US Open: Kamilla Rahimova Nyu-Yorkda 3-bosqichgacha yetib bordi

·0·Sport
US Open: Kamilla Rahimova Nyu-Yorkda 3-bosqichgacha yetib bordi

Nyu-York shahrida o‘tkazilayotgan «Katta dubulg‘a» turkumiga kiruvchi nufuzli AQSH Ochiq chempionatida (US Open) O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan iste’dodli tennischi Kamilla Rahimova muvaffaqiyatli ishtirok etib, musobaqaning uchinchi davrasiga qadar yetib bordi. Dunyoning eng kuchli tennischilari bahs olib borayotgan kortlarda yuqori mahorat ko‘rsatgan Rahimova o‘z hisobiga yirik mukofot puli hamda muhim reyting ochkolarini yozdirib qo‘ydi.

6:0 hisobidagi «tor-mor»: Selexmeteva ustidan qozonilgan g‘alaba

Musobaqaning ikkinchi bosqichida Kamilla Rahimova ispaniyalik tajribali raqibi Oksana Selexmetevaga qarshi kortga chiqib, to‘liq ustunlik namoyish etdi:

  • 1 soatlik ekspress-g‘alaba: Uchrashuv bor-yo‘g‘i 1 soat 5 daqiqa davom etdi va har ikkala setda ham tashabbus to‘liq Rahimova tomonida bo‘ldi;

  • Ishonchli natija: Birinchi setni 6:3 hisobida o‘z foydasiga hal qilgan Kamilla, ikkinchi setda raqibiga birorta ham geym bermay, 6:0 hisobidagi quruq va ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi.

Dunyoning 1-raketkasiga qarshi munosib kurash: Arina Sobolenko sinovi

Turnirning uchinchi davrasida o‘zbekistonlik tennischiga jahon va turnirning amaldagi 1-raketkasi bo‘lgan belaruslik Arina Sobolenko ro‘baro‘ keldi:

  • Grand bilan ochiq bahs: Sayyoramizning yetakchi tennischisiga qarshi bahsda Kamilla mardonavor qarshilik ko‘rsatdi va har bir ochko uchun oxirigacha kurash olib bordi;

  • 3:6, 4:6 hisobidagi to‘xtash: Keskin kurashlar ostida kechgan bellashuvda Sobolenko ikki setda (3:6, 4:6) g‘alaba qozondi, biroq Rahimova dunyo peshqadamiga qarshi ko‘rsatgan sifatli o‘yini bilan mutaxassislarning e’tirofiga sazovor bo‘ldi.

290 ming dollar, 130 reyting ochkosi va milliy termadagi yangi sahifa

Nyu-Yorkdagi ushbu yurish tennischining faoliyati va mamlakat sporti uchun katta ahamiyat kasb etmoqda:

  • Moliyaviy va reyting yutug‘i: «US Open»ning uchinchi davrasiga chiqish Rahimovaga 130 ta qimmatli reyting ochkosini hamda 290 000 AQSH dollari miqdoridagi katta mukofot pulini keltirdi;

  • O‘zbekiston bayrog‘i ostida: Asli rossiyalik bo‘lgan Kamilla Rahimova 2025 yilning dekabr oyida sport fuqaroligini rasman o‘zgartirgan bo‘lib, shu vaqtdan boshlab xalqaro maydonda O‘zbekiston bayrog‘i ostida kurash olib bormoqda;

  • WTA jadvalidagi ko‘tarilish: Qo‘lga kiritilgan ushbu ochkolar sportchiga ayollar o‘rtasidagi WTA reytingida o‘z o‘rnini sezilarli darajada yaxshilash va kelgusi «Katta dubulg‘a» turnirlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanma olish imkonini beradi.

Sizningcha, Kamilla Rahimovaning «Katta dubulg‘a» turnirlaridagi mana shunday muvaffaqiyatli odimlari O‘zbekistonda katta tennisga bo‘lgan qiziqishni yanada kuchaytira oladimi? U tez orada jahonning top-30 tennischilari qatoriga kira oladi, deb hisoblaysizmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UFC chempioni Jastin Geydji Konor Makgregor bilan jang sabablarini ochiqladiUFC chempioni Jastin Geydji Konor Makgregor bilan jang sabablarini ochiqladiBugun, 22:49«Oltin poygada intriga avjiga chiqdi»: «Paxtakor» «Andijon»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Oltin poygada intriga avjiga chiqdi»: «Paxtakor» «Andijon»ni yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 22:33«Nasaf» «Neftchi»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Nasaf» «Neftchi»ni yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 21:10«Mourino qo‘ng‘iroq qilsa, “Real”ga boraman»: Maktominaydan shov-shuvli ishora!«Mourino qo‘ng‘iroq qilsa, “Real”ga boraman»: Maktominaydan shov-shuvli ishora!Bugun, 21:09Peshqadam taslim etildi: «Nasaf» Qarshida «Neftchi» darvozasiga 6 ta gol urdiPeshqadam taslim etildi: «Nasaf» Qarshida «Neftchi» darvozasiga 6 ta gol urdiBugun, 21:04«Siti»ning Yevropani zabt etish rejasi: Mareska YECHL uchun kutilmagan tarkibni e’lon qildi«Siti»ning Yevropani zabt etish rejasi: Mareska YECHL uchun kutilmagan tarkibni e’lon qildiBugun, 20:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)