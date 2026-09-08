Song Yadong Pyotr Yanga ochiq jang taklif qildi: «Revanshda uni albatta nokaut qilaman!»
Dunyoning eng nufuzli jang tashkiloti bo‘lgan UFC'ning yengil vazn toifasi yetakchilaridan biri xitoylik Song Yadong sobiq chempion Pyotr Yanga qarshi ikkinchi bor oktagonga chiqish istagini ochiq bildirdi. Yaqindagina shov-shuvli g‘alabasi bilan butun sport olamini larzaga solgan sportchi avvalgi to‘qnashuvdagi xatolaridan to‘g‘ri xulosa chiqarganini va bu galgi revansh mutlaqo boshqacha ssenariy asosida kechishini ta’kidladi. Xo‘sh, ikki yil avvalgi bahsda nimalar yuz bergan edi, Yadong o‘z imkoniyatlarini nima sababdan bunchalik yuqori baholamoqda va uning umumiy ko‘rsatkichlari qanday? Maqola oxirida esa asosiy intriga — sportchining chempionga yo‘llagan keskin da’vosi hamda uning oxirgi sensatsion g‘alabasi bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.
Ikki yil avvalgi to‘qnashuv va yo‘l qo‘yilgan xatolar tahlili
Xitoylik jangchi avvalgi mag‘lubiyatini yoshlikdagi tajribasizlik va ruhiy shoshqaloqlik bilan izohladi:
Yoshlik va shoshqaloqlik: Song Yadongning e’tirof etishicha, ikki yil avval u juda yosh bo‘lgan va his-tuyg‘ularga berilib, maydonda ortiqcha shoshma-shosharlikka yo‘l qo‘ygan;
Kichik ochkolar farqi: Birinchi bahsda Pyotr Yan yaqqol ustunlikka ega bo‘lmagan, jangdagi yakuniy natija juda kichik farq bilan hal etilgan;
Tajriba va o‘zgarishlar: Oradan o‘tgan davr ichida jangchi o‘z texnikasini mustahkamlab, taktik jihatdan ancha o‘sganini va sovuqqonlik bilan harakat qilishni o‘rganganini bildirdi.
«Biz ikki yil avval jang qilganmiz. O‘shanda men juda yosh va shoshqaloq edim, juda kichik farq bilan imkoniyatni boy bergandim. Biroq endi hammasi o‘zgardi», — deya ta’kidladi Song Yadong.
Yadongning jangovar rekordi va nokautchilik salohiyati
Xitoylik sportchining kasbiy faoliyatidagi raqamlar uning yengil vazndagi eng xavfli zarbadorlardan biri ekanini yaqqol ko‘rsatadi:
Umumiy bahslar ko‘rsatkichi: Hozirgacha sportchining hisobida 24 ta g‘alaba, 9 ta mag‘lubiyat va 1 ta durang qayd etilgan;
Muddatidan oldin g‘alabalar: Qo‘lga kiritilgan g‘alabalarning naq 10 tasi sof nokautlar orqali qo‘lga kiritilgan;
Yuqori sport formasi: Oktagonda ketma-ket sinovlardan o‘tgan sportchi ayni paytda faoliyatining eng cho‘qqisiga chiqqanini namoyish etmoqda.
Asosiy yechim va chempionga qarshi keskin da’vo
Ko‘pchilik MMA ixlosmandlarini qiziqtirgan eng muhim masala — Song Yadong ushbu bayonotga qanday asos bilan qo‘l urdi va revanshda qanday rejaga ega ekanidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, 29 avgust kuni Shanxayda bo‘lib o‘tgan UFC turnirida mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Umar Nurmagomedovni dahshatli tarzda nokautga uchratgan Song Yadong endi faqat yuqori marralarni ko‘zlamoqda. U Pyotr Yanga qarshi ehtimoliy ikkinchi to‘qnashuvda sobiq chempionni muddatidan oldin nokaut qilishiga yuz foiz ishonch bildirdi.
Sizningcha, Song Yadong va Pyotr Yan o‘rtasida revansh jangi tashkil etilsa, xitoylik jangchi va’da qilganidek sobiq chempionni nokautga uchrata oladimi yoki Yan yana o‘z tajribasini namoyish etadimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda ushbu muhim yakkakurash xabarini sport ixlosmandlariga ulashing!
…