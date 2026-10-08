Messi Argentina terma jamoasi bilan xayrlashuv maktubini yozdi
39 yoshli futbol yulduzi Lionel Messi Argentina milliy terma jamoasidagi faoliyati davomida uni qo‘llab-quvvatlagan, har bir qadamida yonida bo‘lgan va og‘ir damlarda dalda bergan barcha insonlarga minnatdorlik bildirdi. U o‘zining ta’sirchan xayrlashuv maktubini ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida e’lon qildi.
Kecha, 7 oktyabr kuni Argentina terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Beninni 3:0 hisobida mag‘lub etdi. Mazkur bahs Lionel Messi uchun milliy terma jamoa libosidagi so‘nggi o‘yinga aylandi. Hujumchi uchrashuvni samarali o‘tkazib, 1 ta gol urdi va yana 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
Uchrashuvdan so‘ng Messi o‘z his-tuyg‘ularini maktub orqali muxlislari bilan bo‘lishdi.
“Kecha mening so‘nggi o‘yinim bo‘ldi va men allaqachon shu rangdagi libosni kiyishni sog‘inib ulgurdim. Men to‘g‘ri qaror qabul qilayotganimni bilaman. Bu quvonch va qayg‘ularga boy ajoyib sayohat bo‘ldi. Har bir qadam bunga arzirli bo‘lganini angladim. Aytmoqchi bo‘lgan gaplarim hali juda ko‘p. His qilayotgan barcha tuyg‘ularimni bir necha so‘z yoki bitta xabar bilan ifodalay olmayman”, deb yozdi Messi.
Futbolchi Argentina terma jamoasidagi uzoq yillik faoliyati davomida erishilgan natijalarda uning oilasi, yaqinlari, do‘stlari, jamoadoshlari va murabbiylarining hissasi katta bo‘lganini alohida ta’kidladi.
“Bu safar oilamsiz amalga oshmas edi. Ular doimo yonimda bo‘lishdi va ayniqsa, menga eng kerak bo‘lgan qiyin paytlarda qo‘llab-quvvatlashdi. Do‘stlarim, barcha jamoadoshlarim va murabbiylarim ham men uchun beqiyos ahamiyatga ega bo‘ldi”, deydi argentinalik futbolchi.
Messi o‘z maktubida Argentina futboli afsonasi Diyego Maradona xotirasini ham alohida yodga oldi. U mamlakat futboli rivojiga katta hissa qo‘shgan afsonani unutmasligini ta’kidladi.
“Mamlakatimizni munosib darajaga olib chiqqan va har bir qadamda yonimizda bo‘lgan, hatto osmondan ham bizga yordam bergan Diyegoni unutishni istamayman”, deya qo‘shimcha qildi u.
Messi Argentina bilan qanday sovrinlarni qo‘lga kiritgan?
Ma’lumot uchun, 39 yoshli Lionel Messi 2023 yildan buyon MLS vakili “Inter Mayami”da to‘p tepmoqda. U faoliyati davomida Yevropaning mashhur klublari — “Barselona” va “Pari Sen-Jermen” safida ham maydonga tushgan.
Messi Argentina terma jamoasi bilan 2022 yilgi Jahon chempionatida, 2021 va 2024 yillarda Amerika Kubogida, shuningdek, 2008 yilgi Olimpiadada g‘olib chiqqan.
Argentinalik yulduz milliy terma jamoa safida jami 208 ta uchrashuvda maydonga tushib, 126 ta gol muallifi bo‘lgan. Shu tariqa Messi Argentina terma jamoasi tarixida o‘tkazilgan o‘yinlar va urilgan gollar soni bo‘yicha mutlaq rekordchi hisoblanadi.
Uning milliy jamoadagi so‘nggi o‘yini ham o‘ziga xos tarzda yakunlandi: Messi gol urdi, ikki bor sheriklarini golli uzatma bilan ta’minladi va Argentina Benin ustidan yirik hisobda g‘alaba qozondi.
Endilikda futbol muxlislari uchun Messining Argentina terma jamoasi libosidagi o‘yinlari xotiraga aylanadi. Biroq uning milliy jamoa bilan qo‘lga kiritgan tarixiy sovrinlari, rekordlari va futbolda qoldirgan izi uzoq yillar davomida yodda qolishi shubhasiz.
Izohlar 0
…