«3 o‘yinda 6 samarali harakat!»: Rafinya La Ligada oyning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi
Ispaniya La Ligasida yangi mavsumning ilk oyi yakunlari bo‘yicha mutlaq g‘olib nomi rasman e’lon qilindi. Kataloniyaning «Barselona» klubi hujumchisi Rafinya avgust oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Liga rasmiy sayti tomonidan tasdiqlangan ushbu mukofot braziliyalik yulduzning mavsum startida ko‘rsatgan fantastik formasining haqli e’tirofi bo‘ldi. Maydonda chinakam yetakchilikni o‘z zimmasiga olgan vinger atigi uchta bellashuvda naq 6 ta golda bevosita ishtirok etib, raqib himoyachilari uchun haqiqiy dahshatga aylandi. Xo‘sh, Rafinya qaysi jamoalar darvozasiga gollar yog‘dirdi, uning shartnomasi va hozirgi transfer bozoridagi bahosi qanday hamda «Barselona» hujum chizig‘ini bu mavsum kim oldinga boshlamoqda?
Avgust oyidagi rekord natija: 3 bahsda 5 ta gol va assist!
Braziliyalik hujumkor futbolchi o‘tgan oy davomida La Liga doirasida quyidagi hayratlanarli ko‘rsatkichlarni qayd etdi:
Mahsuldorlik cho‘qqisi: Rafinya avgustda Ispaniya chempionati doirasida jami 3 ta uchrashuvda maydonga tushib, o‘z hisobiga 5 ta gol va 1 ta samarali to‘p oshirishni yozdirib qo‘ydi;
«Elche»ga qarshi qahramonlik: «Barselona»ning yirik 5:0 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlangan bahsda vinger dubl muallifi bo‘ldi;
«Rayo Valekano» mudofaasining sindirilishi: Keskin kechgan va 5:2 hisobida kataloniyaliklar zafari bilan tugagan bahsda ham Rafinya yana bir bor dubl qayd etib, o‘yin taqdirini hal qildi;
«Atletik» darvozasiga muhim zarba: Bilbaoning mustahkam «Atletik» klubiga qarshi kechgan murakkab to‘qnashuvda (2:0) ham u o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi.
Shartnoma muddati va Transfermarkt bahosi: €70 millionlik aktiv
Rafinyaning Kataloniya grandidagi kelajagi va bozor qiymati moliyaviy doiralarda ham yuqori baholanmoqda:
2028 yilgacha ishonch: Futbolchi va klub o‘rtasidagi amaldagi shartnoma 2028 yilning yozigacha mo‘ljallangan bo‘lib, «ko‘k-anorranglilar» o‘z yulduzini uzoq muddatli loyihaning asosi sifatida ko‘rmoqda;
70 million yevrolik bozor narxi: Nufuzli Transfermarkt portali ma’lumotlariga ko‘ra, ayni paytda Rafinyaning bozor bahosi 70 million yevroni tashkil etmoqda;
Liderlik maqomi: Tezlik, zarba va sovuqqonlikni birlashtirgan hujumchi jamoaning asosiy hujum quroliga aylanganini yana bir bor isbotladi.
Kataloniyaliklarning mavsumni yorqin boshlashida Rafinyaning hissasi beqiyos bo‘lmoqda. Uning har bir o‘yindagi barqarorligi va maydondagi tinimsiz harakatlari «Barselona»ning Ispaniya va Yevropa arenalaridagi chempionlik ambitsiyalarini yangi bosqichga olib chiqdi.
Sizningcha, Rafinya ushbu sermahsullik va yuqori formani butun mavsum davomida ushlab turib, La Liganing bosh to‘purariga aylana oladimi? «Barselona» hujumida braziliyalik yulduzning roli hozirda boshqa yetakchilardan ko‘ra muhimroqmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Barselona» muxlislari uchun ushbu xushxabarni do‘stlaringizga ulashing!
…