Erling Holandning otasi “Manchester Siti”ning APLdan haydalishi xavfi haqida gapirdi

·0·Sport
Erling Holandning otasi “Manchester Siti”ning APLdan haydalishi xavfi haqida gapirdi

Angliya futboli tarixidagi eng yirik moliyaviy mojaro — «Manchester Siti»ning Premer-ligadan quyi divizionga tushirib yuborilishi ehtimoli kun tartibiga chiqqan bir paytda, jamoaning asosiy yulduzi Erling Holandning otasi Alf-Inge Holand klub atrofidagi shov-shuvlarga ilk bor rasmiy munosabat bildirdi.

Britaniyaning mashhur The Sun nashriga intervyu bergan sobiq futbolchi matbuotda vaziyat haddan tashqari bir tomonlama yoritilayotganini aytib, hozirgi tarkibdagi o‘yinchilarni yillar oldingi xatolar uchun javobgar qilish noto‘g‘ri ekanini ta’kidladi.

«OAV bir tomonlama yoritmoqda»: Holandning otasi nima dedi?

Alf-Inge Holand o‘g‘lining ruhiyati va jamoadagi holat yuzasidan fikr bildirar ekan, OAVdagi bosimga to‘xtaldi:

  • Ma’lumotlarning xolisligiga shubha: «Matbuotda yozilganlardan boshqa hech narsani bilmayman. U yerda esa juda ko‘p ma’lumot berilgan va, menimcha, vaziyat faqat bir tomonlama yoritilmoqda. Shu sababli klubning ishi to‘liq va adolatli ko‘rib chiqilishiga umid qilamiz», — dedi katta Holand;

  • Erlingning pozitsiyasi: Hujumchining klubdan ketish ehtimoli haqidagi mish-mishlarga javoban otasi quyidagicha izoh berdi: «Erling hozir faqat futbol o‘ynash va maydonda bor kuchini berish haqida o‘ylayapti. Uning bor diqqati aynan shunga qaratilgan».

«Ko‘p yillar oldingi ishlar uchun bugun jazolash adolatsizlik»

Alf-Inge Holand «shaharliklar»ga nisbatan qo‘llanishi mumkin bo‘lgan keskin sanksiyalar haqida to‘xtalar ekan, jazo obyekti noto‘g‘ri tanlanayotganiga ishora qildi:

  • Hozirgi avlodning aybsizligi: «Ha, ma’lum ma’noda ko‘p yillar oldin sodir etilgan ishlar uchun hozirgi futbolchilar jazo olishiga to‘g‘ri kelishini adolatsizlik deb hisoblash mumkin», — deya ta’kidladi u;

  • Apellyatsiyaga ishonch: Shuningdek, u apellyatsiya jarayoni yakunlanishini kutish kerakligini qo‘shimcha qildi: «“Siti” o‘zining to‘liq haqligini isbotlash uchun juda jiddiy dalillarga ega ekaniga ishonmoqda. Shuning uchun shoshmasdan yakuniy qarorni kutish lozim».

115 ta banddan 114 tasida aybdor: Vaziyat qanchalik jiddiy?

«Manchester Siti»ga qo‘yilgan ayblovlar butun futbol jamoatchiligini larzaga solmoqda:

  • Moliyaviy qoidabuzarliklar ko‘lami: APL tekshiruvlariga ko‘ra, ingliz grandi 2009 yildan 2018 yilgacha bo‘lgan davr oralig‘ida moliyaviy halol o‘yin (Financial Fair Play) va hisobot topshirish qoidalarini muntazam ravishda buzib kelgan;

  • Mustaqil komissiya hukmi: 2023 yil fevralida APL tomonidan ilgari surilgan 115 ta ayblov bandi bo‘yicha 2026 yil sentyabrida mustaqil komissiya ko‘rigi yakunlandi. Komissiya klubni 115 ta bandning 114 tasi bo‘yicha aybdor deb topdi;

  • Apellyatsiya va quyi ligaga tushish xavfi: «Manchester Siti» komissiya qarori ustidan yuqori instansiyaga shikoyat arizasi kiritgan. Agar qaror o‘z kuchida qolsa, klub nafaqat katta jarima va ochkolardan mahrum etilishi, balki to‘g‘ridan to‘g‘ri Chempionship yoki quyi divizionlarga tushirib yuborilishi xavfi ostida turibdi.

Angliya futboli gigantining atrofidagi bu mojaro nafaqat klub maqomiga, balki Erling Holand kabi dunyo yulduzlarining «Etihad»dagi kelajagiga ham to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatishi kutilmoqda.

Manchester SitiErling HolandAPLAlf-Inge Holand
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Liverpul» va «Manchester Siti» o‘yinini biz bilan kuzating«Liverpul» va «Manchester Siti» o‘yinini biz bilan kuzating11 oktabr 21:46«Manchester Siti» quyi ligaga tushirib yuborilsa kimlar jamoada qoladi?«Manchester Siti» quyi ligaga tushirib yuborilsa kimlar jamoada qoladi?12 oktabr 08:27Erling Holand “Enfild”dagi superbahs oldidan ashaddiy raqibini masxara qildiErling Holand “Enfild”dagi superbahs oldidan ashaddiy raqibini masxara qildi11 oktabr 14:03“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi28 oktabr 13:08Mareskadan kutilmagan qaror: “Brayton”ga qarshi bahsda Husanov qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?Mareskadan kutilmagan qaror: “Brayton”ga qarshi bahsda Husanov qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?27 oktabr 19:29Erling Holand «Manchester Siti» muxlislariga murojaat qildiErling Holand «Manchester Siti» muxlislariga murojaat qildi8 oktabr 23:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi