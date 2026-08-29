Mareskaning yangi quroli: Ekspertlar Husanovning o‘yiniga qanday baho berdi?

·0·Sport
Mareskaning yangi quroli: Ekspertlar Husanovning o‘yiniga qanday baho berdi?

Angliya Premer-ligasining 2-turi doirasida amaldagi chempion «Manchester Siti» safarda qiyin raqib — «Kristal Pelas» maydoniga safar qildi. Keskin va gollarga boy kechgan bahsda «shaharliklar» raqib darvozasiga 4 ta to‘p yo‘llab, maksimal ochkoni (6 ochko) qo‘lga kiritdi.

Uchrashuv o‘zbekistonlik muxlislar uchun yana bir katta voqelik bilan yodda qoldi: jamoa bosh murabbiyi Enso Mareska 22 yoshli markaziy himoyachi Abduqodir Husanovni mazkur o‘yinda o‘ng qanot himoyachisi sifatida asosiy tarkibga kiritdi.

«Selxerst Park»dagi gollar shousi

Uchrashuv mehmonlarning faol hujumlari bilan boshlandi va tezkor gollar bilan davom etdi:

  • 17-daqiqa: Antuan Semeno tomonidan yetkazib berilgan to‘pni Erling Holand bosh bilan darvozaga yo‘llab, hisobni ochdi (0:1);

  • 54-daqiqa: Yarim himoyachi Rayan Sherki chiroyli harakatlari bilan farqni oshirdi (0:2);

  • Kutilmagan avtogol: Oradan ko‘p o‘tmay darvozabon Janluiji Donnarumma kutilmagan noxush vaziyatda to‘pni o‘z darvozasiga kiritib qo‘ydi;

  • Sherki va Holand dubli: Uchrashuv qahramoniga aylangan Rayan Sherki yana bir aniq zarba bilan dubl qayd etdi, 84-daqiqada esa Erling Holand o‘z hisobiga ikkinchi golni yozib qo‘yib, yakuniy nuqtani qo‘ydi.

«Mareskaning eng ishonchli varianti»: Ingliz ekspertlari Husanov haqida

«Manchester Siti» hayotiga ixtisoslashgan nufuzli cityxtra.co.uk sayti futbolchilarning o‘yiniga baho berib, Abduqodir Husanovning qanotdagi harakatlarini alohida e’tirof etdi:

Abduqodir Husanov — 7 ball:

«Yana bir bor juda yaxshi taassurot qoldirdi. Ko‘rinib turibdiki, u Enso Mareska uchun himoyaning o‘ng qanotidagi eng ishonchli variantga aylanib ulgurdi. Husanov orqaga chekinish yoki hujumga qo‘shilish borasida qaror qabul qilishda yuksak xotirjamlik, tezkor fikrlash va aqlli harakatlarni namoyish etdi. Uning tezkorlik bilan o‘z pozitsiyasiga qaytish qobiliyati bir qator vaziyatlarda hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi».

«CityXtra» ekspertlari tomonidan qo‘yilgan to‘liq baholar:

  • Rayan Sherki — 9 (O‘yin qahramoni, dubl muallifi);

  • Erling Holand — 8,5 (2 ta gol, hujumdagi mukammal o‘yin);

  • Antuan Semeno — 8 (Tezkor qanot hujumlari va assist);

  • Elliot Anderson — 7,5 (Maydon markazidagi barqarorlik);

  • Abduqodir Husanov — 7 (O‘ng qanot mudofaasidagi ishonchli o‘yin);

  • Janluiji Donnarumma — 7 (Dastlabki seyvlar va burchak to‘plarida faollik);

  • Mark Gehi — 7 (Tayanch yarim himoyadagi samarali ko‘mak);

  • Fil Foden — 6,5;

  • Niko O'Reyli — 6,5;

  • Ruben Diash — 6;

  • Yoshko Gvardiol — 6;

  • Rayan MakAydu — 5,5;

  • Mateo Kovachich, Vitor Reys, Ayyub Buaddi — 5.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2 ta o‘yinda 6 ochko: «Milan» chempionlik poygasida kuchli start olmoqda!2 ta o‘yinda 6 ochko: «Milan» chempionlik poygasida kuchli start olmoqda!Bugun, 08:09Mareska kechagi 4:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng taktik sirlarni ochiqladi!Mareska kechagi 4:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng taktik sirlarni ochiqladi!Bugun, 08:04Dahshatli start: «Bavariya» mavsumning ilk o‘yinida «Shtutgart»ni tor-mor etdi!Dahshatli start: «Bavariya» mavsumning ilk o‘yinida «Shtutgart»ni tor-mor etdi!Bugun, 07:5890+daqiqalardagi mo‘jiza: PSJ 0:2 ni yo‘qqa chiqarib fojiadan qutulib qoldi!90+daqiqalardagi mo‘jiza: PSJ 0:2 ni yo‘qqa chiqarib fojiadan qutulib qoldi!Bugun, 07:53Manchester Siti yirik g‘alaba qozonib, yangi murabbiy qo‘l ostida ishonch bildirdiManchester Siti yirik g‘alaba qozonib, yangi murabbiy qo‘l ostida ishonch bildirdiBugun, 02:52Cristiano Ronaldo 1000-gol sari yaqinlashmoqdaCristiano Ronaldo 1000-gol sari yaqinlashmoqdaBugun, 01:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)