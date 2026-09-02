Bir davr yakuni: Mourino Messining terma jamoadan ketganiga munosabat bildirdi

·0·Sport
Bir davr yakuni: Mourino Messining terma jamoadan ketganiga munosabat bildirdi

Jahon futboli tarixidagi eng buyuk sahifalardan biri rasman yopildi. Argentina milliy terma jamoasi sardori va yetakchisi Lionel Messi xalqaro miqyosdagi faoliyatiga yakun yasaganini e’lon qildi. Ushbu tarixiy voqelikka «Real Madrid» bosh murabbiyi Joze Mourino ham befarq qolmadi va azaliy raqibining faoliyatini yuqori baholab, samimiy munosabat bildirdi.

«Unutilmas faoliyat»: Mourinoning hurmat va e’tirofi

Messining ijtimoiy tarmoqlardagi xayrlashuv posti ostida izoh qoldirgan portugaliyalik mutaxassis argentinalik yulduzning jahon futbolidagi o‘rni beqiyos ekanini ta’kidladi:

«Zo‘r va unutilmas xalqaro faoliyat bilan tabriklayman. Keyingi Amerika kubogi va jahon chempionati butunlay boshqacha bo‘ladi».

Bir paytlar Ispaniya chempionatida «Barselona» va «Real» to‘qnashuvlarida keskin qarama-qarshilikda bo‘lgan mutaxassisning bunday iliq so‘zlari muxlislar tomonidan ikki buyuk futbol arbobi o‘rtasidagi ulkan hurmat ramzi sifatida qabul qilindi.

2005 yildan boshlangan sayohat: Messining hayratlanarli statistikasi

Lionel Messi «albiseleste» (oq-moviylar) libosida ilk bor 2005 yilda maydonga tushgan bo‘lib, 20 yildan ortiq vaqt davomida terma jamoaning mutlaq yetakchisi bo‘lib keldi. Uning xalqaro ko‘rsatkichlari zamonaviy futbol uchun yangilash deyarli imkonsiz bo‘lgan rekordga aylandi:

  • 207 ta uchrashuv: Barcha rasmiy va o‘rtoqlik bahslarini hisobga olgan holda;

  • 125 ta gol: Terma jamoa tarixidagi eng yaxshi to‘purar;

  • 68 ta golli uzatma: Jamoadoshlari uchun yaratilgan yuqori xavfli vaziyatlar.

Orzular ro‘yobi: To‘plangan bosh sovrinlar

Uzoq yillar davomida terma jamoa safida sovrin yuta olmagani sabab tanqidlarga uchragan Messi faoliyatining so‘nggi yillarida barcha mumkin bo‘lgan cho‘qqilarni zabt etdi:

  • 2021 va 2024 yillar: Amerika kubogi (Copa América) bosh sovrini;

  • 2022 yil: Qatarda bo‘lib o‘tgan Jahon chempionati g‘olibligi va mundialning eng yaxshi futbolchisi maqomi;

  • 2022 yil: Yevropa va Janubiy Amerika chempionlari o‘rtasidagi «Finalissima» sovrini.

Lionel Messining ketishi bilan nafaqat Argentina terma jamoasida, balki butun jahon futbolida katta bir davr poyoniga yetdi. Kelgusi yirik musobaqalar endi uning ishtirokisiz o‘tadi.

Sizningcha, Lionel Messi Argentina libosidagi qaysi o‘yini yoki goli bilan futbol tarixida eng yorqin iz qoldirdi? Usiz oq-moviylar kelgusi jahon chempionatida o‘z maqomini saqlab qola oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Misli ko‘rilmagan ehtirom: Turkiyada Muhammad Saloh yashaydigan ko‘cha uning sharafiga nomlanadiMisli ko‘rilmagan ehtirom: Turkiyada Muhammad Saloh yashaydigan ko‘cha uning sharafiga nomlanadiBugun, 21:13Dramatik triller: SQB penaltilar seriyasida BMBni yengib, Superkubok sohibi bo‘ldiDramatik triller: SQB penaltilar seriyasida BMBni yengib, Superkubok sohibi bo‘ldiBugun, 21:09Kutilmagan iste’fo: Ilyos Zeytullayev va uning shtabi «Bunyodkor»ni tark etdiKutilmagan iste’fo: Ilyos Zeytullayev va uning shtabi «Bunyodkor»ni tark etdiBugun, 21:05Nursulton Ro‘ziboyev 5 sentyabrdagi katta jang oldidan ochiq bayonot berdiNursulton Ro‘ziboyev 5 sentyabrdagi katta jang oldidan ochiq bayonot berdiBugun, 19:28APLda transfer oynasi yopildi: 2026 yil yozining eng shov-shuvli bitimlariAPLda transfer oynasi yopildi: 2026 yil yozining eng shov-shuvli bitimlariBugun, 18:33«Manchester Siti» rahbariyati Enso Fernandes transferiga rasmiy baho berdi«Manchester Siti» rahbariyati Enso Fernandes transferiga rasmiy baho berdiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi