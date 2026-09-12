«3 o‘yinda 6 samarali harakat!»: Rafinya La Ligada oyning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi

·0·Sport
«3 o‘yinda 6 samarali harakat!»: Rafinya La Ligada oyning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi

Ispaniya La Ligasida yangi mavsumning ilk oyi yakunlari bo‘yicha mutlaq g‘olib nomi rasman e’lon qilindi. Kataloniyaning «Barselona» klubi hujumchisi Rafinya avgust oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Liga rasmiy sayti tomonidan tasdiqlangan ushbu mukofot braziliyalik yulduzning mavsum startida ko‘rsatgan fantastik formasining haqli e’tirofi bo‘ldi. Maydonda chinakam yetakchilikni o‘z zimmasiga olgan vinger atigi uchta bellashuvda naq 6 ta golda bevosita ishtirok etib, raqib himoyachilari uchun haqiqiy dahshatga aylandi. Xo‘sh, Rafinya qaysi jamoalar darvozasiga gollar yog‘dirdi, uning shartnomasi va hozirgi transfer bozoridagi bahosi qanday hamda «Barselona» hujum chizig‘ini bu mavsum kim oldinga boshlamoqda?

Avgust oyidagi rekord natija: 3 bahsda 5 ta gol va assist!

Braziliyalik hujumkor futbolchi o‘tgan oy davomida La Liga doirasida quyidagi hayratlanarli ko‘rsatkichlarni qayd etdi:

  • Mahsuldorlik cho‘qqisi: Rafinya avgustda Ispaniya chempionati doirasida jami 3 ta uchrashuvda maydonga tushib, o‘z hisobiga 5 ta gol va 1 ta samarali to‘p oshirishni yozdirib qo‘ydi;

  • «Elche»ga qarshi qahramonlik: «Barselona»ning yirik 5:0 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlangan bahsda vinger dubl muallifi bo‘ldi;

  • «Rayo Valekano» mudofaasining sindirilishi: Keskin kechgan va 5:2 hisobida kataloniyaliklar zafari bilan tugagan bahsda ham Rafinya yana bir bor dubl qayd etib, o‘yin taqdirini hal qildi;

  • «Atletik» darvozasiga muhim zarba: Bilbaoning mustahkam «Atletik» klubiga qarshi kechgan murakkab to‘qnashuvda (2:0) ham u o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi.

Shartnoma muddati va Transfermarkt bahosi: €70 millionlik aktiv

Rafinyaning Kataloniya grandidagi kelajagi va bozor qiymati moliyaviy doiralarda ham yuqori baholanmoqda:

  • 2028 yilgacha ishonch: Futbolchi va klub o‘rtasidagi amaldagi shartnoma 2028 yilning yozigacha mo‘ljallangan bo‘lib, «ko‘k-anorranglilar» o‘z yulduzini uzoq muddatli loyihaning asosi sifatida ko‘rmoqda;

  • 70 million yevrolik bozor narxi: Nufuzli Transfermarkt portali ma’lumotlariga ko‘ra, ayni paytda Rafinyaning bozor bahosi 70 million yevroni tashkil etmoqda;

  • Liderlik maqomi: Tezlik, zarba va sovuqqonlikni birlashtirgan hujumchi jamoaning asosiy hujum quroliga aylanganini yana bir bor isbotladi.

Kataloniyaliklarning mavsumni yorqin boshlashida Rafinyaning hissasi beqiyos bo‘lmoqda. Uning har bir o‘yindagi barqarorligi va maydondagi tinimsiz harakatlari «Barselona»ning Ispaniya va Yevropa arenalaridagi chempionlik ambitsiyalarini yangi bosqichga olib chiqdi.

Sizningcha, Rafinya ushbu sermahsullik va yuqori formani butun mavsum davomida ushlab turib, La Liganing bosh to‘purariga aylana oladimi? «Barselona» hujumida braziliyalik yulduzning roli hozirda boshqa yetakchilardan ko‘ra muhimroqmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Barselona» muxlislari uchun ushbu xushxabarni do‘stlaringizga ulashing!

BarselonaRafiњaLa LigaTransfermarkt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Temur Kapadze «Buxoro» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng barcha sirlarni ochdiTemur Kapadze «Buxoro» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng barcha sirlarni ochdiBugun, 06:082030-yilgi jahon chempionati finali: Marokash bosh vaziri futbol rahbariyatini tanqid qildi2030-yilgi jahon chempionati finali: Marokash bosh vaziri futbol rahbariyatini tanqid qildiBugun, 01:3111 klubdan 11 yulduz: YECHL 1-turining hafta ramziy terma jamoasi e’lon qilindi11 klubdan 11 yulduz: YECHL 1-turining hafta ramziy terma jamoasi e’lon qilindiBugun, 00:20Torres PSJda yangi qahramonga aylandi: xet-trik va YECHL ning birinchi sovriniTorres PSJda yangi qahramonga aylandi: xet-trik va YECHL ning birinchi sovriniKecha, 23:53«Abduxoliqovdan dubl!»: «Lokomotiv» o‘z maydonida «Mash’al»ni tor-mor etdi«Abduxoliqovdan dubl!»: «Lokomotiv» o‘z maydonida «Mash’al»ni tor-mor etdiKecha, 21:27«Buxoroda haqiqiy gollar yomg‘iri!»: «Navbahor» safarda raqibini tor-mor etdi«Buxoroda haqiqiy gollar yomg‘iri!»: «Navbahor» safarda raqibini tor-mor etdiKecha, 21:25
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi