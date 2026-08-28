Husanov asosiy tarkibdami? «Siti»ning «Kristal Pelas»ga qarshi taxminiy tarkibi...

·0·Sport
Husanov asosiy tarkibdami? «Siti»ning «Kristal Pelas»ga qarshi taxminiy tarkibi...

Angliya Premer-ligasi 2-turining eng qiziqarli va murosasiz to‘qnashuvlaridan biri Londonda bo‘lib o‘tadi. Amaldagi chempion «Manchester Siti» safarda qiyin raqib hisoblangan «Kristal Pelas» mehmoni bo‘ladi.

O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun mazkur bellashuv alohida ahamiyat kasb etmoqda. Sababi, nufuzli sport nashrlari tomonidan e’lon qilingan taxminiy tarkiblarda o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov «shaharliklar»ning asosiy tarkibidan joy olgan.

«Kristal Pelas» – «Manchester Siti»: Taxminiy tarkiblar

Har ikkala klub bosh murabbiylari mazkur muhim bahs uchun eng kuchli resurslarini maydonga tashlashga tayyorlanmoqda.

«Manchester Siti»ning kutilayotgan tarkibi:

  • Darvozabon: Janluiji Donnarumma;

  • Himoyachilar: Abduqodir Husanov, Ruben Diash, Niko O'Rayli;

  • Yarim himoya va qanotlar: Felipe Anderson, Mark Gehi, Fil Foden, Rayan Sherki, Antuan Semeno;

  • Hujumchi: Erling Holand.

«Kristal Pelas»ning kutilayotgan tarkibi:

  • Darvozabon: Din Henderson;

  • Himoyachilar: Takexiro Tomiyasu, Kris Richards, Kanvot, Daniel Munos, Tayrik Mitchell;

  • Yarim himoyachilar: Adam Uorton, Daichi Kamada, Duayt Maknil, Yeremi Pino;

  • Hujumchi: Jan-Filipp Mateta.

Bahs intrigasi: Husanov va Diash juftligi hamda Holand omili

«Shaharliklar» mudofaa markazida Abduqodir Husanov va portugaliyalik tajribali Ruben Diash tandemi paydo bo‘lishi mudofaa mustahkamligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Shu bilan birga, yangilangan yarim himoya chizig‘i va hujum markazidagi Erling Holandning to‘purarlik mahorati jamoaning asosiy quroliga aylanadi.

O‘z navbatida, «Kristal Pelas» ham Tomiyasu, Kamada va Mateta kabi yetakchilari yordamida o‘z maydonida granddan ochko tortib olishga jiddiy bel bog‘lagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Behruz Karimov YEKLni zabt etishga tayyor: «Lugano»ning raqiblari ma’lum bo‘ldi!Behruz Karimov YEKLni zabt etishga tayyor: «Lugano»ning raqiblari ma’lum bo‘ldi!Bugun, 22:02Shanxay turniri: Xitoylik yulduz Umar Nurmagomedovning zaif tomonlarini topdimi?Shanxay turniri: Xitoylik yulduz Umar Nurmagomedovning zaif tomonlarini topdimi?Bugun, 19:09YECHLdagi tarixiy zafar: Ilhom Aliyev «Sabah» klubiga 2,9 mln dollar mukofot ajratdiYECHLdagi tarixiy zafar: Ilhom Aliyev «Sabah» klubiga 2,9 mln dollar mukofot ajratdiBugun, 19:01O‘rtoqlik uchrashuvi: Ispaniya – O‘zbekiston bahsi qanday yakunlandi?O‘rtoqlik uchrashuvi: Ispaniya – O‘zbekiston bahsi qanday yakunlandi?Bugun, 18:55«Siti»dan «Barsa»ga: Rodri kataloniyaliklar tarkibida qanday debyut qildi?«Siti»dan «Barsa»ga: Rodri kataloniyaliklar tarkibida qanday debyut qildi?Bugun, 18:49Rafinya yangi «to‘qqizlik»mi? Flik g‘alabadan so‘ng barcha sirlarni ochdi!Rafinya yangi «to‘qqizlik»mi? Flik g‘alabadan so‘ng barcha sirlarni ochdi!Bugun, 18:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)