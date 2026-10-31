Aleksandr Usik nima uchun Krishtianu Ronalduning ashaddiy muxlisiga aylandi?

·0·Sport
Aleksandr Usik nima uchun Krishtianu Ronalduning ashaddiy muxlisiga aylandi?

Og‘ir vazn toifasida boks bo‘yicha sobiq mutlaq jahon chempioni Aleksandr Usik Saudiya Arabistoni chempionati doirasidagi «An-Nasr» hamda «Al-Holud» jamoalari o‘rtasida kechgan gollarga boy dramaviy to‘qnashuvni bevosita stadionning VIP-lojasidan kuzatdi.

Mazkur bellashuvda dunyo futboli yulduzi Krishtianu Ronaldu navbatdagi bor benefis ko‘rsatib, raqib darvozasiga 3 ta to‘p kiritdi (het-trik) va jamoasining 5:3 hisobidagi irodali g‘alabasini ta’minladi.

«Shunchaki ajoyib»: Usikning hayajonli e’tirofi

O‘yin yakunlangach, ukrain boks afsonasi portugaliyalik to‘purarning yoshiga qaramay ko‘rsatayotgan yuqori sport formasi va mahoratiga qoyil qolganini yashirmadi:

«Ajoyib bahs bo‘ldi. Shunchaki ajoyib! Krishtianu — chinakam o‘zga sayyoralik», — deya qisqa va ta’sirli baho berdi Usik.

Messi dastxati va mashhur «Siuuu»: Usik va Ronaldu o‘rtasidagi aloqa

Aleksandr Usikning Krishtianuga bo‘lgan hurmati va qiziqishi ilgari ham ko‘plab muxlislar e’tiborini tortgan:

  • Ijtimoiy tarmoqlardagi virus video: Avvalroq Usik Ronalduga bag‘ishlab alohida hazilomuz videolavha e’lon qilgan edi;

  • Noodatiy fondagi nishonlash: Bokschi Lionel Messining shaxsiy dastxati tushirilgan va devorga ramkaga solib ilingan futbolkasi oldida turib, Ronalduning mashhur «Siuuu» gol nishonlash harakatini takrorlab, tarmoqlarni portlatgan edi;

  • Ikki sport afsonasining yaqinligi: Usikning Saudiya Arabistonidagi janglari va tadbirlari davomida ikki atlet tez-tez uchrashib, bir-birining sportdagi muvaffaqiyatlarini muntazam qo‘llab-quvvatlab keladi.

Krishtianu Ronalduning sermahsulligi «An-Nasr»ga chempionlik poygasida muhim ochkolarni taqdim etishda davom etmoqda, jahon boksi yetakchilarining esa futbol arenalarida paydo bo‘lishi ushbu ligaga bo‘lgan xalqaro qiziqishni yanada kuchaytirmoqda.

Aleksandr UsikKrishtianu RonalduAn-NasrSaudiya Arabistoni chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronalduning bir necha soniyalik sirli ishorasi muxlislarni jumboq qarshisida qoldirdiRonalduning bir necha soniyalik sirli ishorasi muxlislarni jumboq qarshisida qoldirdi23 oktabr 16:24Shov-shuvli ma’lumot: Murabbiy bilan shartlashgan Krishtianu terma jamoaga qaytmoqdami?Shov-shuvli ma’lumot: Murabbiy bilan shartlashgan Krishtianu terma jamoaga qaytmoqdami?27 oktabr 10:20Ronalduning bahsli goli bo‘yicha yakuniy qaror: U yana bir golni o‘z hisobiga yozdirib oldiRonalduning bahsli goli bo‘yicha yakuniy qaror: U yana bir golni o‘z hisobiga yozdirib oldi26 oktabr 22:07Futbol tarixidagi mutlaq rekord: Ronalduning daromadi 2 milliard dollardan oshdiFutbol tarixidagi mutlaq rekord: Ronalduning daromadi 2 milliard dollardan oshdi22 oktabr 22:47Ronaldu «Neftchi» ustidan qozonilgan muvaffaqiyat va 981-goli haqida fikr bildirdiRonaldu «Neftchi» ustidan qozonilgan muvaffaqiyat va 981-goli haqida fikr bildirdi13 oktabr 07:05“Messi yoki Peleni tanlash — did masalasi, ammo men...”: Ronaldu shov-shuvli bayonot berdi“Messi yoki Peleni tanlash — did masalasi, ammo men...”: Ronaldu shov-shuvli bayonot berdi12 oktabr 21:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi