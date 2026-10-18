“Bunchalik mashhurman deb o‘ylamagandim”: Diyora Keldiyorova o‘z taassurotlarini oshkor qildi
Qozog‘istonning Oqtov shahrida tashkil etilgan Aktau Asian Open 2026 xalqaro turnirida shohsupaning eng yuqori pog‘onasini egallagan dzyudo bo‘yicha Olimpiya o‘yinlari chempioni Diyora Keldiyorova musobaqadagi g‘alabasidan so‘ng mahalliy aholining unga ko‘rsatgan yuksak e’tibori va samimiy mehr-muhabbati haqida to‘lqinlanib so‘zladi.
Qozog‘istonning Sportz.kz nashriga intervyu bergan taniqli o‘zbek sportchisi qo‘shni yurtda o‘zini xuddi o‘z uyidagidek erkin va xotirjam his qilganini alohida e’tirof etdi.
«Sportdan uzoq odamlar ham tanidi»: Diyoraning samimiy iqrori
Olimpiya chempioni musobaqa kunlarida shahar bo‘ylab yurganida guvohi bo‘lgan qiziqarli va unutilmas lahzalarini shunday xotirladi:
Kafedagi kutilmagan uchrashuv: «Juda yoqimli tuyg‘u! To‘g‘risini aytsam, sportdan uzoq bo‘lgan oddiy insonlar ham meni taniydi, deb sira o‘ylamagandim. Kuni kecha bir kafega bordik va u yerda hamma birdaniga meni tanib qoldi, barcha men bilan suratga tushishni istadi;
Katta sharaf va quvonch: Qozog‘istonda bu qadar mashhur ekanimni kutmagandim. Bu mehr va hurmat men uchun ulkan sharafdir, juda xursand bo‘ldim;
O‘z uyimdagidek mehmondo‘stlik: Qozog‘istonda meni nihoyatda iliq, ochiq ko‘ngil bilan qarshi olishdi. O‘zimni xuddi o‘z uyimda, qadrdonlarim orasida yurgandek his qildim», — dedi Keldiyorova.
Oqtovdagi oltin zafar va tarixiy qaytish
Aktau Asian Open 2026 musobaqasi Diyora Keldiyorovaning professional faoliyatida yangi va yorqin sahifa ochdi:
-52 kg vazndagi mutlaq ustunlik: Hamyurtimiz barcha saralash bellashuvlarida ishonchli harakat qilib, final bosqichiga yetib keldi;
Finaldagi sof g‘alaba: Hal qiluvchi bahsda Ozarbayjon terma jamoasi vakilasi Farida Mirzayevaga qarshi tatamiga chiqqan Diyora raqibasini muddatidan avval yengib, oltin medalga ega chiqdi;
2 yillik tanaffusga nuqta: Ushbu turnir sportchining katta tanaffusdan keyingi ilk rasmiy musobaqasi bo‘lib tarixga kirdi.
Parij triumfidan onalik baxtigacha
Ma’lumot uchun, Diyora Keldiyorova 2024 yilgi Parij yozgi Olimpiya o‘yinlarida Yaponiyaning afsonaviy chempioni Uta Abeni dog‘da qoldirib, yakunda O‘zbekiston tarixida dzyudo bo‘yicha ilk ayol Olimpiya chempioniga aylangan edi.
Ushbu tarixiy g‘alabadan so‘ng u katta sportda tanaffus e’lon qilgan va oilaviy hayotda ilk bor onalik baxtiga musharraf bo‘lgan edi. Oradan ikki yildan ziyod vaqt o‘tib, katta tatamiga muvaffaqiyatli qaytishi uning hali uzoq yillar jahon sporti cho‘qqilarini zabt etishidan dalolat beradi.
Izohlar 0
…