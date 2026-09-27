Shohruhxon Bahtiyorov finalda raqibini yengib, tarixiy oltin medalni qo‘lga kiritdi
Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi uchun yana bir oltin medal qo‘lga kiritildi. Kurash bo‘yicha +90 kilogramm vazn toifasida ishtirok etgan Shohruhxon Bahtiyorov hal qiluvchi bellashuvda Tojikiston vakili Shakarmamad Mirmamadovdan ustun kelib, Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi.
Shu tariqa Bahtiyorovning g‘alabasi O‘zbekiston delegatsiyasi uchun Aichi-Nagoya-2026 musobaqasidagi 10-oltin medalni taqdim etdi. E’tiborlisi, kurashchilar bir kunning o‘zida ikki bor O‘zbekiston bayrog‘ini eng yuqori pog‘onaga olib chiqishdi.
Finalgacha bo‘lgan yo‘l ham oson kechmadi
Shohruhxon Bahtiyorov +90 kg vazn toifasida O‘zbekiston sharafini himoya qildi.
Hal qiluvchi bellashuvga yetib borish yo‘lida u yarim finalda hamyurti Bekmurod Oltiboyev bilan kuch sinashdi. Bahtiyorov bu to‘qnashuvda g‘alaba qozonib, final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Oltiboyev esa musobaqani bronza medal bilan yakunladi. Shu tariqa +90 kg vazn toifasida O‘zbekiston ikki sportchisi bilan shohsupaga ko‘tarildi.
Bu esa mazkur vazn toifasidagi O‘zbekiston delegatsiyasining musobaqadagi yuqori natijalaridan biri bo‘ldi.
Finalda Tojikiston vakiliga qarshi
Oltin medal uchun bellashuvda Bahtiyorovning raqibi Tojikiston vakili Shakarmamad Mirmamadov bo‘ldi.
Finaldan keyingi natija O‘zbekiston sportchisi foydasiga hal bo‘ldi — Bahtiyorov raqibidan ustun kelib, chempionlik unvonini qo‘lga kiritdi.
Shohruhxon Bahtiyorov — Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlari chempioni!
Bu g‘alaba bilan o‘zbek kurashchisi Osiyo o‘yinlarining eng yuqori pog‘onasidan joy oldi.
Kurashdan bir kunning o‘zida ikki oltin
Bahtiyorovning chempionligi O‘zbekiston kurashchilari uchun yana bir muhim natijani qayd etdi.
Undan biroz avval ayollar o‘rtasida -57 kg vazn toifasida Ibodatxon Agojonova finalda Xitoy Taypeyi vakilasini mag‘lub etib, oltin medalga ega chiqqan edi.
Shu tariqa Aichi-Nagoya tatamida O‘zbekiston kurashchilari bir kunning o‘zida ikkita oltin va bitta bronza medalni qo‘lga kiritdi.
Bu natijalar kurashchilarning O‘zbekiston delegatsiyasi umumiy medallar jamg‘armasiga qo‘shayotgan hissasini yana bir bor namoyon qildi.
O‘zbekistonda 10-oltin!
Eng muhim raqam esa — 10.
Shohruhxon Bahtiyorovning chempionligi bilan O‘zbekiston delegatsiyasining Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlaridagi oltin medallari soni o‘ninchiga yetdi.
Bahtiyorov uchun bu shaxsiy chempionlik bo‘lsa, O‘zbekiston delegatsiyasi uchun musobaqadagi navbatdagi katta qadamdir.
Aichi-Nagoyada O‘zbekiston sportchilari medallar uchun kurashni davom ettirayotgan bir paytda, kurash gilamidagi ikki oltin natija delegatsiyaning umumiy hisobida alohida ahamiyat kasb etdi.
Bugungi kurash natijalari
Sportchi
Vazn
Natija
Ibodatxon Agojonova
-57 kg
Oltin
Shohruhxon Bahtiyorov
+90 kg
Oltin
Bekmurod Oltiboyev
+90 kg
Bronza
Shu tariqa Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining navbatdagi kuni O‘zbekiston uchun kurash gilamidagi ikki chempionlik bilan yanada yorqin tus oldi.
Shohruhxon Bahtiyorov esa finaldagi g‘alabasi bilan O‘zbekistonga musobaqadagi 10-oltinni taqdim etdi.
Izohlar 0
…