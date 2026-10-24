Kamoliddin Tojiyev “Neftchi”ga qarshi dramatik mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan izoh berdi

·0·Sport
Kamoliddin Tojiyev “Neftchi”ga qarshi dramatik mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan izoh berdi

Superliganing 25-turi markaziy to‘qnashuvida Toshkentning «Paxtakor» jamoasi o‘z maydonida chempionlik poygasidagi asosiy raqibi — Farg‘onaning «Neftchi» klubiga 1:3 hisobida alamli tarzda imkoniyatni boy berdi. Ushbu mag‘lubiyat poytaxt jamoasini peshqadamdan 5 ochkolik farq bilan ortda qoldirdi.

Uchrashuv yakunlangach, «sherlar» bosh murabbiyi Kamoliddin Tojiyev matbuot anjumanida ishtirok etdi va jamoaning ikkinchi bo‘limdagi tanib bo‘lmas o‘yini, bahsli penalti hamda jarohatlar borasidagi savollarga ochiq javob qaytardi.

«Birinchi taymda 3 ta gol urishimiz kerak edi»: Murabbiyning hayrati

Tojiyev bahsning ikki bo‘limi bir-biridan keskin farq qilganiga urg‘u berdi:

  • Ilk bo‘limdagi to‘liq tashabbus: «O‘yinni juda yaxshi boshladik va birinchi taymni to‘liq nazoratimiz ostida o‘tkazdik. Yaratilgan 3 ta 100 foizli vaziyatdan unumli foydalanib, kamida 3 ta to‘p kiritishimiz mumkin edi;

  • Ikkinchi taymdagi kutilmagan qulash: Ikkinchi bo‘limda nima sodir bo‘lganini ochig‘i o‘zim ham bilmay qoldim. Maydonga umuman boshqa jamoa tushgandek ko‘rindi. Futbolchilar bahsni “yutdik” deb o‘ylab, xotirjamlikka berilishdimi, bilmadim. Ertaga barchasini ko‘rib chiqib, jiddiy tahlil qilamiz», — dedi bosh murabbiy.

Penalti bahsi va Zaid Tahsinning og‘ir holati

Matbuot anjumanida hakamlik qarorlari va tarkibdagi yo‘qotishlar bo‘yicha muhim tafsilotlar aytib o‘tildi:

  • 89-daqiqadagi penaltiga munosabat: «Biz foydasiga berilgan penaltini qayta ko‘rmadim, ammo darvozamizga belgilangan oxirgi penalti vaziyatini ko‘rib chiqdim. U yerda raqibni u qadar tortib olish yoki itarib yuborish holati yo‘q edi. Uni hakamlar qanday baholashadi, bilmayman;

  • Tez tibbiy yordamda ketgan futbolchi: Zaid Tahsinning holati qanday ekanini hozircha bilmayman. U stadiondan to‘g‘ridan to‘g‘ri tez tibbiy yordam mashinasida olib ketildi, shifokorlar aniq tashxisni hali ma’lum qilishmadi».

Chempionlik taqdiri: «Hali imkoniyat yo‘qotilgani yo‘q»

Musobaqa jadvalidagi 5 ochkolik farqqa qaramay, «Paxtakor» ustozi taslim bo‘lish niyatida emasligini ta’kidladi:

  • Oldinda 5 ta tur: Mavsum yakunlanishiga hali 5 ta tur bor. Futbolda oldindan kim kimni yutishini hech kim 100 foiz aniqlik bilan bashorat qila olmaydi;

  • Kurash davom etadi: «Imkoniyatimiz biroz pasaygan bo‘lishi mumkin, biroq u butunlay yo‘qolgani yo‘q. Biz chempion bo‘lish uchun oxirigacha kurashamiz», — deya fikrini yakunladi Kamoliddin Tojiyev.

PaxtakorNeftchiSuperligaKamoliddin Tojiyev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng Islom Ismoilov nimalar dedi?«Paxtakor» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng Islom Ismoilov nimalar dedi?Bugun 06:49Superligada sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?Superligada sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?28 sentabr 17:33«Neftchi» safarda «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chempionlik sari ulkan qadam tashladi«Neftchi» safarda «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chempionlik sari ulkan qadam tashladiKecha 21:5210 kishi bo‘lib g‘alaba va Oybek Bozorov siri!: Tojiyev Muborakdagi dramatik jangdan so‘ng10 kishi bo‘lib g‘alaba va Oybek Bozorov siri!: Tojiyev Muborakdagi dramatik jangdan so‘ng20 sentabr 08:53“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?12 oktabr 11:21Superliganing 23-turida bir nechta muhim bahslar bo‘lib o‘tadiSuperliganing 23-turida bir nechta muhim bahslar bo‘lib o‘tadi7 oktabr 06:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi