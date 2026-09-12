«Lugano» Shveysariya giganti «Yang Boyz»ga qarshi asosiy tarkibni e’lon qildi
O‘zbek futboli ixlosmandlarining nigohi bugun oqshom Yevropa maydonlariga, xususan Shveysariya Superligasining markaziy uchrashuvlaridan biriga qaratiladi. Musobaqaning 8-turi doirasida «Lugano» klubi o‘z maydonida mamlakatning eng nomdor grandlaridan biri — «Yang Boyz» jamoasini qabul qiladi. O‘zbekistonlik muxlislar uchun eng quvonarlisi, milliy terma jamoamiz himoyachisi Behruz Karimov ushbu prinsipial va murosasiz bahsni to‘g‘ridan to‘g‘ri asosiy tarkibda boshlaydi. Murabbiylar shtabi hal qiluvchi o‘yinda o‘zbekistonlik legionerga to‘liq ishonch bildirgan bo‘lib, u Yevropaning tajribali yulduzlariga qarshi maydonda saf tortadi. Xo‘sh, «Lugano» murabbiyi Karimovni qaysi pozitsiyada sinab ko‘rmoqda, bahs Toshkent vaqti bilan nechida start oladi va «Yang Boyz»ga qarshi kurash o‘zbek futbolchisining Yevropa karyerasida qanday ahamiyatga ega bo‘ladi?
«Lugano»ning jangovar tarkibi: Karimovga yuksak ishonch
Uchrashuv startiga sanoqli daqiqalar qolganda mezbonlarning asosiy 11 ligi rasman e’lon qilindi:
Behruz Karimov asosiy tarkibda: O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zosi muhim bahsda dastlabki daqiqalardan maydonga tushib, himoya chizig‘idagi barqarorlikni ta’minlashga kirishadi;
Darvoza va tajribali sheriklar: Darvozani ishonchli posbon fon Ballmos qo‘riqlaydi. Himoya markazi va qanotlarida Karimov bilan birga Papadopulos, Mai hamda Delkrua kabi kuchli ijrochilar harakat qiladi;
Maydon markazi va hujum uchligi: Yarim himoya va qanotlarda Bislimi, Grgich, dos Santos, Chiminyani va taniqli Renato Shteffen raqib himoyasini buzishga javobgar bo‘lsa, hujumda Monkada raqib darvozasini nishonga oladi;
To‘liq tarkib: fon Ballmos, Papadopulos, Mai, Delkrua, KARIMOV, Bislimi, Grgich, dos Santos, Chiminyani, Shteffen, Monkada.
«Yang Boyz» sinovi: Nega bu o‘yin hal qiluvchi ahamiyatga ega?
Shveysariya chempionatida «Yang Boyz»ga qarshi to‘qnashuv har doim grandlarga xos jiddiy imtihon hisoblanadi:
Raqib maqomi: «Yang Boyz» — nafaqat Shveysariyaning ko‘p karra chempioni, balki doimiy ravishda Yevropa Chempionlar ligasi guruh bosqichida qatnashuvchi xavfli va shiddatli jamoa;
Karimov uchun katta imkoniyat: Ushbu darajadagi hujumchilar va qanot vingerlariga qarshi ishonchli harakat qilish Behruzning Yevropa skautlari e’tiboriga tushishi uchun ajoyib tramplin bo‘lib xizmat qiladi;
Milliy terma jamoa uchun foyda: Karimovning Shveysariya Superligasi kabi kuchli va jismoniy jihatdan murakkab chempionatda muntazam asosiy tarkibda o‘ynashi O‘zbekiston milliy terma jamoasining mudofaa salohiyatini yanada kuchaytiradi.
Bugun oqshom, soat 22:00: Hamyurtimizni qo‘llab-quvvatlaymiz!
Muxlislar uchun bo‘lajak markaziy to‘qnashuvning tashkiliy tafsilotlari:
Musobaqa va tur: Shveysariya Superligasi, 8-tur;
To‘qnashuv: «Lugano» — «Yang Boyz»;
Boshlanish vaqti: Bellashuv bugun, Toshkent vaqti bilan roppa-rosa soat 22:00 da start oladi;
Kutilayotgan kurash: Mezbonlar o‘z muxlislari oldida faqat uch ochko uchun maydonga tushadi, «Yang Boyz» esa safarda tashabbusni olishga intiladi, bu esa shiddatli va gollarga boy bahsni kafolatlaydi.
Yevropa futbolida o‘z o‘rnini topib, yuqori darajadagi o‘yinlarni ko‘rsatayotgan Behruz Karimovga bugungi mas’uliyatli uchrashuvda ishonchli harakatlar va jamoasi bilan birga yorqin g‘alaba tilaymiz.
Sizningcha, Behruz Karimov «Yang Boyz»ning tajribali hujumchilariga qarshi mudofaada benuqson harakat qila oladimi? Bugungi bahsda «Lugano» o‘z maydonida sensatsion g‘alabani qo‘lga kirita oladimi yoki mehmonlar o‘z tajribasiga tayanadimi? O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring va legionerimizning ushbu muhim o‘yini haqidagi yangilikni barcha o‘zbek futboli ixlosmandlariga ulashing!
…