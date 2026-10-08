Messi Argentina terma jamoasi bilan xayrlashuv maktubini yozdi

·0·Sport
Messi Argentina terma jamoasi bilan xayrlashuv maktubini yozdi

39 yoshli futbol yulduzi Lionel Messi Argentina milliy terma jamoasidagi faoliyati davomida uni qo‘llab-quvvatlagan, har bir qadamida yonida bo‘lgan va og‘ir damlarda dalda bergan barcha insonlarga minnatdorlik bildirdi. U o‘zining ta’sirchan xayrlashuv maktubini ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida e’lon qildi.

Kecha, 7 oktyabr kuni Argentina terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Beninni 3:0 hisobida mag‘lub etdi. Mazkur bahs Lionel Messi uchun milliy terma jamoa libosidagi so‘nggi o‘yinga aylandi. Hujumchi uchrashuvni samarali o‘tkazib, 1 ta gol urdi va yana 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi.

Uchrashuvdan so‘ng Messi o‘z his-tuyg‘ularini maktub orqali muxlislari bilan bo‘lishdi.

“Kecha mening so‘nggi o‘yinim bo‘ldi va men allaqachon shu rangdagi libosni kiyishni sog‘inib ulgurdim. Men to‘g‘ri qaror qabul qilayotganimni bilaman. Bu quvonch va qayg‘ularga boy ajoyib sayohat bo‘ldi. Har bir qadam bunga arzirli bo‘lganini angladim. Aytmoqchi bo‘lgan gaplarim hali juda ko‘p. His qilayotgan barcha tuyg‘ularimni bir necha so‘z yoki bitta xabar bilan ifodalay olmayman”, deb yozdi Messi.

Futbolchi Argentina terma jamoasidagi uzoq yillik faoliyati davomida erishilgan natijalarda uning oilasi, yaqinlari, do‘stlari, jamoadoshlari va murabbiylarining hissasi katta bo‘lganini alohida ta’kidladi.

“Bu safar oilamsiz amalga oshmas edi. Ular doimo yonimda bo‘lishdi va ayniqsa, menga eng kerak bo‘lgan qiyin paytlarda qo‘llab-quvvatlashdi. Do‘stlarim, barcha jamoadoshlarim va murabbiylarim ham men uchun beqiyos ahamiyatga ega bo‘ldi”, deydi argentinalik futbolchi.

Messi o‘z maktubida Argentina futboli afsonasi Diyego Maradona xotirasini ham alohida yodga oldi. U mamlakat futboli rivojiga katta hissa qo‘shgan afsonani unutmasligini ta’kidladi.

“Mamlakatimizni munosib darajaga olib chiqqan va har bir qadamda yonimizda bo‘lgan, hatto osmondan ham bizga yordam bergan Diyegoni unutishni istamayman”, deya qo‘shimcha qildi u.

Messi Argentina bilan qanday sovrinlarni qo‘lga kiritgan?

Ma’lumot uchun, 39 yoshli Lionel Messi 2023 yildan buyon MLS vakili “Inter Mayami”da to‘p tepmoqda. U faoliyati davomida Yevropaning mashhur klublari — “Barselona” va “Pari Sen-Jermen” safida ham maydonga tushgan.

Messi Argentina terma jamoasi bilan 2022 yilgi Jahon chempionatida, 2021 va 2024 yillarda Amerika Kubogida, shuningdek, 2008 yilgi Olimpiadada g‘olib chiqqan.

Argentinalik yulduz milliy terma jamoa safida jami 208 ta uchrashuvda maydonga tushib, 126 ta gol muallifi bo‘lgan. Shu tariqa Messi Argentina terma jamoasi tarixida o‘tkazilgan o‘yinlar va urilgan gollar soni bo‘yicha mutlaq rekordchi hisoblanadi.

Uning milliy jamoadagi so‘nggi o‘yini ham o‘ziga xos tarzda yakunlandi: Messi gol urdi, ikki bor sheriklarini golli uzatma bilan ta’minladi va Argentina Benin ustidan yirik hisobda g‘alaba qozondi.

Endilikda futbol muxlislari uchun Messining Argentina terma jamoasi libosidagi o‘yinlari xotiraga aylanadi. Biroq uning milliy jamoa bilan qo‘lga kiritgan tarixiy sovrinlari, rekordlari va futbolda qoldirgan izi uzoq yillar davomida yodda qolishi shubhasiz.

Lionel MessiArgentina milliy terma jamoasiDiyego MaradonaInter Mayami
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi Argentina terma jamoasi bilan xayrlashuv maktubini yozdiMessi Argentina terma jamoasi bilan xayrlashuv maktubini yozdiBugun 10:03Argentinalik muxlislar Messining so‘nggi o‘yinida hammani hayratda qoldirdi (video)Argentinalik muxlislar Messining so‘nggi o‘yinida hammani hayratda qoldirdi (video)Bugun 09:28Lionel Messi Benin bilan o‘yindan oldin ko‘zga yosh keltiruvchi videomurojaat yo‘lladiLionel Messi Benin bilan o‘yindan oldin ko‘zga yosh keltiruvchi videomurojaat yo‘lladi6 oktabr 21:28Lionel Messi «Monumental»da ko‘z yoshlar bilan so‘nggi nutqini so‘zladiLionel Messi «Monumental»da ko‘z yoshlar bilan so‘nggi nutqini so‘zladiKecha 12:49Mayamida Messi va Suaresdan gol: «Inter Mayami» jangovar durang qayd etdi!Mayamida Messi va Suaresdan gol: «Inter Mayami» jangovar durang qayd etdi!21 sentabr 10:26«Aqlbovar qilmas 49-sovrin»: Lionel Messi futbol tarixida mutlaq yangi rekord o‘rnatdi«Aqlbovar qilmas 49-sovrin»: Lionel Messi futbol tarixida mutlaq yangi rekord o‘rnatdi17 sentabr 08:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?