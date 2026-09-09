Mareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdi
UYEFA Chempionlar ligasining yangi mavsumi umumiy bosqich 1-turida Angliya chempioni «Manchester Siti» Portugaliyaning murakkab va bosimli «Dragau» stadionida «Portu» klubi mehmoni bo‘lib, 2:0 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv yakunlangach, «shaharliklar» bosh murabbiyi Enso Mareska o‘yin ssenariysi, yaratilgan vaziyatlar hamda futbolchilarining qat’iy intizomi borasida o‘z mulohazalari bilan o‘rtoqlashdi. U o‘z jamoasining safardagi bellashuvda mezbonlarga deyarli hech qanday imkoniyat qoldirmaganini alohida e’tirof etdi. Xo‘sh, Mareska shogirdlari qaysi jihatlari bilan raqibdan ustun keldi, Holand qanday muhim daqiqalarda to‘p kiritdi va manchesterliklarni oktyabr oyida qanday grandioz bahs kutmoqda? Maqola oxirida esa asosiy intriga — jamoaning navbatdagi superto‘qnashuvi va turnirning 2-turi taqvimi bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.
«Dragau»dagi mukammal nazorat va Mareskaning bahosi
Italiyalik mutaxassis o‘yindan so‘ng jamoasining maydonda ko‘rsatgan sifatli harakatlariga yuqori baho berdi:
Har ikki bo‘limdagi to‘liq ustunlik: Mareska shogirdlari bahsning dastlabki 45 daqiqaligida ham, tanaffusdan keyin ham birdek ishonchli harakat qilib, g‘alaba uchun yetarlicha qulay vaziyatlarni yuzaga keltirishdi;
Raqibni to‘liq zararsizlantirish: Bosh murabbiyning ta’kidlashicha, manchesterliklar mezbonlarning xavfli hujumlarini ildizi bilan kesib tashlab, ularga darvoza oldida deyarli hech qanday faollik ko‘rsatishga yo‘l qo‘yishmadi;
Qiyin stadiondagi sinov: «Portu»ning o‘z uyida juda tajovuzkor o‘ynashini hisobga olgan murabbiy, bunday bosimli maydonda tashabbusni to‘liq saqlab qolish va g‘alaba qozonish alohida mahorat talab etganini ochiq tan oldi.
«Birinchi va ikkinchi bo‘limlarda ham g‘alaba qozonish uchun yetarlicha vaziyatlar yaratdik. Menimcha, biz bunga to‘liq loyiq edik. Raqibga deyarli hech narsa qilishga imkon bermadik. Ayniqsa, ushbu stadionda ko‘rsatgan o‘yinimizdan mamnunman, bu yerda doim o‘ynash juda qiyin kechadi», — deya Mareskaning so‘zlarini keltiradi UEFA rasmiy sayti.
Erling Holanddan muhim nuqtalar va safardagi 2:0 hisobi
Uchrashuv taqdirini «Manchester Siti»ning so‘nggi paytlardagi bosh to‘purari yakka o‘zi hal qilib berdi:
Ikkinchi bo‘lim boshidagi tezkor zarba: Tanaffusdan qaytish bilanoq, 47-daqiqada norvegiyalik hujumchi Erling Holand mezbonlar himoyasidagi bo‘shliqdan foydalanib, hisobni ochdi;
O‘yinga qo‘yilgan so‘nggi nuqta: O‘yinning hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+1-daqiqasida Holand yana bir bor darvozani aniq nishonga olib, o‘zining dublini rasmiylashtirdi va yakuniy 2:0 hisobidagi ishonchli muvaffaqiyatni ta’minladi.
14 oktyabr kungi superjang
Ko‘pchilik futbol ixlosmandlarini qiziqtirgan eng muhim masala — YECHLning 2-turida klublarni qanday raqiblar kutayotgani va bahslar qachon bo‘lib o‘tishidir. Eng muhim xulosa shundaki, keyingi tur har ikkala klub uchun yanada keskin va shiddatli sinovlarni taqdim etadi. Jumladan, o‘z maydonida mag‘lubiyatga uchragan «Portu» safarda Ispaniyaning noqulay jamoasi sanalgan «Betis» mehmoni bo‘ladi. «Manchester Siti» esa o‘z uyida — «Etihad» stadionida Yevropaning eng nomdor superklublaridan biri bo‘lmish Fransiyaning «PSJ» jamoasiga qarshi markaziy qarama-qarshilikda maydonga tushadi. Har ikkala o‘yin ham 14 oktyabr kuni o‘tkazilishi rasman belgilangan.
Sizningcha, Enso Mareska boshqaruvidagi «Manchester Siti» 14 oktyabr kuni o‘z maydonida «PSJ» to‘sig‘idan ham shunday ishonch bilan o‘ta oladimi? Erling Holandning YECHLdagi bunday dahshatli samaradorligi jamoani ushbu mavsumda yana bosh sovrin sari yetaklay oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim futbol xabarini sport ishqibozlariga ulashing!
…