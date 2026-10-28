Elit OCHL 3-turi: Masharipov va Ashurmatov jamoasi BAA klubiga mag‘lub bo‘ldi

·0·Sport
Elit OCHL 3-turi: Masharipov va Ashurmatov jamoasi BAA klubiga mag‘lub bo‘ldi

Elit Osiyo Chempionlar ligasining 3-turi doirasida Birlashgan Arab Amirliklarida kechgan markaziy bahslardan birida mahalliy «Shabob Al Ahli» jamoasi Eronning mashhur «Istiqlol» klubini qabul qildi. O‘zbekistonlik legionerlar to‘p surayotgan tehronliklar safarda qiyinchilikka duch kelib, 0:2 hisobida mag‘lubiyatga uchradi.

Uchrashuv taqdiri ikkinchi bo‘limda hal bo‘ldi: mezbonlar safida Mateusao va Xuan Alvina kiritgan gollar BAA klubiga muhim 3 ochkoni keltirib, ularni turnir jadvalida yuqoriga olib chiqdi.

O‘zbek legionerlarining harakati va o‘yin manzarasi

Tehronning «Istiqlol» klubi sharafini himoya qilayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari ushbu uchrashuvda turlicha vaqt oldi:

  • Ashurmatov himoya markazida: Himoyachi Rustam Ashurmatov asosiy tarkibda maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa harakat qildi va mezbonlarning ketma-ket hujumlarini qaytarishda qatnashdi;

  • Masharipovning kech maydonga tushishi: Jamoa yetakchilaridan biri Jaloliddin Masharipov o‘yinni zaxira o‘rindig‘ida boshladi va faqatgina 86-daqiqada, hisob allaqachon 2:0 ko‘rinishiga kelib bo‘lgan pallada Razzahina o‘rniga maydonga tashlandi;

  • Mezbonlarning hal qiluvchi zarbalari: «Shabob Al Ahli» 69-daqiqada Mateusaoning aniq zarbasi bilan hisobni ochdi, 84-daqiqada esa Xuan Alvina ikkinchi to‘pni kiritib, bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi.

Musobaqa jadvalidagi holat va o‘yin bayoni

  • Musobaqa va bosqich: Elit Osiyo Chempionlar ligasi, 3-tur;

  • Yakuniy hisob: «Shabob Al Ahli» — «Istiqlol» 2:0;

  • Gollar: Mateusao (69), Xuan Alvina (84);

  • «Istiqlol» tarkibi: Farabbasi, Fallah, Aghasi, Rustam Ashurmatov, Hardani, Cheshmi, Razzahina (Jaloliddin Masharipov, 86), Asani, Goudarzi, Saharhizan, G‘olizadeh (Koushki, 82);

  • Ochkolar va o‘rinlar taqsimoti: Ushbu g‘alabadan keyin «Shabob Al Ahli» o‘z ochkolari sonini 9 taga yetkazib, musobaqa jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarilib oldi; safarda ochko yo‘qotgan «Istiqlol» esa 6 ochko bilan 5-pog‘onaga tushib ketdi.

Mazkur mag‘lubiyat Eron klubining guruh peshqadamlari qatoriga qo‘shilishiga to‘sqinlik qildi va jamoa murabbiylar shtabi uchun keyingi turlar oldidan taktik o‘zgarishlar qilish zarurligini ko‘rsatdi.

Elit Osiyo Chempionlar ligasiJaloliddin MasharipovRustam AshurmatovIstiqlol Tehron
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Legionerlarimizning shov-shuvli triumfi: «Istiqlol» «As Sadd»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdiLegionerlarimizning shov-shuvli triumfi: «Istiqlol» «As Sadd»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdi15 sentabr 06:31“Paxtakor” autsayder “Eyr Fors”ga yutqazib, jadvalning quyi pog‘onasiga tushib ketdi“Paxtakor” autsayder “Eyr Fors”ga yutqazib, jadvalning quyi pog‘onasiga tushib ketdiKecha 08:08“Neftchi” penaltidan hisobni ochdi, ammo “Al-Ittihod” o‘yin oxirida g‘alabani ilib ketdi“Neftchi” penaltidan hisobni ochdi, ammo “Al-Ittihod” o‘yin oxirida g‘alabani ilib ketdi26 oktabr 21:01Elit OCHL 3-turi: O‘zbekiston klublarining bugungi o‘yinlari qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?Elit OCHL 3-turi: O‘zbekiston klublarining bugungi o‘yinlari qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?26 oktabr 15:26Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)13 oktabr 06:47«Paxtakor» - «Al Qodisiya» o‘yinida kiritilgan gollarni tomosha qiling«Paxtakor» - «Al Qodisiya» o‘yinida kiritilgan gollarni tomosha qiling13 oktabr 00:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi