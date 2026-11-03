Og‘riqli mag‘lubiyatdan keyin Ramazon Temirov muxlislariga murojaat yo‘lladi

·0·Sport
Og‘riqli mag‘lubiyatdan keyin Ramazon Temirov muxlislariga murojaat yo‘lladi

UFC promoushenida yorqin janglari bilan tanilgan o‘zbekistonlik mashhur fayteri Ramazon Temirov Abu-Dabidagi murakkab jangidan so‘ng ilk bor omma oldiga chiqdi va muxlislariga samimiy murojaat bilan yuzlandi.

Sportchi o‘zining rasmiy Instagram sahifasida O‘zbekiston davlat bayrog‘i bilan tushgan ta’sirli suratini joylashtirib, mag‘lubiyatga qaramay, o‘z oldiga qo‘ygan katta maqsadlaridan qaytmasligini hamda mamlakat sha’nini xalqaro arenalarda himoya qilishda davom etishini qat’iy ta’kidladi.

«Oxirgi nafasimgacha Vatanim sharafini himoya qilaman»

Temirov ijtimoiy tarmoqdagi postida ruhiy jihatdan sinmaganini va oldinda yangi g‘alabalar sari intilishini bildirdi:

  • Sportchining ahdi: «Inshaalloh, oxirgi nafasimgacha Vatanim sharafini himoya qilishga va uning bayrog‘ini baland ko‘tarishga intilaman», — deb yozdi o‘zbekistonlik jangchi;

  • Muxlislarning daldasi: Post e’lon qilinganidan so‘ng qisqa vaqt ichida minglab o‘zbekistonlik va xorijlik muxlislar izohlar orqali sportchini qo‘llab-quvvatlab, haqiqiy chempionlar aynan shunday og‘ir zarbalardan so‘ng kuchliroq bo‘lib qaytishini yozib qoldirishdi.

UFC 333 turnirida nima sodir bo‘lgan edi?

24 oktyabr kuni Abu-Dabida (BAA) bo‘lib o‘tgan yirik UFC 333 turniri Temirovning AQSHdagi faoliyatidagi eng murakkab kechaga aylandi:

  • AQSH ligalaridagi ilk mag‘lubiyat: Ramazon Temirov professional faoliyati davomida hali biror marta mag‘lubiyat alamini totmagan britaniyalik nomdor raqib Lonir Kavanaga qarshi oktagonga ko‘tarildi;

  • Birinchi raunddagi kutilmagan nokaut: Jang shiddatli boshlandi, biroq birinchi raund yakunlanishiga bor-yo‘g‘i yarim daqiqa qolganda britaniyalik jangchi kuchli qarshi hujum — apperkot zarbasini yo‘llab, vaziyatni o‘z foydasiga hal qildi va uchrashuvni muddatidan oldin to‘xtatdi;

  • 12 talik seriyaga chek qo‘yildi: Mazkur omadsizlik Temirovning 12 ta g‘alabadan iborat muhtasham seriyasini to‘xtatib qo‘ydi;

  • Reytingdagi siljish: Nokautli mag‘lubiyat tufayli o‘zbekistonlik sportchi o‘z vazn toifasining rasmiy TOP reytingida 7-o‘rindan 10-pog‘onaga tushib qoldi.

Garchi reytinglarda pasayish kuzatilgan bo‘lsa-da, Ramazon Temirovning yuqori zarba texnikasi va kuchli jangchilik ruhi uning yaqin vaqt ichida oktagonga yanada kuchliroq bo‘lib qaytishidan va divizion yuqorisi uchun qayta kurashishidan darak bermoqda.

Ramazon TemirovUFCMMAAbu-Dabi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UFC 333 gonorarlari: Volkanovski milliondan oshdi, Ramazon Temirov qancha ishlab oldi?UFC 333 gonorarlari: Volkanovski milliondan oshdi, Ramazon Temirov qancha ishlab oldi?28 oktabr 07:57Ramazon Temirov — Lone Kavana jangida tezkor final: Nokaut qanday yuz berdi? (video)Ramazon Temirov — Lone Kavana jangida tezkor final: Nokaut qanday yuz berdi? (video)25 oktabr 09:11Volkanovski Yevloyevni nokaut qildi, Yan trilogiyani yutdi (UFC 333'ning barcha natijalari)Volkanovski Yevloyevni nokaut qildi, Yan trilogiyani yutdi (UFC 333'ning barcha natijalari)25 oktabr 08:16Ramazon Temirov britaniyalik Kavanaga qarshi jangda texnik nokautga uchradiRamazon Temirov britaniyalik Kavanaga qarshi jangda texnik nokautga uchradi25 oktabr 08:05Temirov — Kavana to‘qnashuvi tahlili: Abu-Dabidagi jangda reja nega buzildi?Temirov — Kavana to‘qnashuvi tahlili: Abu-Dabidagi jangda reja nega buzildi?27 oktabr 21:41“Temirov — haqiqiy maxluq, uning dahshatli kuch bor”: Dastin Pore bo‘lajak jang haqida“Temirov — haqiqiy maxluq, uning dahshatli kuch bor”: Dastin Pore bo‘lajak jang haqida23 oktabr 09:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi