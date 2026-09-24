Saudiya Arabistonidagi olovli start: Ko‘rfaz kubogi dramatik bahslar bilan boshlandi
Yaqin Sharq futboli ixlosmandlari intiqlik bilan kutgan nufuzli va murosasiz musobaqa — Fors Ko‘rfazi millatlari kubogi (Gulf Cup) Saudiya Arabistoni yashil maydonlarida rasman start oldi. 23 sentyabr kuni bo‘lib o‘tgan «A» guruhining 1-tur bellashuvlari shiddatli qarama-qarshiliklar, kutilmagan avtogol va o‘zbek futboli muxlislari uchun alohida ahamiyatga ega bo‘lgan voqeliklar bilan yodda qoldi. Musobaqa mezboni Saudiya Arabistoni terma jamoasi Kuvaytga qarshi kechgan o‘ta og‘ir va asabiy to‘qnashuvda 73-daqiqada kuvaytlik Al Haqanning o‘z darvozasiga kiritib qo‘ygan avtogoli evaziga 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, guruh peshqadamiga aylandi.
Guruhning ikkinchi markaziy uchrashuvida esa Iroq hamda O‘mon terma jamoalari 1:1 hisobidagi jangovar durangga imzo chekdi. O‘yinning 6-daqiqasidayoq Qosimning kiritgan goliga 67-daqiqada Ar Ravahi javob qaytardi. Ushbu uchrashuvning eng diqqatga sazovor jihati — Toshkentning «Paxtakor» klubi legionerlari bo‘lgan markaziy himoyachi Zaid Tahsin hamda yulduz hujumchi Ayman Husayn Iroq milliy terma jamoasi safida asosiy tarkibda maydonga tushishdi; qolaversa, aynan Ayman Husayn jamoasining yagona goliga ajoyib assistentlik qilib, o‘z mahoratini namoyish etdi. Ma’lumot uchun, ikki guruhdan iborat mazkur yirik musobaqaning «B» kvartetidan BAA, Qatar, Yaman hamda turnirning amaldagi chempioni Bahrayn joy olgan.
Xo‘sh, Saudiya Arabistoni o‘z uyida chempionlikni ilib keta oladimi, «Paxtakor» yulduzlari boshchiligidagi Iroq kubokni qaytarib olishga qodirmi va Bahrayn o‘z titulini himoya qila biladimi?
«Avtogol dramasi, Aymanning assisti va amaldagi chempion»: 1-turning 5 ta asosiy nuqtasi
Ko‘rfaz kubogining ochilish bahslaridan eng muhim fakt va natijalar:
Mezbonlardan minimal g‘alaba: Saudiya Arabistoni Kuvaytni 1:0 hisobida mag‘lub etdi; 73-daqiqada Al Haqan o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi;
«Paxtakor» yulduzlari asosiy tarkibda: Iroq safida Zaid Tahsin va Ayman Husayn ilk daqiqalardan harakat qilib, jamoaning asosiy o‘zagini tashkil etdi;
Ayman Husaynning golli uzatmasi: Toshkent klubi forvardi 6-daqiqada Qosimning goliga assistentlik qilib, uchrashuv qahramonlaridan biriga aylandi;
Iroq va O‘mon murosasi: Shiddatli kechgan bahsda O‘mon vakili Ar Ravahi 67-daqiqada hisobni tenglashtirib, ochkolarni bo‘lib berdi (1:1);
«B» guruhi va amaldagi chempion Bahrayn: Musobaqaning amaldagi g‘olibi Bahrayn hisoblanadi; ular «B» guruhida BAA, Qatar va Yaman bilan bahs olib boradi.
Ko‘rfaz kubogi-2026: «A» guruhi 1-tur statistikasi va turnir tarkibi taqqosi
Ochilish bahslarining to‘liq protokoli va guruhlar konfiguratsiyasi:
Uchrashuv va guruh
Hisob va qayd etilgan natija
Gol mualliflari va voqealar rivoji
Turnir jadvalidagi holat
Saudiya Arabistoni — Kuvayt
1 : 0
Al Haqan (73, avtogol) — Kuvayt himoyasi kutilmaganda pand berdi
Saudiya Arabistoni — 3 ochko (Peshqadam)
Iroq — O‘mon
1 : 1
Qosim (6) — Assistent: Ayman Husayn («Paxtakor»)
Ar Ravahi (67)
Iroq — 1 ochko, O‘mon — 1 ochko
Kuvayt
0 ochko
Darvozasiga urilgan avtogol qimmatga tushdi
«A» guruhi autsayderi
«B» guruhi jamoalari
—
BAA, Qatar, Bahrayn (amaldagi chempion), Yaman
Ushbu guruh bahslari kutilmoqda
Futbol ekspertizasi va tahlil: Nega Ko‘rfaz kubogi O‘zbekiston muxlislari uchun ham qiziq?
Sport sharhlovchilari va osiyolik futbol tahlilchilarining xulosalari:
«Paxtakor» va O‘zbekiston Superligasi yuzi: Zaid Tahsin va Ayman Husaynning Iroq milliy termasi asosiy tarkibida to‘p surishi va gollarga hissa qo‘shishi o‘zbek chempionatiga kelgan legionerlarning yuqori xalqaro saviyasidan dalolat beradi; Aymanning yuqori sport formasi «sherlar»ning ichki va qit’a miqyosidagi o‘yinlari uchun ham muhim kafolatdir;
Saudiyaning og‘ir starti va pragmatizm: Mezbon Saudiya Arabistoni Kuvaytni faqat avtogol evaziga yenga oldi; bu jamoaning hujum chizig‘ida hali muammolar borligini, biroq 3 ochkoni olib, strategik jihatdan pley-off yo‘lini ancha osonlashtirganini ko‘rsatadi;
«B» guruhidagi «ajal kvarteti»: Amaldagi chempion Bahrayn hamda Osiyo grandi Qatar, shuningdek kuchli BAA o‘rtasidagi to‘qnashuvlar Ko‘rfaz kubogining yarim final darajasini maksimal tarzda ko‘tarib beradi;
Iroqning turnirdagi imkoniyatlari: Garchi ilk turda durang qayd etilgan bo‘lsa-da, Iroq hujumkor salohiyati va jismoniy ustunligi bilan chempionlikka asosiy da’vogarlardan biri bo‘lib qolaveradi; kelgusi turda ularning Saudiyaga qarshi o‘yini guruh taqdirini hal qiladi.
Saudiya Arabistonidagi Ko‘rfaz kubogi dastlabki turdanoq shiddatli intrigalarni boshlab berdi va navbatdagi uchrashuvlar yanada qaynoq kechishi shubhasiz.
Sizningcha, Saudiya Arabistonida o‘tayotgan ushbu Ko‘rfaz kubogida qaysi terma jamoa bosh sovringa ega chiqadi? «Paxtakor» hujumchisi Ayman Husayn turnir to‘purari bo‘la oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Osiyo futbolidagi ushbu qiziqarli tahlilni barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…