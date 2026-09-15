Dahshatli kambek!: «Inter» 0:2 hisobidan qaytib «Udineze»ni 5:3 hisobida tiz cho‘ktirdi
Italiya A Seriyasining 4-turi butun mavsumning eng esda qolarli, aqlbovar qilmas va sermahsul to‘qnashuvini taqdim etdi. Musobaqaning amaldagi chempioni Milanning «Inter» klubi o‘z maydonida «Udineze»ni qabul qilib, haqiqiy gollar festivali va asabiy kurashga aylangan bahsda 5:3 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv mezbonlar uchun dahshatli shok bilan boshlandi: udinliklar dastlabki 16 daqiqa ichida ikki bor to‘p kiritib, milanliklar muxlislarini karaxt ahvolga solib qo‘ydi. Biroq chempionlik xarakterini ishga solgan Simone Indzagi shogirdlari taslim bo‘lish o‘rniga raqib darvozasi sari tinimsiz to‘fon uyushtirdi va 5 ta to‘p kiritib, murakkab kambekni amalga oshirdi.
Karlos Augusto, Nikolo Barella, Markus Tyuram, yosh iqtidor Franchesko Pio Espozito hamda Anj-Yoan Bonnining gollari «neradzurri»ga navbatdagi 3 ochkoni keltirdi. Ushbu g‘alabadan so‘ng «Inter» ochkolarini 12 taga yetkazib, qo‘shimcha ko‘rsatkichlarga ko‘ra 2-o‘rinni egallab turibdi — xuddi shuncha ochko jamg‘argan poytaxtning «Roma» jamoasi esa jadvalda yakkapeshqadamlik qilmoqda. Xo‘sh, milanliklar mudofaasi ilk daqiqalarda nega bu qadar qo‘pol xatolarga yo‘l qo‘ydi, Indzagining hujum chizig‘i raqibni qanday tor-mor etdi va A Seriyada 12 ochkolik ikki gigant o‘rtasidagi Skudetto jangi qay darajada shiddatli tus olmoqda?
0:2 dan 5:3 gacha: «San-Siro»dagi drama va beshta turli qahramon
Bahs taqdirini hal qilgan olamshumul voqealar rivoji:
«Udineze»ning kutilmagan zarbalari: 9-daqiqada Djeyms Abankva hisobni ochgan bo‘lsa, oradan ko‘p o‘tmay, 16-daqiqada Yurgen Ekkelenkamp «Inter» darvozasini ikkinchi bor ishg‘ol qilib, hisobni 0:2 ko‘rinishiga keltirdi;
Birinchi bo‘limdagi muvozanat: «Inter» sarosimaga tushmay, 26-daqiqada Karlos Augustoning goli bilan farqni qisqartirdi, 35-daqiqada esa Nikolo Barellaning aniq zarbasi hisobni tenglashtirdi — 2:2;
Ikkinchi bo‘limdagi hujum yomg‘iri: 57-daqiqada Markus Tyuram jamoasini ilk bor oldinga olib chiqdi, 67-daqiqada yosh yulduz Espozito farqni oshirdi (4:2), 79-daqiqada esa zaxiradan tushgan Bonni beshinchi golni urdi — 5:2;
90+1-daqiqadagi taskin goli: Hakam qo‘shib bergan vaqtda Guye bitta to‘p kiritib, yakuniy hisobni 5:3 ko‘rinishida muhrladi.
Yulduzli rotatsiya va maydondagi tarkiblar kurashi
Har ikki jamoa murabbiylari qo‘llagan taktika va o‘yinchilar:
«Inter»ning jangovar tarkibi: Xosep Martines, Manuel Akanji, Jon Stounz (62-daqiqada Benjamen Pavar), Alessandro Bastoni (70-daqiqada Federiko Dimarko), Andi Diuf, Nikolo Barella, Pyotr Zelinski (82-daqiqada Aleksandar Stankovich), Genrix Mxitaryan (62-daqiqada Kyortis Jons), Karlos Augusto, Markus Tyuram (70-daqiqada Anj-Yoan Bonni) va Franchesko Pio Espozito;
«Udineze»ning shiddatli qarshiligi: Maduka Okoye, Djeyms Abankva, Kristian Kabasele, Enso Eboss, Mergim Voyvoda (74-daqiqada Nikolo Bertola), Yesper Karlstryom, Lennon Miller (73-daqiqada Georgiy Chakvetadze), Assane Kamara, Maksimo Gomes (61-daqiqada Ibraima Guye), Yurgen Ekkelenkamp (80-daqiqada Sandi Lovrich) hamda Kinan Devis;
Indzagining mukammal zaxirasi: Tyuram o‘rniga Bonni, Stounz o‘rniga Pavar, Bastoni o‘rniga Dimarkoning maydonga tashlanishi bahs so‘nggida «Inter»ning bosimini pasayishiga yo‘l qo‘ymadi.
Turnir jadvalidagi qaynoq holat: «Roma» va «Inter» dueli
4-tur yakunlariga ko‘ra Italiyada kuchlar taqsimoti:
«Inter» 2-o‘rinda: To‘rt uchrashuvdan 4 ta g‘alaba qayd etib, 12 ochko to‘plagan Milan klubi qo‘shimcha ko‘rsatkichlar (to‘plar nisbati) tufayli 2-o‘rinda bormoqda;
«Roma»ning peshqadamligi: Xuddi «Inter» kabi 12 ta ochko jamg‘argan va o‘z o‘yinida «Torino»ni 2:0 hisobida yutgan Rim jamoasi to‘plar nisbatiga ko‘ra turnir jadvalining mutlaq karvonboshisi bo‘lib turibdi;
«Udineze» 13-pog‘onada: Chempion darvozasiga 3 ta gol urib, jasurlik ko‘rsatgan mehmonlar 4 ochko bilan musobaqa jadvalining 13-o‘rnida qolmoqda.
Milanliklarning o‘z maydonidagi ushbu fantastik g‘alabasi «Inter»ning irodali ruhi va hujumkor salohiyati har qanday og‘ir vaziyatni sindira olishini yana bir karra isbotladi.
Sizningcha, Milanning «Inter» klubi ushbu mavsumda «Roma»ning kuchli raqobatiga dosh berib, chempionlik unvonini himoya qila oladimi? San-Siroda 3 ta to‘p o‘tkazib yuborgan milanliklar mudofaasi chempionlik uchun xavf tug‘dirmaydimi? O‘z tahliliy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va A Seriyadagi ushbu aqlbovar qilmas 8 golli to‘qnashuv tafsilotini barcha futbol ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…