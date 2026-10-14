Riyod Mahrez Qatarning “Ash-Shamal” klubi bilan shartnoma imzoladi

·1·Sport
Riyod Mahrez Qatarning “Ash-Shamal” klubi bilan shartnoma imzoladi

«Manchester Siti» va «Lester Siti» klublarining sobiq yulduzi, Jazoir milliy terma jamoasi yetakchisi Riyod Mahrez faoliyatida yangi sahifa ochdi. 35 yoshli mashhur vinger Qatarning «Ash-Shamal» klubi safiga erkin agent maqomida borib qo‘shildi.

Saudiya Arabistonidagi muvaffaqiyatli yillardan so‘ng u Osiyo Elit Chempionlar Ligasida ishtirok etayotgan Qatar klubi taklifini qabul qildi.

Saudiyadagi zafarli davr va erkin agent maqomi

Mahrezning «Ash-Shamal»ga o‘tishi bo‘yicha asosiy tafsilotlar:

  • «Al-Ahli» bilan erishilgan cho‘qqi: Riyod Mahrezning so‘nggi klubi Jiddaning «Al-Ahli» jamoasi bo‘lgan edi. U ushbu jamoa bilan so‘nggi ikki mavsum davomida Osiyo Elit Chempionlar Ligasida bosh sovrinni qo‘lga kiritib, qit’a chempioniga aylandi;

  • Tekin transfer: Saudiya klubi bilan kelishuv yakuniga yetgach, jazoirlik hujumchi «Ash-Shamal» tarkibiga erkin agent sifatida, hech qanday transfer xarajatlarisiz qo‘shildi.

APL tarixidagi oltin izlar: Lester ertagi va Manchester gegemoniyasi

Riyod Mahrez jahon futbolidagi eng yorqin va sovrindor afrikalik o‘yinchilardan biri hisoblanadi:

  • «Lester» bilan mo‘jiza: Futbolchi 2015/16 yilgi mavsumda «Lester Siti» safida futbol tarixidagi eng katta sensatsiyalardan birini qayd etib, Angliya Premer-ligasi chempionligini tantana qilgan;

  • «Manchester Siti»dagi g‘alabalar: Keyinchalik Xosep Gvardiola qo‘l ostidagi «shaharliklar» safiga o‘tgan vinger yana bir necha bor APL va Yevropa Chempionlar Ligasi g‘olibligi kabi qator sovrinlarga ega chiqdi.

«Ash-Shamal»ning hozirgi holati va oldindagi vazifalar

Yangi jamoasida Riyod Mahrez yetakchi sifatida qabul qilinmoqda:

  • Musobaqa jadvalidagi o‘rni: «Ash-Shamal» klubi Qatar Yulduzlar ligasining dastlabki 5 turidan so‘ng 8 ochko jamg‘arib, musobaqa jadvalining 5-pog‘onasida bormoqda;

  • Xalqaro sahnadagi maqsadlar: Elit OCHL bahslarida ham ishtirok etayotgan jamoa Mahrezning tajribasi va mahorati yordamida ham ichki birinchilikda, ham qit’a miqyosida yuqori o‘rinlar uchun kurashishni maqsad qilgan.

Riyod MahrezAsh-ShamalAl-AhliManchester Siti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor» Saudiya grandini titratdi — «Al-Ahli» ustozining bahsli bayonoti«Paxtakor» Saudiya grandini titratdi — «Al-Ahli» ustozining bahsli bayonoti15 sentabr 17:56Cristiano Ronaldo Osiyo Chempionlar ligasida gʻolib chiqish uchun kurash boshlaydiCristiano Ronaldo Osiyo Chempionlar ligasida gʻolib chiqish uchun kurash boshlaydi11 sentabr 11:52Tarix yangilanmoqda: Krishtianu Ronaldu faoliyatidagi 979-golini urdi!Tarix yangilanmoqda: Krishtianu Ronaldu faoliyatidagi 979-golini urdi!10 sentabr 06:45«Barselona» Misr grandini mag‘lub etib, Gamper kubogi sohibiga aylandi«Barselona» Misr grandini mag‘lub etib, Gamper kubogi sohibiga aylandi20 avgust 06:07Al-Ahli va Edouard Mendy atrofida yuzaga kelgan vaziyat yoritildiAl-Ahli va Edouard Mendy atrofida yuzaga kelgan vaziyat yoritildi9 avgust 23:32Eduard Mendining Al-Ahli jamoasidan ketishi haqidagi xabarlar nima sababdan tarqaldiEduard Mendining Al-Ahli jamoasidan ketishi haqidagi xabarlar nima sababdan tarqaldi9 avgust 21:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...