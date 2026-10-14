Riyod Mahrez Qatarning “Ash-Shamal” klubi bilan shartnoma imzoladi
«Manchester Siti» va «Lester Siti» klublarining sobiq yulduzi, Jazoir milliy terma jamoasi yetakchisi Riyod Mahrez faoliyatida yangi sahifa ochdi. 35 yoshli mashhur vinger Qatarning «Ash-Shamal» klubi safiga erkin agent maqomida borib qo‘shildi.
Saudiya Arabistonidagi muvaffaqiyatli yillardan so‘ng u Osiyo Elit Chempionlar Ligasida ishtirok etayotgan Qatar klubi taklifini qabul qildi.
Saudiyadagi zafarli davr va erkin agent maqomi
Mahrezning «Ash-Shamal»ga o‘tishi bo‘yicha asosiy tafsilotlar:
«Al-Ahli» bilan erishilgan cho‘qqi: Riyod Mahrezning so‘nggi klubi Jiddaning «Al-Ahli» jamoasi bo‘lgan edi. U ushbu jamoa bilan so‘nggi ikki mavsum davomida Osiyo Elit Chempionlar Ligasida bosh sovrinni qo‘lga kiritib, qit’a chempioniga aylandi;
Tekin transfer: Saudiya klubi bilan kelishuv yakuniga yetgach, jazoirlik hujumchi «Ash-Shamal» tarkibiga erkin agent sifatida, hech qanday transfer xarajatlarisiz qo‘shildi.
APL tarixidagi oltin izlar: Lester ertagi va Manchester gegemoniyasi
Riyod Mahrez jahon futbolidagi eng yorqin va sovrindor afrikalik o‘yinchilardan biri hisoblanadi:
«Lester» bilan mo‘jiza: Futbolchi 2015/16 yilgi mavsumda «Lester Siti» safida futbol tarixidagi eng katta sensatsiyalardan birini qayd etib, Angliya Premer-ligasi chempionligini tantana qilgan;
«Manchester Siti»dagi g‘alabalar: Keyinchalik Xosep Gvardiola qo‘l ostidagi «shaharliklar» safiga o‘tgan vinger yana bir necha bor APL va Yevropa Chempionlar Ligasi g‘olibligi kabi qator sovrinlarga ega chiqdi.
«Ash-Shamal»ning hozirgi holati va oldindagi vazifalar
Yangi jamoasida Riyod Mahrez yetakchi sifatida qabul qilinmoqda:
Musobaqa jadvalidagi o‘rni: «Ash-Shamal» klubi Qatar Yulduzlar ligasining dastlabki 5 turidan so‘ng 8 ochko jamg‘arib, musobaqa jadvalining 5-pog‘onasida bormoqda;
Xalqaro sahnadagi maqsadlar: Elit OCHL bahslarida ham ishtirok etayotgan jamoa Mahrezning tajribasi va mahorati yordamida ham ichki birinchilikda, ham qit’a miqyosida yuqori o‘rinlar uchun kurashishni maqsad qilgan.
Izohlar 0
…