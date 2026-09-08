Karlos Teves: "Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynashga rozi bo‘ldi"

·0·Sport
Karlos Teves: "Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynashga rozi bo‘ldi"

Jahon futbolining ikki afsonasi — Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu tez orada ilk bor bir jamoa safida maydonga tushishi mumkin. Bu haqda argentinalik sobiq futbolchi Karlos Teves «Foot Mercato» nashriga bergan intervyusida ma’lum qildi.

Teves 2026 yil dekabr oyida Buenos-Ayresdagi «La Bombonera» stadionida xayrlashuv uchrashuvini o‘tkazishni rejalashtirmoqda. U mazkur bahsga faoliyati davomida birga o‘ynagan sobiq jamoadoshlari va yaqin do‘stlarini taklif qilmoqchi. Ular orasida Messi va Ronaldu ham bor.

Tevesning so‘zlariga ko‘ra, u har ikki futbolchini bir jamoada ko‘rishni uzoq vaqtdan beri orzu qilgan. Sobiq hujumchi Ronaldu bilan bog‘langan va portugaliyalik futbolchi taklifni qabul qilgan. Messini ham taklifga ko‘ndirish qiyin bo‘lmagan.

«Ronaldu u yerda bo‘lishini aytdi. Leoning roziligini olish ham qiyin bo‘lmadi. Ikkalasi ham rozi bo‘ldi. Men buni intiqlik bilan kutyapman. Bu juda ta’sirli o‘yin bo‘ladi», — dedi Teves.

Agar reja amalga oshsa, Messi va Ronaldu faoliyatlarida ilk bor bir jamoa safida maydonga tushadi. Ular avval turli jamoalarda o‘zara raqib sifatida ko‘p bor to‘qnash kelgan.

Tevesning xayrlashuv uchrashuvi dekabr oyida «La Bombonera»da o‘tkazilishi rejalashtirilgan. Biroq uning aniq sanasi hozircha e’lon qilinmagan.

Ma’lumot uchun, Karlos Teves 2022 yil iyun oyida professional futbolchilik faoliyatini yakunlagan. U Lionel Messi bilan Argentina terma jamoasida, Krishtianu Ronaldu bilan esa «Manchester Yunayted»da birga o‘ynagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangi o‘tkazmoqchi: Xayme Mungiyaga rasmiy taklif yuborildiBektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangi o‘tkazmoqchi: Xayme Mungiyaga rasmiy taklif yuborildiBugun, 12:20Alvaro Morata Ispaniya termasidagi kelajagiga nuqta qoʻymadiAlvaro Morata Ispaniya termasidagi kelajagiga nuqta qoʻymadiBugun, 12:11Sindarov Karlsenni to‘xtatdi: Million dollarlik muhim bahsda nimalar sodir bo‘ldi?Sindarov Karlsenni to‘xtatdi: Million dollarlik muhim bahsda nimalar sodir bo‘ldi?Bugun, 12:08Husanov Chempionlar ligasida: «Siti» safida “Portu”ga qarshi muhim debyut kutilmoqda!Husanov Chempionlar ligasida: «Siti» safida “Portu”ga qarshi muhim debyut kutilmoqda!Bugun, 11:26YECHL favoriti sifatida kutilmagan jamoa 1-o‘ringa qo‘yildi — Sensatsion reyting!YECHL favoriti sifatida kutilmagan jamoa 1-o‘ringa qo‘yildi — Sensatsion reyting!Bugun, 09:09Sensatsiya: «Al Hilol» o‘z maydonida kutilmaganda «Neom»ga mag‘lub bo‘ldiSensatsiya: «Al Hilol» o‘z maydonida kutilmaganda «Neom»ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 09:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda