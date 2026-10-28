Elit OCHL 3-turi: Masharipov va Ashurmatov jamoasi BAA klubiga mag‘lub bo‘ldi
Elit Osiyo Chempionlar ligasining 3-turi doirasida Birlashgan Arab Amirliklarida kechgan markaziy bahslardan birida mahalliy «Shabob Al Ahli» jamoasi Eronning mashhur «Istiqlol» klubini qabul qildi. O‘zbekistonlik legionerlar to‘p surayotgan tehronliklar safarda qiyinchilikka duch kelib, 0:2 hisobida mag‘lubiyatga uchradi.
Uchrashuv taqdiri ikkinchi bo‘limda hal bo‘ldi: mezbonlar safida Mateusao va Xuan Alvina kiritgan gollar BAA klubiga muhim 3 ochkoni keltirib, ularni turnir jadvalida yuqoriga olib chiqdi.
O‘zbek legionerlarining harakati va o‘yin manzarasi
Tehronning «Istiqlol» klubi sharafini himoya qilayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari ushbu uchrashuvda turlicha vaqt oldi:
Ashurmatov himoya markazida: Himoyachi Rustam Ashurmatov asosiy tarkibda maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa harakat qildi va mezbonlarning ketma-ket hujumlarini qaytarishda qatnashdi;
Masharipovning kech maydonga tushishi: Jamoa yetakchilaridan biri Jaloliddin Masharipov o‘yinni zaxira o‘rindig‘ida boshladi va faqatgina 86-daqiqada, hisob allaqachon 2:0 ko‘rinishiga kelib bo‘lgan pallada Razzahina o‘rniga maydonga tashlandi;
Mezbonlarning hal qiluvchi zarbalari: «Shabob Al Ahli» 69-daqiqada Mateusaoning aniq zarbasi bilan hisobni ochdi, 84-daqiqada esa Xuan Alvina ikkinchi to‘pni kiritib, bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi.
Musobaqa jadvalidagi holat va o‘yin bayoni
Musobaqa va bosqich: Elit Osiyo Chempionlar ligasi, 3-tur;
Yakuniy hisob: «Shabob Al Ahli» — «Istiqlol» 2:0;
Gollar: Mateusao (69), Xuan Alvina (84);
«Istiqlol» tarkibi: Farabbasi, Fallah, Aghasi, Rustam Ashurmatov, Hardani, Cheshmi, Razzahina (Jaloliddin Masharipov, 86), Asani, Goudarzi, Saharhizan, G‘olizadeh (Koushki, 82);
Ochkolar va o‘rinlar taqsimoti: Ushbu g‘alabadan keyin «Shabob Al Ahli» o‘z ochkolari sonini 9 taga yetkazib, musobaqa jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarilib oldi; safarda ochko yo‘qotgan «Istiqlol» esa 6 ochko bilan 5-pog‘onaga tushib ketdi.
Mazkur mag‘lubiyat Eron klubining guruh peshqadamlari qatoriga qo‘shilishiga to‘sqinlik qildi va jamoa murabbiylar shtabi uchun keyingi turlar oldidan taktik o‘zgarishlar qilish zarurligini ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…