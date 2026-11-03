Erling Holandning otasi “Manchester Siti”ning APLdan haydalishi xavfi haqida gapirdi
Angliya futboli tarixidagi eng yirik moliyaviy mojaro — «Manchester Siti»ning Premer-ligadan quyi divizionga tushirib yuborilishi ehtimoli kun tartibiga chiqqan bir paytda, jamoaning asosiy yulduzi Erling Holandning otasi Alf-Inge Holand klub atrofidagi shov-shuvlarga ilk bor rasmiy munosabat bildirdi.
Britaniyaning mashhur The Sun nashriga intervyu bergan sobiq futbolchi matbuotda vaziyat haddan tashqari bir tomonlama yoritilayotganini aytib, hozirgi tarkibdagi o‘yinchilarni yillar oldingi xatolar uchun javobgar qilish noto‘g‘ri ekanini ta’kidladi.
«OAV bir tomonlama yoritmoqda»: Holandning otasi nima dedi?
Alf-Inge Holand o‘g‘lining ruhiyati va jamoadagi holat yuzasidan fikr bildirar ekan, OAVdagi bosimga to‘xtaldi:
Ma’lumotlarning xolisligiga shubha: «Matbuotda yozilganlardan boshqa hech narsani bilmayman. U yerda esa juda ko‘p ma’lumot berilgan va, menimcha, vaziyat faqat bir tomonlama yoritilmoqda. Shu sababli klubning ishi to‘liq va adolatli ko‘rib chiqilishiga umid qilamiz», — dedi katta Holand;
Erlingning pozitsiyasi: Hujumchining klubdan ketish ehtimoli haqidagi mish-mishlarga javoban otasi quyidagicha izoh berdi: «Erling hozir faqat futbol o‘ynash va maydonda bor kuchini berish haqida o‘ylayapti. Uning bor diqqati aynan shunga qaratilgan».
«Ko‘p yillar oldingi ishlar uchun bugun jazolash adolatsizlik»
Alf-Inge Holand «shaharliklar»ga nisbatan qo‘llanishi mumkin bo‘lgan keskin sanksiyalar haqida to‘xtalar ekan, jazo obyekti noto‘g‘ri tanlanayotganiga ishora qildi:
Hozirgi avlodning aybsizligi: «Ha, ma’lum ma’noda ko‘p yillar oldin sodir etilgan ishlar uchun hozirgi futbolchilar jazo olishiga to‘g‘ri kelishini adolatsizlik deb hisoblash mumkin», — deya ta’kidladi u;
Apellyatsiyaga ishonch: Shuningdek, u apellyatsiya jarayoni yakunlanishini kutish kerakligini qo‘shimcha qildi: «“Siti” o‘zining to‘liq haqligini isbotlash uchun juda jiddiy dalillarga ega ekaniga ishonmoqda. Shuning uchun shoshmasdan yakuniy qarorni kutish lozim».
115 ta banddan 114 tasida aybdor: Vaziyat qanchalik jiddiy?
«Manchester Siti»ga qo‘yilgan ayblovlar butun futbol jamoatchiligini larzaga solmoqda:
Moliyaviy qoidabuzarliklar ko‘lami: APL tekshiruvlariga ko‘ra, ingliz grandi 2009 yildan 2018 yilgacha bo‘lgan davr oralig‘ida moliyaviy halol o‘yin (Financial Fair Play) va hisobot topshirish qoidalarini muntazam ravishda buzib kelgan;
Mustaqil komissiya hukmi: 2023 yil fevralida APL tomonidan ilgari surilgan 115 ta ayblov bandi bo‘yicha 2026 yil sentyabrida mustaqil komissiya ko‘rigi yakunlandi. Komissiya klubni 115 ta bandning 114 tasi bo‘yicha aybdor deb topdi;
Apellyatsiya va quyi ligaga tushish xavfi: «Manchester Siti» komissiya qarori ustidan yuqori instansiyaga shikoyat arizasi kiritgan. Agar qaror o‘z kuchida qolsa, klub nafaqat katta jarima va ochkolardan mahrum etilishi, balki to‘g‘ridan to‘g‘ri Chempionship yoki quyi divizionlarga tushirib yuborilishi xavfi ostida turibdi.
Angliya futboli gigantining atrofidagi bu mojaro nafaqat klub maqomiga, balki Erling Holand kabi dunyo yulduzlarining «Etihad»dagi kelajagiga ham to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…