Turkiya Superligasida intriga: Osimxenning jarohati Shomurodov va Salohga yo‘l ochmoqda

·0·Sport
Turkiya Superligasida intriga: Osimxenning jarohati Shomurodov va Salohga yo‘l ochmoqda

Turkiya Superligasi peshqadami «Galatasaroy»ning eng asosiy yulduzi va hujum chizig‘i yetakchisi Viktor Osimxen kutilmaganda og‘ir jarohat olib, noma’lum muddatga maydondan chetda qoldi.

Istanbul grandi matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, Nigeriya terma jamoasi hujumchisi Chempionlar Ligasi doirasidagi bahsda tizzasidan jiddiy shikastlangan. Shifokorlar jarohat darajasini baholab, 7 noyabr kuni futbolchining oyog‘ida jarrohlik amaliyoti o‘tkazishga qaror qilgan. Osimxenning yashil maydonlarga qachon qaytishi hozircha noma’lum bo‘lib qolmoqda.

«Shtutgart»ga qarshi omadsiz oqshom va tizza bog‘lamlarining cho‘zilishi

Ushbu noxush voqea Yevropa Chempionlar Ligasi doirasida bo‘lib o‘tgan uchrashuvga to‘g‘ri keldi:

  • Mag‘lubiyat va jarohat: 3 noyabr kuni Germaniyaning «Shtutgart» klubi o‘z maydonida «Galatasaroy»ni 2:0 hisobida taslim etdi (nemislarning har ikkala goliga Rossiya terma jamoasi yarim himoyachisi Aleksey Batrakov mualliflik qildi);

  • Tibbiy xulosa: Aynan shu bahsda Osimxen chap tizzasidagi boylamlarni cho‘zib olgan va shifokorlar shoshilinch jarrohlik muolajasini zarur deb topgan;

  • Fantastik mavsumning to‘xtab qolishi: Jarohatga qadar nigeriyalik to‘purar «Galatasaroy» libosida 11 ta uchrashuvda maydonga tushib, naqd 10 ta gol va 3 ta golli uzatma muallifiga aylangan edi (shundan 8 tasi mahalliy chempionat bahslariga to‘g‘ri keladi).

To‘purarlik poygasidagi intriga: Eldor Shomurodov imkoniyati

Viktor Osimxenning safdan chiqishi Turkiya Superligasidagi to‘purarlik kurashiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi muqarrar:

  • Nigeriyalik duet yetakchiligi: Ayni paytda chempionat to‘purarlari ro‘yxatida nigeriyalik ikki hujumchi — Viktor Osimxen va Gift Orban 9 tadan gol bilan peshqadamlik qilmoqda;

  • Shomurodov va Saloh ta’qibda: O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov hamda misrlik yulduz Muhammad Saloh hisobida 8 tadan kiritilgan gol mavjud bo‘lib, ular yetakchilardan bor-yo‘g‘i bitta gol ortda qolmoqda;

  • Ekspertlar taxmini: Mutaxassislarning fikricha, agar Osimxen tiklanish jarayoni sababli uzoq vaqt o‘yinlarni o‘tkazib yuborsa, u muqarrar ravishda oltin butsa uchun poygadan chiqib ketadi. Bu esa o‘z navbatida Eldor Shomurodov va Saloh uchun chempionatning eng yaxshi to‘purari maqomini tortib olishga qulay imkoniyat yaratadi.

Viktor OsimxenGalatasaroyEldor ShomurodovTurkiya Superligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

30 ta gol: Eldor Shomurodov Superligada qanday qilib to‘purarlikni saqlab qolmoqda?30 ta gol: Eldor Shomurodov Superligada qanday qilib to‘purarlikni saqlab qolmoqda?3 noyabr 08:17“Oltin butsa” poygasi avjida: Shomurodov Salohga yetib oldi, Osimxen va Orban peshqadam“Oltin butsa” poygasi avjida: Shomurodov Salohga yetib oldi, Osimxen va Orban peshqadam1 noyabr 22:52“Bashakshehir”ning 7 golli trillerida Shomurodov va Fayzullayevga necha ball berildi?“Bashakshehir”ning 7 golli trillerida Shomurodov va Fayzullayevga necha ball berildi?1 noyabr 22:40Shomurodov va Fayzullayevdan gollar shousi: “Bashakshehir” 5:2 hisobida g‘alaba qildi (video)Shomurodov va Fayzullayevdan gollar shousi: “Bashakshehir” 5:2 hisobida g‘alaba qildi (video)1 noyabr 20:22Shomurodov asosiy tarkibda: “Istanbul Bashakshehir” bugun “Samsunspor”ni qabul qiladiShomurodov asosiy tarkibda: “Istanbul Bashakshehir” bugun “Samsunspor”ni qabul qiladi1 noyabr 17:23“Bashakshehir” mag‘lubiyati ortidan: Xalqaro tahlil portali Shomurodovga necha ball qo‘ydi?“Bashakshehir” mag‘lubiyati ortidan: Xalqaro tahlil portali Shomurodovga necha ball qo‘ydi?27 oktabr 14:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi