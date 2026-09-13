Lasha Gudjedjiani rasman O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!
O‘zbek sporti, xususan milliy dzyudo maktabi tarixida yangi, shonli va mutlaqo yangi sahifa ochilmoqda. Dunyo dzyudosida o‘zining taktik dahosi va chempionlar yetishtirish mahorati bilan nom qozongan mashhur gruziyalik mutaxassis Lasha Gudjedjiani rasman O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi.
Gruziya terma jamoasini ketma-ket ikkita Olimpiya o‘yinlari shohsupasiga olib chiqqan tajribali ustozning o‘zbek tatamisiga kelishi nafaqat mamlakatimizda, balki xalqaro dzyudo olamida ham katta rezonans uyg‘otdi. Eng e’tiborlisi, yangi bosh murabbiy qo‘l ostida terma jamoamiz ilk yirik musobaqadayoq o‘z kuchini namoyish etib, Shveysariyada o‘tgan «Lausanne Grand Slam 2026» turnirida 77 ta davlat orasida kuchli oltilikka kirdi. Oldinda esa eng mas’uliyatli va strategik sinov — XX Osiyo o‘yinlari kutib turibdi.
Xo‘sh, Gudjedjiani o‘z faoliyati davomida qanday tarixiy natijalarga erishgan, o‘zbek polvonlari Lozannada qanday shov-shuv ko‘rsatdi va yangi murabbiylik davridan muxlislar nimalarni kutishi mumkin?
Shveysariyadagi muvaffaqiyatli debyut: 5 ta medal va dunyoning TOP-6 taligi
Lasha Gudjedjianining O‘zbekiston terma jamoasi boshqaruvidagi ilk rasmiy qadami salmoqli natija bilan boshlandi:
«Lausanne Grand Slam 2026» muvaffaqiyati: O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi yangi bosh murabbiy qo‘l ostida Shveysariyada bo‘lib o‘tgan ushbu nufuzli «Katta dubulg‘a» turnirida muvaffaqiyatli ishtirok etdi;
5 ta medallik jamg‘arma: Polvonlarimiz dunyoning sara dzyudochilari bilan bellashib, 1 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdi;
77 davlat orasida 6-o‘rin: Sayyoramizning 77 ta mamlakatidan kelgan eng kuchli terma jamoalar o‘rtasidagi keskin umumjamoa hisobida O‘zbekiston vakillari faxrli TOP-6 talikdan joy oldi;
O‘zbekiston dzyudo federatsiyasi bayonoti: Mazkur tarixiy tayinlov va hamkorlikning rasmiy boshlanishi haqida milliy federatsiya matbuot xizmati keng jamoatchilikka ma’lum qildi.
Tokio va Parijdan 2025 yilgi jahon tojigacha: Gudjedjiani kim o‘zi?
Yangi bosh murabbiyning tarjimayi holi va sportdagi rekordi uning dunyodagi eng talabgir mutaxassislardan biri ekanini ko‘rsatadi:
Gruziya termasidagi oltin davr: Gudjedjiani 2020 yilning 1 dekabridan 2026 yilning iyul oyiga qadar Gruziya terma jamoasini boshqarib, misli ko‘rilmagan muvaffaqiyatlarga yetaklagan;
Olimpiya shohsupalari: Uning qo‘l ostida Gruziya milliy jamoasi Tokio-2020 Olimpiadasida 1 ta oltin va 3 ta kumush, Parij-2024 Olimpiya o‘yinlarida esa 1 ta oltin hamda 2 ta kumush medalini qo‘lga kiritgan;
2025 yilgi tarixiy jahon chempionligi: 2025 yilda aynan uning boshchiligida Gruziya dzyudo bo‘yicha jahon chempionatining jamoaviy bahslarida mutlaq jahon chempioni bo‘lib, tarixiy natijani rasmiylashtirgan;
Shaxsiy sport tajribasi: Lasha Gudjedjiani sportchilik davrida ham ulkan maktabni o‘tagan bo‘lib, shaxsan o‘zi ikki karra jahon chempionati sovrindori hisoblanadi.
Oldinda XX Osiyo o‘yinlari: O‘zbek tatamisining bosh maqsadi
Yangi murabbiyning boy tajribasi o‘zbek dzyudosini yangi cho‘qqilarga olib chiqishga yo‘naltiriladi:
Ikki Olimpiada maktabi: Ikkita ketma-ket Olimpiya o‘yinlarida erishilgan ulkan yutuqlar va jamoani ruhiy jihatdan cho‘qqiga olib chiqish mahorati Gudjedjianining O‘zbekistondagi faoliyati uchun asosiy tayanch bo‘ladi;
Bosh maqsad — qit’a birinchiligi: Terma jamoamiz oldida turgan eng yaqin va hal qiluvchi maqsad — bo‘lajak XX Osiyo o‘yinlarida mutlaq ustunlikni qo‘lga kiritish;
Tayyorgarlik jarayoni avjida: Ayni damda O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi gruziyalik mutaxassis rahbarligida o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlari va musobaqalarga qizg‘in hozirlik ko‘rmoqda.
Yevropaning eng kuchli dzyudo maktabi uslubi va o‘zbek milliy kurashining shiddati birlashgan ushbu loyiha kelajakda Osiyo va Olimpiya tatamilarida yangi chempionlarni kashf etishi shubhasizdir.
Sizningcha, jahon va Olimpiada chempioni murabbiyi Lasha Gudjedjiani o‘zbek dzyudochilarini XX Osiyo o‘yinlarida va kelajakdagi Olimpiadada jamoaviy yetakchilikka olib chiqa oladimi? Ushbu tayinlov o‘zbek sporti uchun qanchalik to‘g‘ri qadam bo‘ldi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportidagi ushbu tarixiy voqelik tahlilini barcha dzyudo ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
…