda Marokash milliy terma jamoasining 18 yoshli iqtidorli yarim himoyachisi Ayub Buaddini o‘z safiga qo‘shib oldi.

«Shaharliklar» matbuot xizmatining xabar berishicha, yosh yulduz bilan 2031 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli 5 yillik shartnoma imzolandi.

95+5 mln yevro: Fabritsio Romano insaydlari tasdiqlandi

Transferning moliyaviy tafsilotlari Yevropa futbolidagi eng qimmat xaridlardan biriga aylandi:

  • Transfer summasi: Mashhur insayder Fabritsio Romano ma’lum qilganidek, «Manchester Siti» fransiyalik hamkasblariga to‘g‘ridan to‘g‘ri 95 million yevro kafolatlangan to‘lovni amalga oshiradi;

  • Bonuslar: Shartnomada futbolchining shaxsiy va jamoaviy yutuqlariga qarab yana 5 million yevrolik qo‘shimcha bonus tizimi ko‘zda tutilgan bo‘lib, umumiy qiymat 100 million yevroga yetmoqda.

«Lill»dan «Etihad» sari: Buaddining fenomenal o‘sishi

18 yoshli markaziy yarim himoyachi zamonaviy futbolning eng tez o‘sayotgan iqtidorlari qatorida e’tirof etilmoqda:

  • «Lill»dagi porlash: 2023 yildan beri «Lill»ning asosiy tarkibida to‘p surib kelayotgan Buaddi Fransiya 1-ligasi va Yevropa kuboklaridagi barqaror, yetuk o‘yini bilan qit’aning top-klublari skautlarini hayratda qoldirdi;

  • Marokash termasidagi muvaffaqiyat: Ayub Marokash milliy jamoasi safida 8 ta uchrashuv o‘tkazishga ulgurdi. Ayniqsa, u 2026 yilgi Jahon chempionatida mundialning 5 ta muhim o‘yinida maydonga tushib, xalqaro sahnadagi asosiy kashfiyotlardan biriga aylandi.

Enso Mareska maydon markazini kuchaytirish yo‘lida uzoq yillar klub yetakchisiga aylanishi mumkin bo‘lgan top-prospektni qo‘lga kiritdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Janubiy Koreya taslim etildi: O‘zbekiston U-20 terma jamoasidan shov-shuvli g‘alaba!Janubiy Koreya taslim etildi: O‘zbekiston U-20 terma jamoasidan shov-shuvli g‘alaba!Bugun, 15:30Eshkak eshish bo‘yicha JCH: O‘zbekiston terma jamoasi kimlar bilan Polshaga bordi?Eshkak eshish bo‘yicha JCH: O‘zbekiston terma jamoasi kimlar bilan Polshaga bordi?Bugun, 15:28Bibisora Asaubayeva rapid turnirida g‘olib bo‘ldiBibisora Asaubayeva rapid turnirida g‘olib bo‘ldiBugun, 14:24Umarali Rahmonaliyev «Sabah»ning YECHLdagi tarixiy g‘alabasidan so‘ng nimalar dedi?Umarali Rahmonaliyev «Sabah»ning YECHLdagi tarixiy g‘alabasidan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 12:31Olimpiada chempioni Jordan Barrouz Islam Maxachevga «vizov» tashladi!Olimpiada chempioni Jordan Barrouz Islam Maxachevga «vizov» tashladi!Bugun, 11:46529 polvon: O‘zbekiston dzyudochilari yangi ustoz bilan Lozannani zabt eta oladimi?529 polvon: O‘zbekiston dzyudochilari yangi ustoz bilan Lozannani zabt eta oladimi?Bugun, 11:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi