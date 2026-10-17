Elversberg — Augsburg: tarkiblar va jonli matn
Germaniya Bundesligasi doirasidagi Elversberg — Augsburg uchrashuvi 17 oktyabr, 18:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Elversberg boshlang‘ich tarkibi: 20. Kristof N., 10. Darvich N., 21. Gyunter L., 30. Gyamera Dj., 43. Kaydel F., 7. Krattenmaxer M., 42. Mokva Ntusu D., 25. Petkov L., 19. Pinkert L., 8. Poreba L., 31. Ror M.
Elversberg zaxiradagilari: 15. Adam R., 28. Boss T., 6. Konde A., 9. Futkeu N., 3. Le Jonkur F., 2. Mikelson N., 17. Shmal F., 24. Shnellbaxer L., 26. Zirx L.
Elversberg bosh murabbiyi: Vagner V.
Augsburg boshlang‘ich tarkibi: 1. Damen F., 35. Ba Dj., 16. Berens X., 2. Brakelmann K., 19. Fellxauer R., 21. Ibragimovich A., 4. Massengo X., 5. Matsima K., 9. Ribeyru R., 32. Rider F., 27. Volf M.
Augsburg zaxiradagilari: 6. Gauveleu Dj., 11. Gregorich M., 30. Kade A., 14. Kaytel Ya., 10. Komur M., 22. Labrovich N., 39. Ogundu U., 37. Shnitser T., 7. Sol Yong-U.
Augsburg bosh murabbiyi: Baum M.
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