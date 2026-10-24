Kamoliddin Tojiyev “Neftchi”ga qarshi dramatik mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan izoh berdi
Superliganing 25-turi markaziy to‘qnashuvida Toshkentning «Paxtakor» jamoasi o‘z maydonida chempionlik poygasidagi asosiy raqibi — Farg‘onaning «Neftchi» klubiga 1:3 hisobida alamli tarzda imkoniyatni boy berdi. Ushbu mag‘lubiyat poytaxt jamoasini peshqadamdan 5 ochkolik farq bilan ortda qoldirdi.
Uchrashuv yakunlangach, «sherlar» bosh murabbiyi Kamoliddin Tojiyev matbuot anjumanida ishtirok etdi va jamoaning ikkinchi bo‘limdagi tanib bo‘lmas o‘yini, bahsli penalti hamda jarohatlar borasidagi savollarga ochiq javob qaytardi.
«Birinchi taymda 3 ta gol urishimiz kerak edi»: Murabbiyning hayrati
Tojiyev bahsning ikki bo‘limi bir-biridan keskin farq qilganiga urg‘u berdi:
Ilk bo‘limdagi to‘liq tashabbus: «O‘yinni juda yaxshi boshladik va birinchi taymni to‘liq nazoratimiz ostida o‘tkazdik. Yaratilgan 3 ta 100 foizli vaziyatdan unumli foydalanib, kamida 3 ta to‘p kiritishimiz mumkin edi;
Ikkinchi taymdagi kutilmagan qulash: Ikkinchi bo‘limda nima sodir bo‘lganini ochig‘i o‘zim ham bilmay qoldim. Maydonga umuman boshqa jamoa tushgandek ko‘rindi. Futbolchilar bahsni “yutdik” deb o‘ylab, xotirjamlikka berilishdimi, bilmadim. Ertaga barchasini ko‘rib chiqib, jiddiy tahlil qilamiz», — dedi bosh murabbiy.
Penalti bahsi va Zaid Tahsinning og‘ir holati
Matbuot anjumanida hakamlik qarorlari va tarkibdagi yo‘qotishlar bo‘yicha muhim tafsilotlar aytib o‘tildi:
89-daqiqadagi penaltiga munosabat: «Biz foydasiga berilgan penaltini qayta ko‘rmadim, ammo darvozamizga belgilangan oxirgi penalti vaziyatini ko‘rib chiqdim. U yerda raqibni u qadar tortib olish yoki itarib yuborish holati yo‘q edi. Uni hakamlar qanday baholashadi, bilmayman;
Tez tibbiy yordamda ketgan futbolchi: Zaid Tahsinning holati qanday ekanini hozircha bilmayman. U stadiondan to‘g‘ridan to‘g‘ri tez tibbiy yordam mashinasida olib ketildi, shifokorlar aniq tashxisni hali ma’lum qilishmadi».
Chempionlik taqdiri: «Hali imkoniyat yo‘qotilgani yo‘q»
Musobaqa jadvalidagi 5 ochkolik farqqa qaramay, «Paxtakor» ustozi taslim bo‘lish niyatida emasligini ta’kidladi:
Oldinda 5 ta tur: Mavsum yakunlanishiga hali 5 ta tur bor. Futbolda oldindan kim kimni yutishini hech kim 100 foiz aniqlik bilan bashorat qila olmaydi;
Kurash davom etadi: «Imkoniyatimiz biroz pasaygan bo‘lishi mumkin, biroq u butunlay yo‘qolgani yo‘q. Biz chempion bo‘lish uchun oxirigacha kurashamiz», — deya fikrini yakunladi Kamoliddin Tojiyev.
Izohlar 0
…