Shohruhxon Bahtiyorov finalda raqibini yengib, tarixiy oltin medalni qo‘lga kiritdi

·0·Sport
Shohruhxon Bahtiyorov finalda raqibini yengib, tarixiy oltin medalni qo‘lga kiritdi

Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi uchun yana bir oltin medal qo‘lga kiritildi. Kurash bo‘yicha +90 kilogramm vazn toifasida ishtirok etgan Shohruhxon Bahtiyorov hal qiluvchi bellashuvda Tojikiston vakili Shakarmamad Mirmamadovdan ustun kelib, Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi.

Shu tariqa Bahtiyorovning g‘alabasi O‘zbekiston delegatsiyasi uchun Aichi-Nagoya-2026 musobaqasidagi 10-oltin medalni taqdim etdi. E’tiborlisi, kurashchilar bir kunning o‘zida ikki bor O‘zbekiston bayrog‘ini eng yuqori pog‘onaga olib chiqishdi.

Finalgacha bo‘lgan yo‘l ham oson kechmadi

Shohruhxon Bahtiyorov +90 kg vazn toifasida O‘zbekiston sharafini himoya qildi.

Hal qiluvchi bellashuvga yetib borish yo‘lida u yarim finalda hamyurti Bekmurod Oltiboyev bilan kuch sinashdi. Bahtiyorov bu to‘qnashuvda g‘alaba qozonib, final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Oltiboyev esa musobaqani bronza medal bilan yakunladi. Shu tariqa +90 kg vazn toifasida O‘zbekiston ikki sportchisi bilan shohsupaga ko‘tarildi.

Bu esa mazkur vazn toifasidagi O‘zbekiston delegatsiyasining musobaqadagi yuqori natijalaridan biri bo‘ldi.

Finalda Tojikiston vakiliga qarshi

Oltin medal uchun bellashuvda Bahtiyorovning raqibi Tojikiston vakili Shakarmamad Mirmamadov bo‘ldi.

Finaldan keyingi natija O‘zbekiston sportchisi foydasiga hal bo‘ldi — Bahtiyorov raqibidan ustun kelib, chempionlik unvonini qo‘lga kiritdi.

Shohruhxon Bahtiyorov — Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlari chempioni!

Bu g‘alaba bilan o‘zbek kurashchisi Osiyo o‘yinlarining eng yuqori pog‘onasidan joy oldi.

Kurashdan bir kunning o‘zida ikki oltin

Bahtiyorovning chempionligi O‘zbekiston kurashchilari uchun yana bir muhim natijani qayd etdi.

Undan biroz avval ayollar o‘rtasida -57 kg vazn toifasida Ibodatxon Agojonova finalda Xitoy Taypeyi vakilasini mag‘lub etib, oltin medalga ega chiqqan edi.

Shu tariqa Aichi-Nagoya tatamida O‘zbekiston kurashchilari bir kunning o‘zida ikkita oltin va bitta bronza medalni qo‘lga kiritdi.

Bu natijalar kurashchilarning O‘zbekiston delegatsiyasi umumiy medallar jamg‘armasiga qo‘shayotgan hissasini yana bir bor namoyon qildi.

O‘zbekistonda 10-oltin!

Eng muhim raqam esa — 10.

Shohruhxon Bahtiyorovning chempionligi bilan O‘zbekiston delegatsiyasining Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlaridagi oltin medallari soni o‘ninchiga yetdi.

Bahtiyorov uchun bu shaxsiy chempionlik bo‘lsa, O‘zbekiston delegatsiyasi uchun musobaqadagi navbatdagi katta qadamdir.

Aichi-Nagoyada O‘zbekiston sportchilari medallar uchun kurashni davom ettirayotgan bir paytda, kurash gilamidagi ikki oltin natija delegatsiyaning umumiy hisobida alohida ahamiyat kasb etdi.

Bugungi kurash natijalari

Sportchi

Vazn

Natija

Ibodatxon Agojonova

-57 kg

Oltin

Shohruhxon Bahtiyorov

+90 kg

Oltin

Bekmurod Oltiboyev

+90 kg

Bronza

Shu tariqa Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining navbatdagi kuni O‘zbekiston uchun kurash gilamidagi ikki chempionlik bilan yanada yorqin tus oldi.

Shohruhxon Bahtiyorov esa finaldagi g‘alabasi bilan O‘zbekistonga musobaqadagi 10-oltinni taqdim etdi.

Shohruhxon BahtiyorovAichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlariTojikiston vakili Shakarmamad MirmamadovO‘zbekiston kurash delegatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

XX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldiXX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldi22 sentabr 14:10Nagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiNagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdi21 sentabr 08:08Ibodatxon Agojonova finalda g‘alaba qozonib, O‘zbekistonga 9-oltinni keltirdiIbodatxon Agojonova finalda g‘alaba qozonib, O‘zbekistonga 9-oltinni keltirdiBugun 16:34Aichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalariAichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalariBugun 16:21Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiShahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:10Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi