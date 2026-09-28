Axror Ziyodullayev Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston delegatsiyasi Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida navbatdagi oltin medalni qo‘lga kiritdi. Kurash bo‘yicha milliy jamoa a’zosi Axror Ziyodullayev -81 kg vazn toifasida Osiyo chempioniga aylandi.
Ziyodullayev musobaqa davomida barcha raqiblarini mag‘lub etib, finalga yo‘l oldi. Hal qiluvchi bahsda u Eron vakili Ramin Ahmadzoda bilan gilamga chiqdi.
Final bellashuvida o‘z mahoratini namoyish etgan o‘zbekistonlik polvon eronlik raqibidan ustun kelib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasidan joy oldi.
Kurashchilardan yana bir oltin
Axror Ziyodullayevning g‘alabasi O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga yana bir oltin medalni qo‘shdi.
Shuningdek, uning chempionligi Aichi-Nagoya-2026da o‘zbek kurashchilarining muvaffaqiyatli ishtirokini davom ettirdi.
Axror Ziyodullayev — Osiyo o‘yinlari chempioni! O‘zbekiston bayrog‘i yana bir bor shohsupaning eng yuqori pog‘onasida!
Izohlar 0
…